鄭浩南鬧婚變質疑老婆有第三者 自爆只剩一間祖屋：所有物業都冇我個名

鄭浩南與馬來西亞藉太太鮑愛玲（Elyn）結婚已有20年，育有一對仔女，大女現年17歲，細仔則是10歲大，原本鄭浩南和家人定居大馬多年，近年回流香港工作，開始同家人聚少離多，他日前出席電影宣傳活動時，自爆去年12月撲到機票返回大馬時，發現家中已人去樓空，太太更叫他「有乜就同佢律師講」！