前港產片女星與鄭浩南罕有同框 48歲凍齡素顏上鏡狀態極佳
鄭浩南麥嘉琪罕有同框
鄭浩南和麥嘉琪近年都主力發展內地市場，各自都努力經營社交平台，不時上傳短片分享近況，更會分享香港與內地各自不同的文化。而鄭浩南昨天（20日）上傳了一段短片，在片中鄭浩南表示好友麥家琪是他生命中非常重要的女人，兩人更即席教大家廣東話。其後鄭浩南突然向麥家琪示愛講「我愛你」，麥嘉琪作狀掌摑鄭浩南一巴，更笑言：「我結婚了還愛我？」
網民驚嘆麥嘉琪48歲凍齡狀態
短片獲得大批網民留言大讚麥家琪凍齡狀態驚人，「麥家琪怎麽還長二十年前的樣啊雖然開了美顏 明星果然還是明星」、「看著小姑娘一樣」、「真年輕，保養的太好了」、「麥家琪身材巨好，反而穿得那麽嚴實」。
麥嘉琪近年積極經營抖音 狀態超好依舊美艷
現年已48歲的麥家琪在2006年嫁給香港大律師王國豪，並先後誕下兩子一女，婚後生活幸福美滿。其後都有參演過電影《鴨王2-雞同鴨戀》、《初戀日記：賤男蜜擾》。在2017年更以最大年紀的參賽者出演ViuTV節目《G-1格鬥會第二季》。近年她亦積極努力經營社交媒體，不時在抖音上載短片分享近況，而近期的影片更可見她保養得宜，身型依然fit爆，以48歲之齡確實稱得上是一位索媽！
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努力改變望成為仔女榜樣
2018年，麥家琪出演ViuTV《G-1格鬥會第二季》，以42之齡成為比賽中最大年紀的參賽者，接受訪問更表示贏輸都不緊要，志 在參與。同年更由麥家琪改名麥方喬，她改名字的原意是希望改善與家人的關係。近年她常常被拍到北上登台賺人仔，為家庭付出，更被網民見到送食物給予流浪貓狗，有別於過去任性的她，努力地改變，成功變為仔女好榜樣。
麥家琪曾為拍戲親身上陣自剃光頭
麥家琪17歲時參選港姐入行，隨後拍攝了許多令人印象深刻的電影，其中不乏性感的演出。她與古天樂在1996年主演的《龍虎砵蘭街》中有一場戲，描述了麥家琪被反派角色徐忠信擄走的情節。在這一場戲中，她不僅遭受暴力對待，還被迫剃光頭並被迫賣淫。當時，麥家琪親自上陣即席剃光頭，這一幕非常震撼，也成為她的代表作之一。