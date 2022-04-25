鄭欣宜再奪CHILL CLUB女歌手金獎大滿貫 默認翻撻花店老闆Derek
欣宜三大滿貫女歌手
由ViuTV舉辦的《CHILL CLUB推介榜年度推介21/22》於昨晚（24日）舉行，現年 34 歲的鄭欣宜在頒獎禮中獲得84,691票，勇奪CHILLCLUB年度女歌手金獎。其實欣宜已成功奪得年度三大滿貫的女歌手獎項，包括：「新城勁爆女歌手獎」、「叱咤樂壇女歌手金獎」及「CHILLCLUB年度女歌手金獎」，風頭可謂一時無兩。不過欣宜接受訪問時坦言奪得CHILLCLUB年度女歌手金獎屬意料之外，因她覺得CHILLCLUB感覺新潮又年輕，笑言自己已是中女又有點「娘」。
欣宜默認翻撻舊愛
欣宜將於6月11及12日在紅館開演唱會，見她近日身形瘦了不少，她坦言刻意為個唱減肥：「因為我第一次開演唱會好黑仔，跌斷腳，冇得操練同做運動，開騷前得一個月時間鍛煉，其實唔關肥瘦事，係體力問題，所以今次我好努力注意飲食，同埋做大量運動，去打泰拳、請私人健身教練又不斷學跳舞，我唔想再畀身體或者任何事阻礙我，我要發揮得最好，到時要炸爆舞台，跳到甩肺！」對於有指她為新戀情而減磅，她否認說：「唔會！我只會為着靚衫而減肥。」至於是否與舊愛Derek舊情復熾？她大賣關子說：「我會用音樂分享秘密，如果大家想知就要嚟睇我個騷。（男友會唔會嚟睇騷？）大家留意喇！」問到對方是否傳聞中的花店老闆，欣宜則甜絲絲說：「我超喜歡花！」似乎默認戀情。
鄭欣宜3個月搣甩20磅
鄭欣宜（Joyce）近年積極瘦身，去年年尾開始生酮飲食，透過進食高脂肪和適量的蛋白質來代替碳水化合物，加上欣宜積極做運動，結果在3個月內成功減掉20磅，非常厲害！日前清減不少的欣宜在IG上載一張近照，並留言問粉絲：「好想飲涼茶。有咩涼茶可以幫助防疫？」不過不少網友卻將焦點放到其瘦削的臉孔上，紛紛留言大讚：「塊面瘦咗好多喎」、「女神」等。連毛姐（毛舜筠）亦指差點認不出欣宜：「女，你帶咗個口罩幾乎唔認得係你呀！真係瘦咗好多！正」，而鄭秀文亦留言大讚：「好似十幾歲的小女孩」。
鄭欣宜孖外籍髮型師男友偷偷放閃？
另外，欣宜上載的近照所見，她如小鳥依人般挨住神秘男的膊頭上，疑似想偷偷放閃，引來不少網民揣測。更有網友偵探上身，翻查欣宜IG記錄找出蛛絲馬迹，估計欣宜的新男友叫Benjamin，是一位外籍髮型師，身型與照片上的男子相約。網友又發現欣宜及Benjamin不時在IG有互動，除了有親密合照外，更拍過雙雙在家中玩狗仔的短片，關係非比尋常，認為Benjamin就是欣宜的真命天子。
欣宜真命天子原來另有其人？
欣宜與Benjamin的「秘情被曝光」並廣泛報道之後，有傳媒收到讀者爆料表示欣宜的男朋友其實另有其人！據報道指，欣宜男友其實是一位現年38歲的花店cafe老闆Derek，曾到英國留學，而且同樣都有養斑點狗！
欣宜今年一月起頻頻派Like
雖然未知傳聞中Derek是否欣宜的真命天子，不過自今年一月起，欣宜幾乎Like晒該花店的每一個Post，即使非情侶關係，都一定是頭號粉絲！再回望今年的情人節前夕，Joyce在IG分享了一張背著該花店環保袋的相片，袋中更有精美設計的花束，當時欣宜還寫上「This wild heart never stops 💖」的字句。
讀者留言