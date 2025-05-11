鄭秀文澳門開騷林明禎做嘉賓「自肥」28張珍藏CD狂掃簽名

鄭秀文（Sammi）昨晚（10/5）喺澳門威尼斯人綜藝館連開第二場《You & Mi鄭秀文澳門演唱會2025》，火力全開！今次請來大馬女神林明禎做表演嘉賓，點知明禎一出場即「自肥」大行動，拎住一大袋珍藏咗多年嘅Sammi CD上台，搞笑要求偶像即場簽名，笑到全場爆晒燈！Sammi見到明禎咁有心，感動到眼濕濕，仲即刻應承幫手簽晒28張專輯，場面超warm！