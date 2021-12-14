古惑佬鄭浩南面惡心善 低調行善多年 長期捐助香港孤兒院

現年57歲的鄭浩南多年來演古惑佬和硬漢等角色深入民心，近日他在抖音上載的一段影片，自揭原來一直以來都低調行善，包括在香港期間，持續地每半年向一間孤兒院捐款，影片中他更即場捐出20萬元，獲網民大讚好有愛心，為社會做了一個好榜樣！