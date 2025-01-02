鄭秀文經理人郭啟華中風後首露面 獲天后感觸致謝稱功不可沒
叱咤2024｜鄭秀文感觸致謝經理人郭啟華
鄭秀文在獲獎後嘅致辭中，除咗分享事隔24年後再踏叱咤頒獎禮舞台嘅感受外，更特別感謝她的經理人郭啟華（Wallace）。鄭秀文感觸表示獎項不僅屬於她一人，還包含了郭啟華多年來的辛勤付出：「呢個獎唔單止係有我，裏面仲有好多好多好多嘅你Wallace！」場面十分感動！
叱咤2024｜郭啟華中風後首度現身
郭啟華與Sammi合作了24年，去年6月因中風突然入院，一度留醫ICU情況危急。Sammi曾在去年7月的演唱會上提到郭啟華的病情，並透露他的康復進展良好及正在家中休養。昨晚郭啟華於中風後首度現身，並坐在觀眾席中，全程面帶微笑，精神狀態看起來非常好，事後亦與一眾台前幕後大合照，似乎恢復得唔錯！
鄭秀文演唱會分享經理人郭啟華中風後情況 暖心鼓勵相識超過20戰友
鄭秀文在去年7月首場紅館演唱會的尾聲，分享了她的經理人Wallace郭啟華的健康狀況。「我知大家都好關心佢，我要同大家講個好消息，佢復原好唔錯，已經返咗屋企休息啦！佢都每日都好努力去練習，進步好神速，每日都同佢溝通住，佢係一個充滿正能量、樂觀嘅人，佢叫我樂觀咁頂住，我會！你都要好好康復！」
相識超過30年 敦啟華與鄭秀文合作無間
58歲的郭啟華，皇仁書院畢業，同黃偉文一樣出身於商業電台，離開商台後曾為許志安及彭羚經理人，也參與過填詞工作。由2000年至今，一直擔任鄭秀文經理人，並為多張鄭秀文專輯及演唱會任監制一職。
鄭秀文經理人敦啟華去年5月中風入院
去年5月，鄭秀文（Sammi）的經理人郭啟華因中風不幸入院，並需入住加護病房（ICU）。為了讓郭啟華能夠安心養病，他的朋友們對外保持緘默，不多談其健康狀況。據報道，郭啟華入院初期情況並不理想，甚至一度拒絕朋友探望。經過一段時間的治療，他的狀況已大有改善，今次由Sammi親口公開說出近況，令一眾視郭啟華作Sammi家人和戰友的Fans深感安慰。
Sammi與郭啟華的深厚情誼
Sammi與郭啟華合作超過二十年，兩人關係密切。在得知郭啟華的病情後，Sammi非常擔心，並多次在社交媒體上為他加油打氣。儘管工作繁忙，Sammi仍每週抽空到醫院探望郭啟華，並向他報告工作進展。「郭啟華已經可以自行落床步行」，這是他的好友透露給媒體的好消息。
郭啟華的豐富職業生涯
郭啟華自2000年起擔任Sammi的經理人，他的職業生涯豐富多彩，曾經管理過許志安、彭羚等藝人。他在電台界有著深厚的背景，曾任職於叱咤903和新城電台，並在華星唱片及東亞唱片擔任高層。1999年，他與黃耀明、蔡德才共同創立了音樂製作公司人山人海。此外，他還以「林嘉敏」的筆名創作了多首著名歌曲，如Sammi的《快樂不快樂》、《理智與感情》、《Water Of Love》等。