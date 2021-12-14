古惑佬鄭浩南面惡心善 低調行善多年 長期捐助香港孤兒院
文：東方新地｜圖：抖音@鄭浩南、《地產仔》劇照、《黑社會以和為貴》截圖、《香港奇案之強姦》截圖、新傳媒照片庫
鄭浩南 去年返港主演《地產仔》
鄭浩南（原名鄭立興）入行36年，演過不少反派角色，其中在《古惑仔》系列飾演的司徒浩南一角，更成為他的代表作。2002年他拍畢電影《衛斯理藍血人》後，選擇全面退出影壇，並移居馬來西亞，與圈外人鮑愛玲（Elyn）再婚，及在當地經營生意。直到2005年，獲導演杜琪峯邀請客串演出電影《黑社會以和為貴》，他才回歸香港影壇，去年更曾返港為ViuTV主演劇集《地產仔》。
鄭浩南 對祖國表心意
近年長駐內地工作的鄭浩南，日前在抖音上載了一段影片，講述他多年來一直低調行善，包括在馬來西亞助養了11個小朋友，以及在香港期間，持續地每半年向一間孤兒院捐款，但他表示在國內還沒有做過這件事，所以他決定向南京巿紅十字會捐出20萬元人民幣善款，用於備災救助，以示他對祖國的心意。
被笑「加錢」有因
鄭浩南今次影片以「一點愛心，希望能幫到一些有需要的人。」為題高調捐款，獲網民大讚他好有愛心，為社會做了一個好榜樣，亦有不少網民提到他「加錢哥」的外號，笑言「終於明白你為甚麼要加錢了！」原來鄭浩南在電影《黑社會以和為貴》中飾演的角色阿武，是個「認錢唔認人」的職業殺手，臨死都叫住要「加錢」，令觀眾留下深刻印象，因此鄭浩南就被網民取花名為「加錢哥」。
同場回顧：張敏、張耀揚遠赴青海低調行善
除了鄭浩南外，張敏同張耀揚亦係默默行善不問回報之人，這兩位八、九十年代獨當一面港產片演員淡出幕前後，原來一直熱心公益，前年八月隨著另一位香港男星莫少聰發起嘅愛心活動捐錢捐物資以外，仲親身跟大隊遠赴青海玉樹將藥物、物資、糧食送到村民同孤兒手上。
一連十日喺青藏高原，每日親手搬運派物資、同村民打成一片、受盡頭痛作嘔等高原反應不適折磨，竟然隻字不提連一張打卡相都冇影過……事隔成年，去年有張耀揚忠粉開抖音重溫短片，才被揭發善舉，53歲嘅張敏身形fit爆皮膚白滑不負美魔女盛名，而58歲嘅耀揚就繼續威猛有霸氣，揸住大疊人仔一百蚊紙邊數邊派畀村民，手瓜起𦟌睇嚟仲有操肌喎！