鄭浩南鬧婚變質疑老婆有第三者 自爆只剩一間祖屋：所有物業都冇我個名
鄭浩南 為太太移居大馬多年
現年57歲的鄭浩南自1999年到馬來西亞拍劇邂逅比他年輕13歲的圈外人鮑愛玲（Elyn）後，便開始為對方定居大馬，2002年二人結婚，兩年後誕下大女鄭喜文（Jade），2012年再誕下細仔鄭理文（Jacob），湊夠一個「好」字。鄭浩南在活動上講到本月18日原本是他們夫妻結婚20周年紀念，但現在太太和一對仔女都已不見蹤影。
鄭浩南曾為工作離家16個月
鄭浩南指這件事在之前毫無先兆，而他和一對仔女最後一次見面，已是在前年12月，他憶述因為疫情和工作關係，他離開屋企去了內地16個月，去年12月中他終於撲到機機票回去大馬，豈料打電話告知太太時，卻被她Cut線，之後他返回大馬家中，發現已人去樓空，之後太太更對他說有甚麼便跟她的律師講。被問到是否有第三者時，鄭浩南回答「大家都諗到」，並強調並不是他那方面有第三者。
仔女大個給自己多些時間
鄭浩南又強調自己很愛錫屋企人，在大馬所有物業甚至連車都無他的名字，現在他在大馬的資產只剩下一間祖屋，在香港也沒有任何物業。他直言沒想過這種事情會發生在自己身上，但他表示不能怪別人，認為這是自己的命運。他又表示自己是個樂觀正面的人，要向前睇，對自己公平一點，現在小朋友都已大個，可以給自己多些時間，做令自己開心的事。
鄭浩南後悔內地做韌帶手術
近年長駐內地工作的鄭浩南，又講到早前他右肩舊患一度復發，有4條韌帶斷了7成，當時他接受別人提議在內地接受手術，但手術後的效果並不理想，現在他已不能做任何激烈運動，例如游自由式和打網球等，也不能參加運動比賽，令他感到後悔，他認為如果當初在香港做手術，情况可能會比較好。
網民評價：離開太久了吧
網民對鄭浩南婚變一事意見不一，有人指他離家長達地16個月太離譜，亦有人指在現代作為男人都應該識得保護自己，小心處理財產方面的問題，紛紛留言指「嫩妻的代價」、「婚變兩個人都有責任」、「婚姻中可以離開一年半且都不用聯繫？」、「離開太久了吧」、「16個月未回家！所有變心都是有跡可循」、「這個時代，男人要懂得保護自己」、「財產還是各自管理比較好」等等。
2019年曾返港演出《地產仔》
鄭浩南出道37年來以演古惑佬和硬漢等角色深入民心，其中在《古惑仔》系列飾演的司徒浩南一角，更成為他的代表作，到90年代，他接拍了不少三級片，更一度被封為「三級片男神」。2002年他拍畢電影《衛斯理藍血人》後，選擇全面退出影壇，並移居馬來西亞，與圈外人鮑愛玲再婚，及在當地經營生意。直到2005年，獲導演杜琪峯邀請客串演出電影《黑社會以和為貴》，他才回歸香港影壇，2019年，他更曾返港為ViuTV主演劇集《地產仔》。
鄭浩南曾與柏安妮拍拖、娶大島由加里
鄭浩南原名鄭立興，父親從事製衣生意，小學讀喇沙，十多歲時便隨家人移民加拿大，幾年後回流香港，1985年擔正主演電影《愛神一號》正式入行，當時他更與女主角葉蒨文傳過緋聞。鄭浩南入行後曾與柏安妮拍拖4年，至1989年因性格不合而和平分手，1991年他和日籍女星大島由加里結婚，至1995年，因對方長期留在菲律賓拍戲，以致兩人聚少離多，最終離婚收場，1998年又曾與前亞姐李妮拍拖，其後兩人分手。
重溫古惑佬鄭浩南面惡心善 低調行善多年 長期捐助香港孤兒院
現年57歲的鄭浩南多年來演古惑佬和硬漢等角色深入民心，早前他在抖音上載的一段影片，自揭原來一直以來都低調行善，包括在馬來西亞助養了11個小朋友，以及在香港期間，持續地每半年向一間孤兒院捐款，但他表示在國內還沒有做過這件事，所以他決定向南京巿紅十字會捐出20萬元人民幣善款，用於備災救助，以示他對祖國的心意。
鄭浩南被笑「加錢」有因
鄭浩南今次影片以「一點愛心，希望能幫到一些有需要的人。」為題高調捐款，獲網民大讚他好有愛心，為社會做了一個好榜樣，亦有不少網民提到他「加錢哥」的外號，笑言「終於明白你為甚麼要加錢了！」原來鄭浩南在電影《黑社會以和為貴》中飾演的角色阿武，是個「認錢唔認人」的職業殺手，臨死都叫住要「加錢」，令觀眾留下深刻印象，因此鄭浩南就被網民取花名為「加錢哥」。
常見問題
鄭浩南太太疑出軌？
鄭浩南日前出席電影宣傳活動時，自爆去年12月回到大馬時，發現家中已人去樓空，被問到是否有第三者時，鄭浩南回答⋯⋯詳情請看
鄭浩南婚變原因？
鄭浩南與太太已結婚20年，近年長駐內地工作，而他和一對仔女最後一次見面，已是在去年12月，他憶述因為疫情和工作關係，他離開屋企去了內地16個月⋯⋯詳情請看
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