鄭秀文演唱會分享經理人郭啟華中風後情況 暖心鼓勵相識超過20戰友
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鄭秀文在首場紅館演唱會的尾聲，Sammi分享了她的經理人Wallace郭啟華的健康狀況。「我知大家都好關心佢，我要同大家講個好消息，佢復原好唔錯，已經返咗屋企休息啦！佢都每日都好努力去練習，進步好神速，每日都同佢溝通住，佢係一個充滿正能量、樂觀嘅人，佢叫我樂觀咁頂住，我會！你都要好好康復！」
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相識超過30年 敦啟華與鄭秀文合作無間
58歲的郭啟華，皇仁書院畢業，同黃偉文一樣出身於商業電台，離開商台後曾為許志安及彭羚經理人，也參與過填詞工作。由2000年至今，一直擔任鄭秀文經理人，並為多張鄭秀文專輯及演唱會任監制一職。
鄭秀文經理人敦啟華今年5月中風入院
今年5月，鄭秀文（Sammi）的經理人郭啟華因中風不幸入院，並需入住加護病房（ICU）。為了讓郭啟華能夠安心養病，他的朋友們對外保持緘默，不多談其健康狀況。據報道，郭啟華入院初期情況並不理想，甚至一度拒絕朋友探望。經過一段時間的治療，他的狀況已大有所改善，今次由Sammi親口公開說出近況，令一眾視郭啟華作Sammi 家人和戰友的Fans深感安慰。
Sammi與郭啟華的深厚情誼
Sammi與郭啟華合作超過二十年，兩人關係密切。在得知郭啟華的病情後，Sammi非常擔心，並多次在社交媒體上為他加油打氣。上月底，她在Instagram的限時動態中引用聖經金句，原本有粉絲誤以為這是她為自己的個唱準備而發的帖子。儘管工作繁忙，Sammi仍每週抽空到醫院探望郭啟華，並向他報告工作進展。「郭啟華已經可以自行落床步行」，這是他的好友透露給媒體的好消息。
郭啟華的豐富職業生涯
郭啟華自2000年起擔任Sammi的經理人，他的職業生涯豐富多彩，曾經管理過許志安、彭羚等藝人。他在電台界有著深厚的背景，曾任職於叱咤903和新城電台，並在華星唱片及東亞唱片擔任高層。1999年，他與黃耀明、蔡德才共同創立了音樂製作公司人山人海。此外，他還以「林嘉敏」的筆名創作了多首著名歌曲，如Sammi的《快樂不快樂》、《理智與感情》、《Water Of Love》等。
郭啟華的其他貢獻
郭啟華不僅在音樂製作上有所成就，他還曾幫助Sammi重拾對吉他的熱愛。此外，他也曾接受樂隊Rubberband的網上平台訪問，分享他的音樂及管理經驗。
圖片來源：東方新地，寰亞音樂