鄭秀文澳門演唱會歌單｜首場開鑼！全新造型編排火辣High爆全場！

天后鄭秀文（Sammi）《You & Mi鄭秀文澳門演唱會2025》昨晚喺澳門威尼斯人綜藝館盛大開鑼，8場連環轟炸，首場已經震爆全城！今次Sammi唔單止帶齊40位dancer空降澳門，仲用上四面台同全新巨型舞台裝置，服裝同香港站完全唔同，配上長及腰嘅金色曲髮，型到爆！寰亞集團老闆林建岳博士親臨貴賓席捧場，場面星光熠熠。Sammi嘅精心設計同火熱演出，驚喜連連，贏盡全場掌聲，網民同fans一致狂讚：「真係耳目一新，值回票價！」