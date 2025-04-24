鄭欣宜近況曝光神隱兩年IG突然清零 惹約滿另謀發展疑雲
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現年37歲的鄭欣宜（Joyce）自2023年3月在紅館舉辦演唱會後，便鮮少公開露面，也極少更新個人社交網，對此，她的經理人林珊珊曾表示：「Joyce的確係病咗，療傷之中。」今日（24日），Joyce的IG被發現突然清零，引起外間的諸多猜測！
鄭欣宜YouTube頻道Vlog亦被刪走
今日除了擁有41萬followers的IG突然被清零外，欣宜有14萬人訂閱的YouTube頻道中，所有Vlog亦被刪走，只留下少量帖文及專輯歌曲。
有消息指出欣宜此舉，是因為與原屬的寰亞唱片剛約滿，睇翻去年9月，欣宜好友許廷鏗曾透露過欣宜正在籌備新歌，因此粉絲都好期待她能重新出發。
鄭欣宜職業生涯與未來展望
儘管鄭欣宜近年來鮮少參與公開活動，去年11月，她仍為許廷鏗的《一場同學》MV擔任女主角，並為動畫電影《星願奇緣》配音。這些活動顯示她仍然活躍在娛樂圈中。
今年初曾到陳淑芬家中拜年
在欣宜神隱期間，曾傳出她患上抑鬱，甚至傳她返加拿大秘密產子，對這些傳聞林珊珊都加以否認，指只是「笑話一則」。
今年農曆新年，陳淑芬曾分享欣宜到其家中拜年時所拍的合照，在這張合照中，染了金髮的欣宜站在陳太兒子陳家豪旁邊，看起來精神飽滿，狀態良好。
DJ梁文禮曾大爆欣宜近況
DJ梁文禮去年11月亦在社交平台興奮表示自己偶遇欣宜，兩人一見面就相擁一下。梁文禮就即刻搵對方是否準備復出，但欣宜就笑笑口叫他：「俾啲時間我。」
鄭欣宜與粉絲互動
即使在公眾視野中較少露面，鄭欣宜仍然保持與粉絲的互動。在過去的幾次「野生捕獲」中，她都非常大方地與粉絲合照，顯示她對粉絲的友好態度。
經理人林珊珊：和她一起預備中
對於欣宜會否復出，她的經理人林珊珊曾回覆傳媒透露：「She is fine . 安好。我們團隊和她一起預備中」並謝謝大家關心。字句間提到預備中，令不少網友都期待欣宜即將復出的可能。
撰文：東方新地圖片來源：IG@princejoyce、《一場同學》MV、IG@mrschan2000、IG@leungmanlai、threads@leungmanlai、FB@林珊珊 Sandy Lamb資料或影片來源：原文刊於新假期