鄭秀文澳門開騷林明禎做嘉賓「自肥」28張珍藏CD狂掃簽名
《You & Mi鄭秀文澳門演唱會2025》逢周五六日澳門舉行
場地 ：澳門威尼斯人，威尼斯人綜藝館
日期及時間 ：2025年5月9 / 16日 (星期五) 晚上8時
2025年5月10 / 17 / 24日 (星期六) 晚上8時
2025年5月11 / 18 / 25日 (星期日) 晚上7時
Sammi同林明禎合唱《親密關係》 電力爆棚笑到暈
Sammi以「雙眼閃閃發光」介紹林明禎出場，二人合唱經典金曲《親密關係》，拖手四處同fans打招呼，氣氛high到爆！Sammi大讚明禎「電力十足」，仲笑言：「綵排嗰陣差啲畀你電暈咗！」林明禎就話：「我有份大禮畀自己！」跟住拎出一袋Sammi嘅經典專輯，話：「你嘅歌陪我走過人生每個階段！」當Sammi見到自己第一張專輯同演唱會專輯，感動到即刻同明禎攬頭攬勢。明禎仲唔怕醜要求簽名，Sammi豪爽答應：「等陣我喺樓下邊食飯邊簽！」霸氣十足！
林明禎帶8位Dancers為Sammi獻第一次 首唱新歌嗌過癮
Sammi好大方將舞台畀晒林明禎，明禎即刻帶同8位dancers，首次喺大舞台獻唱新歌《ON CLOUD NINE》，仲笑住同fans講：「為Sammi獻出我嘅第一次！」全場即刻報以熱烈掌聲！演出後，明禎同傳媒分享：「超緊張！知道要唱呢首歌後，日練夜練，但一上台見到Sammi，腦袋即刻空白！好彩有呢個機會同偶像合唱，實在太幸運！」Sammi仲好有心，唔單止幫明禎簽晒28張CD，仲送上最新演唱會專輯《You & Mi 鄭秀文世界巡迴演唱會(Live)》，即場簽名畀明禎，搞到明禎尖叫：「Oh！My God！」
林明禎感激Sammi音樂陪伴人生 爆《眉飛色舞》係K歌啟蒙
林明禎同Sammi嘅互動真是一個字：sweet！明禎事後同記者講：「Sammi嘅歌陪我走過人生好多階段，第一次鍾意唱K係因為《眉飛色舞》，今次同佢合作真是一個夢想成真！」Sammi嘅音樂同舞台魅力，唔單止俘虜咗明禎，仲令全場fans嗌到拆天，呢場澳門騷真係high到上雲霄！
鄭秀文澳門演唱會第二場加唱《出界》《唯獨你是不可取替》 手機燈海感動全場
今場演唱會，Sammi特別為澳門fans加唱國語經典《出界》同澳門站獨家嘅《唯獨你是不可取替》，全場fans大合唱，仲亮起手機燈海，氣氛感人到爆！完騷後，Sammi喺社交平台拍片多謝觀眾：「今晚第二場我好放鬆，觀眾氣氛勁好！新Rundown、舞蹈、燈光、服裝，fans都好鍾意，團隊嘅心機冇白費，多謝你哋留意每個細節！」Sammi仲提到新專輯喺場外有售，內容同澳門站有分別，fans即刻話要去搶購！
鄭秀文澳門演唱會第二場歌單
1. 朝聖
2. 發熱發亮
Talk
3. 出界
4. 禁果花
5. 唉聲嘆氣 (演員: Scott Choi)
6. 心魔
7. Bang Bang
8. 兒童不宜 (feat. 鍾舒漫/鍾舒淇)
9. 表演時間 (feat. 鍾舒漫/鍾舒淇)
間場影片 (With林保怡)
10. 哭泣遊戲
11. 上一次流淚
12. 如何掉眼淚
13. 親密關係 (With 林明禎)
Talk
14. On Cloud Nine (林明禎)
15. 愛是… (feat. MC仁)
16. 愛是… 2.0 (feat. Matt Force)
17. 罪與罰 (feat. MC仁/24 Herbs/Matt Force)
Rappers Solo Performance
18. 薩拉熱窩的羅密歐與茱麗葉 (半首)
19. Creo en Mi (半首)
20. 信者得愛 （feat. Kalai)
21. 最後一次 (半首)
Talk
22. 感情線上/終身美麗/玻璃鞋/回來我身邊/如果你有事/長恨歌
23. 我這樣活了一天
Talk
24. 唯獨你是不可取替
25. 世紀末煙花 (feat. 許志安)
26. 交換溫柔
Encore
27. 眉飛色舞/煞科
Talk
28. 不要驚動愛情
Talk
29. 我們都是這樣長大的
Talk
30. 終身美麗