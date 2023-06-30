鄭秀文演唱會延期舉行：身體一直抱恙 至今未能完全康復
早前確診新冠病毒的鄭秀文病癒後曾坦言承受「長新冠」影響，聲線同體力都未完全恢復，其所屬唱片公司寰亞音樂今日（30日）宣布，原本7 月在紅館舉行的演唱會將延期舉行。
鄭秀文紅館演唱會延期
寰亞音樂在Facebook發通告指：
寰亞娛樂有限公司(主辦單位)與藝人鄭秀文(Sammi)經過慎重考慮及商議後，今日很遺憾地宣佈原定於 2023 年 7 月 14-16, 18-19, 21-23, 25-26, 28-30 日(共 13 場)假座紅磡香港體 育館之「AXA 呈獻 You & Mi 鄭秀文世界巡迴演唱會-香港站 2023」(該演唱)將延期舉行。
早前Sammi 因確診新冠病毒，身體一直抱恙，至今未能完全康復。為了讓 Sammi 有充足時間休息，主辦單位決定將該演唱會延期。相關之演唱會延期及票務安排，主辦單位會在疏理細節後盡快通知大家。
鄭秀文上月拍片：係好艱難嘅決定
鄭秀文一直未回復最佳狀態，她於6月18日曾Po自拍片同粉絲交代近況，表示係好艱難嘅決定，更坦言要考量的很多。
鄭秀文演唱會前失聲感焦慮
鄭秀文早前出席公開活動時，就向傳媒大呻因失聲感到焦慮，依然有聲沙、咳嗽等症狀。Sammi於活動上透露聲沙情況未有改善：「有時候會擔心到瞓唔著，夜晚又會咳啦，有時候都唔係好想講嘢。」
多謝老公許志安從旁照顧
鄭秀文在接受訪問時，亦有提及到辛苦老公許志安一直從旁照顧自己：「其實比較辛苦係安仔，因為我成日夜晚咳，要斟茶遞水，要拍痰，有兩、三晚咳到好手忙腳亂，又要睇急症，大家都冇覺好瞓。（咁佢會唔會擔心你開騷情況呀？）佢都擔心，因為佢係最睇到我嘅狀況，我而家化曬妝好似好正常咁，但夜晚喺屋企就好辛苦，咁呢啲冇辦法，一定就係枕邊人受㗎啦。」
回應欣宜停工休息一事：都好正常啫
對於欣宜早前停工潛水兩個月，鄭秀文亦有隔空為欣宜打氣加油：「今次我開騷佢都有send message話會嚟睇，我諗一個人病咗或者攰要休息都好正常。你睇我咁龍精虎猛都會病倒，有時候有啲空間係好嘅，有返啲空間，跟住再精神返個人，再出嚟拼勁過囉。我諗順其自然囉，佢想出現就會出現㗎喇。」
一齊睇Sammi足本訪問：
提到安仔嗰陣，Sammi個樣真係好Sweet啊！
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：溫拿、Serrini、ONE OK ROCK、Sam Smith、鄭秀文、容祖兒、張學友、李克勤、Twins、瘦子、羅志祥！Mirror各成員會舉行個人演唱會，包括：Edan、AK、姜濤、Anson Lo、Ian、Jer，以及12子合體MIRROR演唱會！
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