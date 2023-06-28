欣宜男友盤點 情史豐厚包羅多國籍男友18歲開始戀情已受關注

鄭欣宜（Joyce）近兩個月突然「失蹤」兼停工，曾以身體不適為由缺席頒獎禮，早前更有傳她戀愛大過天不接Job，甚至連經理人公司都聯絡不到她。講到欣宜情史，過往經歷多多，當中有不同國籍，更試過為愛放棄尊嚴，跪地求男友復合。