鄭欣宜再奪CHILL CLUB女歌手金獎大滿貫 默認翻撻花店老闆Derek

現年 34 歲的鄭欣宜昨晚（24日）在ViuTV的《CHILL CLUB推介榜 年度推介21/22》頒獎禮中獲得84,691票，勇奪CHILLCLUB年度女歌手金獎，以為無機會上台的她大感驚喜，還默認有新戀情！