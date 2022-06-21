48歲鄭秀文憶亡父教誨感動網民 IG透露「選擇原諒」許志安玄機
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48歲鄭秀文Sammi與許志安堪稱香港娛樂圈的「童話式愛情」，可惜2019年爆出「安心事件」令童話破滅。鄭秀文日前在父親節出post，回想亡父親教導她的點滴，疑似透露原諒許志安的原因。
鄭秀文憶亡父教誨 一個重點原諒許志安？
2019年爆出「安心事件」，許志安公開道歉稱自己是「一個壞咗嘅人」，鄭秀文及後冷靜回應選擇原諒，有指當時安仔陪住Sammi照顧病重的父母，患難見真情感動對方。到日前Sammi出post憶亡父教誨時，其中一個重點令人想到她大方原諒有原因，她寫道：「要懂得欣賞他人，也要欣賞伴侶而非單單愛。」
鄭秀文憶亡父教誨5大重點：
爸爸從小教導我很多，其中的，一生夠用：
1. 做人不亢不卑（我仍在體會）
2. 要懂得欣賞他人, 也要欣賞伴侶而非單
單愛。
3. 不要輕易放棄
4.人生中需要忍耐 （Mi舉鐵和濕疹發作時時零舍體會）
5. 人生不一定要生兒育女（最重要選擇自己活得開心的方式。哈哈！我這個開通父親真夠特別。）
爸，謝謝你帶給家的一切。
鄭秀文原生家庭有愛 積極戰勝難關
鄭秀文日前的帖文中，除了提到亡父的教誨外，見到她父親即使病重依然充滿笑容，以積極的態度面對逆境。鄭秀文在帖文亦寫道：「#謝謝爸爸媽媽給我一個充滿愛的家庭 #讓我從小到大都很相信愛 #相信愛 #愛能夠淨化複雜的世界」鄭秀文正面的帖文令一眾圈中好友留言兼派心心支持，周慧敏更留言大讚：「乖女。」
「安心事件」鄭秀文選擇原諒 曾被影到甜蜜行超市
2019年4月爆出「安心事件」，Sammi冷靜過後選擇原諒，同年12月Sammi與安仔被影到拍拖行陽明山莊超市，二人面對記者亦面露笑容，一齊溫馨掃零食。估唔到對自己的身形與健康同樣嚴厲與緊張的Sammi，會在超市狂掃大量薯片、餅乾與朱古力等高熱量不健康的零食，當見到本刊記者，Sammi與安仔同樣展現開心幸福笑容，能夠雨過天青齊上齊落，真係要好好珍惜。
撰文：東方新地圖片來源：[email protected] sammi_chengsauman、網頁截圖、新傳媒資料庫
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