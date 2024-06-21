前港產片女星與鄭浩南罕有同框 48歲凍齡素顏上鏡狀態極佳

59歲的鄭浩南因在《古惑仔》系列電影中飾演司徒浩南而廣為人知，並在內地得到了巨大的人氣。他近年努力經營小紅書，昨天（20日）上傳了一張新照片，令人驚喜的是與曾是港產片艷星之一的麥家琪一起共進晚餐，現年48歲的麥家琪更以素顏現身，展現了令人驚嘆的凍齡狀態！

