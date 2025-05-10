鄭秀文澳門演唱會歌單｜首場開鑼！全新造型編排火辣High爆全場！
震撼開場：Sammi從天而降 型格頭盔造型搶Fo
一開場，Sammi就用「從天而降」嘅霸氣方式登場，配合煙火效果，瞬間將全場氣氛推到最高點！佢換上黑色閃爆造型，配金色長髮同神秘面具，型到飛起，先後唱出《朝聖》、《發熱發亮》，再換條黑色長裙，深情演繹《我們的主題曲》同《親密關係》，為演唱會掀開序幕。Sammi喺台上同fans傾心：「今次係全新騷，絕對不惜工本！希望將香港最好睇嘅精華帶到澳門，仲要做得更精準、更靚！」佢仲提到，每次上台都好似新人咁緊張，務求將最好嘅表演獻畀觀眾，認真敬業！
火辣椅子舞：同Scott激情互動 疑似親咀尖叫聲四起
Sammi換上紅色舞衣，同舞者蔡浩然（Scott）大跳《唉聲歎氣》，火辣椅子舞簡直係全場焦點！二人喺台上擁抱，仲有疑似親咀嘅曖昧動作，性感指數爆表，觀眾睇到血脈沸騰，尖叫聲震天！Sammi同Scott嘅化學作用滿分，fans直呼：「呢段舞太辣啦！Sammi真係愈來愈敢玩！」
感性合唱：胡定欣做嘉賓 淚光閃閃話友情
首場嘉賓請來胡定欣，兩人合唱《談情說愛》，場面感人。Sammi笑言：「你哋可能好奇點解搵定欣？佢唔係歌手，但佢超愛唱歌！我哋每星期喺同一個地方上堂，慢慢建立咗份友情。」胡定欣激動回應：「Sammi好早就話鍾意睇我嘅劇，畀咗好多支持我。佢嘅歌陪住我成長，今日能做佢嘉賓，真係圓咗我嘅夢！」雖然定欣講到聲震，但演出穩到不得了，Sammi仲叫全場fans用掌聲支持定欣，場面超warm！原來二人早有淵源，都係歌唱比賽出身，定欣1999年參加《全球華人新秀歌唱大賽》，同Sammi嘅星途有幾分相似。
全場狂舞：鍾氏姊妹同40位Dancer炸場
Sammi仲請來鍾舒漫、鍾舒祺兩姊妹做客串嘉賓，聯同40位dancer喺四面台走勻全場，邊唱邊跳《表演時間》，帶動全場觀眾企起身一齊搖擺，氣氛high到爆燈！Sammi嘅感染力真係無得頂，連後排觀眾都忍唔住跟住跳，仿如置身大型派對！
電影金曲串燒 許志安合唱掀高潮
同紅館演唱會一樣，喺電影主題曲環節，Sammi一邊分享自己點樣奮鬥成為影后嘅心路歷程，一邊唱出《感情線上》、《終身美麗》同《玻璃鞋》等經典電影金曲，句句唱到fans心坎。重頭戲當然少不了同老公許志安合唱《世紀末煙花》，甜蜜互動將澳門站嘅浪漫氣氛推到頂峰，fans睇到又喊又笑，留言話：「呢個moment真係永遠都咁經典！」
Encore 時段 DJ Sammi登場：打碟曬腹肌 變身Disco女王
encore時段，Sammi化身「DJ Sammi」，以一身Hit爆造型回歸，喺台上打碟兼唱《煞科》，大騷結實腹肌，仲唔停撥動金色長髮，sexy到炸裂！全場嘩聲四起，40位dancer同台狂舞，舞台秒變disco舞池，觀眾high到飛起，部份fans仲衝到台邊為Sammi打氣！最後，Sammi用《我們都是這樣長大的》同人生第一首國語歌《值得》，為澳門首場畫上完美句號，fans直呼：「Sammi真係無得輸！」
You & Mi 鄭秀文澳門演唱會 – 第一場 (2025.5.9) 歌單：
開場時間：20:10
1. 朝聖
2. 發熱發亮
Talk
3. 我們的主題曲
4. 禁果花
5. 唉聲嘆氣
6. 心魔
7. Bang Bang (Original: Cher)
8. 兒童不宜 (With 鍾舒漫、鍾舒淇)
9. 表演時間 (With 鍾舒漫、鍾舒淇)
10. 哭泣遊戲
11. 上一次流淚
12. 如何掉眼淚
嘉賓：胡定欣
13. 談情說愛 (With 胡定欣)
Talk
14. 衝動點唱 (胡定欣)
15. 愛是… (Feat. MC仁)
16. 愛是… 2.0 (Feat. Matt Force)
17. 罪與罰 (Feat. MC仁/24 Herbs/Matt Force)
18. Rappers Solo Performance
19. 薩拉熱窩的羅密歐與茱麗葉
20. Creo en Mi
21. 信者得愛 （Feat. Kalai)
22. 最後一次
Talk
23. Medley: 感情線上/終身美麗/玻璃鞋/回來我身邊/如果你有事/長恨歌
24. 我這樣活了一天
Talk
25. 唯獨你是不可取替
26. 世紀末煙花 (Feat. 許志安)
27. 交換溫柔
Encore
28. 眉飛色舞/煞科
Talk
29. 不要驚動愛情
Talk
30. 我們都是這樣長大的
Talk
31. 值得
完場時間：22:37