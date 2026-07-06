鄭秀文7月啟德演唱會突然延期 主辦單位公布補償方案
搭建過程中發現重要部件故障團隊搶修無果
寰亞娛樂今日發出公告，表示《You & Mi 鄭秀文演唱會2026亞洲巡迴終點站－香港啟德主場館》在搭建及測試過程中，發現有重要部件出現故障。團隊即時進行檢查，並急切尋找替代方案，無奈經過種種嘗試和努力，仍然無法及時找到替換部件及解決方法。主辦單位強調「安全和質素是我們安排演唱會的首要考慮」，既要確保安全又要符合演唱會最佳規格，最終忍痛決定延期。
寰亞娛樂宣布延期並安排答謝會作補償
主辦單位及Sammi為答謝已購票觀眾的體諒和支持，將於演唱會原定日期7月10日至12日、晚上7時30分，在香港啟德體育園啟德主場館特別舉辦約1.5小時的「答謝會」。大會表示「雖然不能以演唱會的製作規模跟大家見面和演唱，只能採用精簡的舞台和製作跟大家見面，唱歌和互動，但這也是我們團隊目前能為大家送上的一份小小心意和歉意」。所有持有有效門票的觀眾均可憑票按照原定日期及座位編號免費參加。
鄭秀文亞洲巡迴終點站選址啟德主場館備受期待
《You & Mi 鄭秀文演唱會2026亞洲巡迴終點站》選址啟德體育園主場館，作為亞洲巡迴的壓軸站，本身已引起極大關注。啟德主場館作為香港最新大型表演場地，不少歌手都以登上該場館為目標，Sammi此次演出規模龐大，涉及大量舞台機械裝置及特效設備，搭建工程複雜程度可想而知。事件亦令外界關注大型演唱會的舞台安全問題，以及場地配套能否應付高規格製作需求。
網民反應兩極有人心痛有人質疑安排
消息公布後隨即引發網民熱議，不少歌迷表示心痛及失望，留言稱「等咗咁耐終於有飛，點知要延期」、「Sammi一定好唔開心」。亦有網民對答謝會安排表示讚賞，認為主辦單位及Sammi有誠意補償，「起碼唔係淨係退錢，仲可以見到Sammi」。不過部分網民質疑為何臨近演出才發現故障，「搭建唔係應該提早好多開始咩？」，亦有人擔心延期後的新日期會與其他活動撞期。主辦單位提醒觀眾必須保留完整門票連同票根，待後續公布安排後可選擇申請退款或保留觀賞延期演唱會的權利。