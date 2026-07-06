鄭秀文7月啟德演唱會突然延期 主辦單位公布補償方案

鄭秀文啟德演唱會原定本周舉行，主辦單位寰亞娛樂今日突然宣布因搭建過程中發現重要部件故障，決定將演唱會延期，震驚一眾歌迷。為補償持票觀眾，Sammi將於原定日期親身現身舉辦約1.5小時答謝會，以歌會友，但完整演唱會何時重演至今仍是未知之數。