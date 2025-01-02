鄭秀文經理人郭啟華中風後首露面 獲天后感觸致謝稱功不可沒

《2024年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》昨日（1日）順利舉行，今年嘅頒獎禮更係驚喜連連，皆因有鄭秀文及容祖兒2位天后級歌手現身，成為全晚焦點！而鄭秀文更憑經典歌曲《我們都是這樣長大的》再次贏得「我最喜愛的女歌手」獎項，亦係事隔24年後再次獲此殊榮，而Sammi嘅經理人郭啟華更係中風後首次現身，力撐多年戰友！

