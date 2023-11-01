許廷鏗新歌疑見到鄭欣宜神秘亮相 網民：好似係欣宜嘅背影

歌手鄭欣宜（Joyce）自4月開始「失蹤」沒有公開露面，有傳她戀愛大過天掛住拍拖唔接Job，其經理人林珊珊後來回覆傳媒證實欣宜因病停工。早前有旅客在小紅書中分享日前在西環食店巧遇欣宜，更邀對方合照。而近日許廷鏗新歌宣傳照片中，疑似欣宜亮相，不少粉絲都大感驚喜！