鄭秀文答謝會變足本演唱會 劉德華驚喜登場 網民狂讚值回票價

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鄭秀文啟德演唱會因舞台部件故障被迫延期，昨日（10日）改為舉辦答謝會彌補歌迷，原本以為只是簡單唱幾首歌交代，殊不知Sammi請來的嘉賓身份震驚全場，連舞台製作規模都令人懷疑這根本就是一場演唱會。

劉德華從台中升起全場陷入瘋狂尖叫

答謝會以鄭秀文一頭金髮、白色小背心配閃石牛仔褲的型格造型揭幕，在數十位舞蹈員簇擁下跳唱經典快歌《叮噹》炒熱氣氛。當晚最大驚喜是劉德華從台中緩緩升起的一刻，全場觀眾尖叫聲此起彼落，Sammi即時衝前擁抱並大叫「肥佬」，劉德華則笑言會「肥返」。二人隨即坐上電影《瘦身男女》的迷你黃色車，環繞啟德主場館巡遊，近距離接觸觀眾，並合唱《倒轉地球》及《衝動點唱》，將氣氛推至最高峰。

Sammi承諾絕不Hea做睇完包保覺得賺咗

鄭秀文在台上感觸表示：「雖然由演唱會變成答謝會，當中有少少失望，但我應承大家，這個答謝會絕對不會『Hea做』！睇完包保你開開心心，心滿意足，覺得呢張飛賺咗再賺咗。」她特別感謝為原定演唱會預訂機票酒店的海外歌迷：「好多謝每一位今晚明知係答謝會唔係演唱會都蒞臨嘅你哋。」Sammi透露劉德華原定昨晚來欣賞演唱會，得知改為答謝會後，她忽發奇想邀請對方擔任嘉賓，華仔一言九鼎即時答應。

演唱會延期源於舞台部件故障存安全隱憂

鄭秀文原定昨日起一連三場舉行《You & Mi 鄭秀文演唱會2026亞洲巡迴終點站－香港啟德主場館》，早前宣布因舞台部件發生故障存在安全隱憂需要延期。為彌補歌迷失望，Sammi與主辦單位決定於原定日期（7月10、11及12日）在啟德主場館舉辦一連三場答謝會回饋觀眾。雖然名為答謝會，但舞台燈光效果依然大型，鄭秀文更化身DJ打碟帶領全場狂歡，又罕有地重新演繹國語歌《缺席》，製作誠意十足。

網民大讚一張飛睇兩場超抵

答謝會結束後網民反應極為熱烈，不少人直言規模根本媲美演唱會。有網民留言：「呢個真係一個答謝會？似演唱會多」、「抵到爛，根本直程係演唱會」，亦有人大讚：「一張飛睇兩場，食炒價都抵」。劉德華的驚喜現身更成為焦點，網民紛紛表示：「Sammi吹雞，義不容辭」、「答謝來講，有埋劉華，真係幾有誠意」，更有人已急不及待猜測今晚第二場嘉賓身份：「聽晚到我唔知邊個嘉賓」、「明天會否古天樂」。

《You & Mi 鄭秀文演唱會2026亞洲巡迴終點站－香港啟德主場館》

第一場 (10/7/2026) 歌單：

1. 叮噹
2. Chotto 等等
3. 默契
4. 醫生與我
5. 倒轉地球 (劉德華合唱)
6. 衝動點唱
7. 隕石與地球 (翻唱歌)
8. 缺席
9. 愛你是我一生中理想 (一句) /Let go (原唱：Nancy Kwai)
10. 我們都是這樣長大的
11. Disco Medley: 煞科/獨家試唱/螢光粉紅/星秀傳說
12. 信者得愛 (Feat. Kalai)
13. 上帝早已預備
14. 不要驚動愛情
15. 如果我們不再見
16. 終身美麗

鄭秀文 劉德華 （圖片來源：Threads圖片）
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鄭秀文 劉德華 （圖片來源：Threads圖片）
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鄭秀文 劉德華 （圖片來源：Threads圖片）
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鄭秀文 劉德華 （圖片來源：Threads圖片）
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鄭秀文 劉德華 （圖片來源：Threads圖片）
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圖片來源：Threads圖片資料或影片來源：原文刊於新假期

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