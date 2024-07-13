鄭秀文演唱會分享經理人郭啟華中風後情況 暖心鼓勵相識超過20戰友

鄭秀文在首場紅館演唱會的尾聲，Sammi分享了她的經理人Wallace郭啟華的健康狀況。「我知大家都好關心佢，我要同大家講個好消息，佢復原好唔錯，已經返咗屋企休息啦！佢都每日都好努力去練習，進步好神速，每日都同佢溝通住，佢係一個充滿正能量、樂觀嘅人，佢叫我樂觀咁頂住，我會！你都要好好康復！」

