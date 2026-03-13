鄭秀文7月首登啟德主場館 亞洲巡迴終章場數曝光 預習歌單搶先睇

鄭秀文首登啟德主場館創歷史
鄭秀文在Instagram分享了一段氣勢磅礡的宣傳影片，背景正是可容納50,000人的啟德主場館。她興奮地表示這是「人生第一次啟德開show」，並向歌迷發出感性約定。Sammi在貼文中寫道：「🩷❤️💛💚🩷💛💚人生第一次『啟德』開show. You and Mi concert. 亞洲巡迴終章篇。上次錯過了香港和澳門，又或者想再一次感受澎湃、興奮、感動。7月10日, 11日。Mi 約定你們。😄將最好的自己交出。👊😊」這不僅是她演藝生涯的新突破，更是與歌迷之間一場重要的約定。
《You & Mi》巡迴演唱會迎來終極篇章
《You & Mi》世界巡迴演唱會自2024年於香港紅館起跑後，於2025年移師澳門、2026年4月登陸吉隆坡。這次在啟德主場館的演出，將是整個亞洲巡迴演唱會的最終站，意義非凡。相比起紅館的12,500個座位，啟德主場館的50,000個座位容量將為更多歌迷提供與天后近距離接觸的機會。演唱會暫定兩場，但不少歌迷都期待會因應需求而加場，讓更多人能夠見證這個歷史時刻。
回顧2024年紅館演唱會經典時刻
鄭秀文2024年的13場紅館演唱會創下多個經典時刻，其中最令人印象深刻的是她騎著巨型機械甲以《朝聖》霸氣登場，接著唱出《發熱發亮》並發放煙火。演唱會中她換了六個不同造型，服飾由中方玩到西方，古代去到未來，更加插科技元素。最感人的環節是許志安以特別嘉賓身份與Sammi合唱《世紀末煙花》，引起全場哄動。另外，電影主題曲串燒環節特別有意義，Sammi選取了由1996至2003年間多齣電影主題歌，當中過半數都是杜琪峯導演的作品，包括《不拖不欠》、《終生美麗》、《玻璃鞋》等經典金曲。
鄭秀文演唱會2024｜40＋ 紅館歌單曝光
今次演唱會分成7個部份，背後有不同主題，其中第6部份經典電影金曲環節，紀錄了Sammi 從影超過20年的眾多電影主題曲，作為奪得金像影后之後的首個演唱會，這份歌單特別有意義！
網民熱烈期待啟德演唱會
消息公布後，網民紛紛留言表達興奮之情。有歌迷留言「終於等到啦！啟德場館一定好震撼」、「50,000人一齊唱Sammi嘅歌，諗起都起雞皮」、「希望會加場，俾更多人有機會入場」。亦有網民關心票價問題，「啟德咁大個場館，希望票價會平啲」、「一定要搶到飛，唔可以再錯過」。不少人更已開始猜測歌單內容，期待Sammi會否在啟德帶來全新驚喜，「紅館版本已經好精彩，啟德版本一定更加震撼」、「期待會有咩特別嘉賓出現」。
在 Instagram 查看這則帖子 Sammi Cheng Sau Man（@sammi_chengsauman）分享的帖子