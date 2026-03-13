鄭秀文7月首登啟德主場館 亞洲巡迴終章場數曝光 預習歌單搶先睇

最新娛聞
東方新地

廣告

樂壇天后鄭秀文宣布將於今年7月首次進駐啟德主場館舉行演唱會，成為其《You & Mi 鄭秀文世界巡迴演唱會》亞洲巡迴的壓軸終章。這次歷史性演出定於7月10日及11日舉行，標誌著Sammi演藝生涯的全新里程碑，消息一出立即引起全城轟動。

鄭秀文首登啟德主場館創歷史

鄭秀文在Instagram分享了一段氣勢磅礡的宣傳影片，背景正是可容納50,000人的啟德主場館。她興奮地表示這是「人生第一次啟德開show」，並向歌迷發出感性約定。Sammi在貼文中寫道：「🩷❤️💛💚🩷💛💚人生第一次『啟德』開show. You and Mi concert. 亞洲巡迴終章篇。上次錯過了香港和澳門，又或者想再一次感受澎湃、興奮、感動。7月10日, 11日。Mi 約定你們。😄將最好的自己交出。👊😊」這不僅是她演藝生涯的新突破，更是與歌迷之間一場重要的約定。

《You & Mi》巡迴演唱會迎來終極篇章

《You & Mi》世界巡迴演唱會自2024年於香港紅館起跑後，於2025年移師澳門、2026年4月登陸吉隆坡。這次在啟德主場館的演出，將是整個亞洲巡迴演唱會的最終站，意義非凡。相比起紅館的12,500個座位，啟德主場館的50,000個座位容量將為更多歌迷提供與天后近距離接觸的機會。演唱會暫定兩場，但不少歌迷都期待會因應需求而加場，讓更多人能夠見證這個歷史時刻。

回顧2024年紅館演唱會經典時刻

鄭秀文2024年的13場紅館演唱會創下多個經典時刻，其中最令人印象深刻的是她騎著巨型機械甲以《朝聖》霸氣登場，接著唱出《發熱發亮》並發放煙火。演唱會中她換了六個不同造型，服飾由中方玩到西方，古代去到未來，更加插科技元素。最感人的環節是許志安以特別嘉賓身份與Sammi合唱《世紀末煙花》，引起全場哄動。另外，電影主題曲串燒環節特別有意義，Sammi選取了由1996至2003年間多齣電影主題歌，當中過半數都是杜琪峯導演的作品，包括《不拖不欠》、《終生美麗》、《玻璃鞋》等經典金曲。

鄭秀文演唱會2024｜40＋ 紅館歌單曝光

今次演唱會分成7個部份，背後有不同主題，其中第6部份經典電影金曲環節，紀錄了Sammi 從影超過20年的眾多電影主題曲，作為奪得金像影后之後的首個演唱會，這份歌單特別有意義！

– 鄭秀文演唱會 2024 歌單 Part 1 序曲-
《朝聖》
《發熱發亮》
（開場白）
《我們的主題曲》/《如果我們不再見》+Extend Outro
– 鄭秀文演唱會 2024 歌單 Part 2 –
《禁果花》
《同年同月同日生》
《心魔》+Extend Outro
– 鄭秀文演唱會 2024 歌單 Part 3 –
《Bang Bang Bang》
《小心女人》
《一夜成名》
– 鄭秀文演唱會 2024 歌單 Part 4 –
《哭泣遊戲》
《上一次流淚》
《如何掉眼淚》
嘉賓出場、嘉賓合唱 （首場嘉賓Serini ）
– 鄭秀文演唱會 2024 歌單 Part 5 –
《愛是》
《愛是2.0》（feat. 好青年荼毒室）
《罪與罰》（feat. 好青年荼毒室）
《加爾各答的天使德蘭修女》
《Creo En Mi – 短版》
《致我們的夢想》
《信者得愛 w/ Rapper》
– 鄭秀文演唱會 2024 歌單 Part 6 –
電影medley：
《不拖不欠》（百分百感 覺 1996）
《最後一次》（愛你愛到殺死你1997）
《為何又是這樣錯》（行運一條龍1998）
《 感情線上》（孤男寡女2000）
《終生美麗》瘦身男女2001
《玻璃鞋》嫁個有錢人2002
《回來我身邊》我左眼見到鬼2003
《如果你有事》龍鳳鬥2003
《長恨歌》長恨歌 2005
《do re mi》高海救之戀 2012
《我這樣活了一天》流水落花 2023
《萬物有時》
《世紀末煙花》featuring 許志安
《交換溫柔》
– 鄭秀文演唱會 2024 歌單 Part 7 –
《盲盒》
《放不低/捨不得你/醫生與我/娃娃看天下》
《唯獨你是不可取替/心血來潮/不要驚動爱情》
《不捨也為愛/千年如一日/記認/加果我們不再見/春夏》
《我們都是這樣長大的》

網民熱烈期待啟德演唱會

消息公布後，網民紛紛留言表達興奮之情。有歌迷留言「終於等到啦！啟德場館一定好震撼」、「50,000人一齊唱Sammi嘅歌，諗起都起雞皮」、「希望會加場，俾更多人有機會入場」。亦有網民關心票價問題，「啟德咁大個場館，希望票價會平啲」、「一定要搶到飛，唔可以再錯過」。不少人更已開始猜測歌單內容，期待Sammi會否在啟德帶來全新驚喜，「紅館版本已經好精彩，啟德版本一定更加震撼」、「期待會有咩特別嘉賓出現」。

在 Instagram 查看這則帖子Sammi Cheng Sau Man（@sammi_chengsauman）分享的帖子

鄭秀文 啟德主場館 （圖片來源：大會提供）
（圖片來源：大會提供）
鄭秀文 啟德主場館 （圖片來源：大會提供）
（圖片來源：大會提供）
鄭秀文 啟德主場館 （圖片來源：大會提供）
（圖片來源：大會提供）
鄭秀文 啟德主場館 （圖片來源：大會提供）
（圖片來源：大會提供）
鄭秀文 啟德主場館 （圖片來源：東方新地）
（圖片來源：東方新地）
鄭秀文 啟德主場館 （圖片來源：大會提供）
（圖片來源：大會提供）
鄭秀文 啟德主場館 （圖片來源：大會提供）
（圖片來源：大會提供）
鄭秀文 啟德主場館 澳門站（圖片來源：大會提供）
澳門站（圖片來源：大會提供）
鄭秀文 啟德主場館 （圖片來源：大會提供）
（圖片來源：大會提供）
鄭秀文 啟德主場館 （圖片來源：大會提供）
（圖片來源：大會提供）
鄭秀文 啟德主場館 （圖片來源：大會提供）
（圖片來源：大會提供）
鄭秀文 啟德主場館 （圖片來源：大會提供）
（圖片來源：大會提供）
鄭秀文 啟德主場館 （圖片來源：大會提供）
（圖片來源：大會提供）

圖片來源：東方新地、大會提供資料或影片來源：原文刊於新假期

熱門文章

 