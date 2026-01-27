夜王｜鄭秀文點名大讚麗英 一原因狂表白對方：好喜歡好敬佩

鄭秀文重新演繹29年前金曲《星秀傳說》作為賀歲片《夜王》主題曲，昨日攜同一眾EJ Girls到電台宣傳時，現場播放新版本竟然引發狂歡熱舞場面！更令人驚喜的是，影后級天后竟然在社交平台點名大讚其中一位新人演員，直言「好喜歡」兼「好敬佩」，究竟是哪位幸運兒獲得Sammi如此高度評價？