鄭秀文7月首登啟德主場館 亞洲巡迴終章場數曝光 預習歌單搶先睇

樂壇天后鄭秀文宣布將於今年7月首次進駐啟德主場館舉行演唱會，成為其《You & Mi 鄭秀文世界巡迴演唱會》亞洲巡迴的壓軸終章。這次歷史性演出定於7月10日及11日舉行，標誌著Sammi演藝生涯的全新里程碑，消息一出立即引起全城轟動。