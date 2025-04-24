鄭欣宜近況曝光神隱兩年IG突然清零 惹約滿另謀發展疑雲

現年37歲的鄭欣宜（Joyce）自2023年3月在紅館舉辦演唱會後，便鮮少公開露面，也極少更新個人社交網，對此，她的經理人林珊珊曾表示：「Joyce的確係病咗，療傷之中。」今日（24日），Joyce的IG被發現突然清零，引起外間的諸多猜測！