夜王｜鄭秀文點名大讚麗英 一原因狂表白對方：好喜歡好敬佩
Sammi社交平台點名大讚麗英 直言好喜歡好敬佩
電台宣傳活動後，鄭秀文更在社交平台轉發昨日903 live的片段，特別點名讚賞麗英的表現。Sammi寫道：「麗英的表情好溫柔，她的日文好犀利，好喜歡！也好敬佩好學習的人。」這番讚美對於新人演員麗英來說無疑是極大的鼓勵，獲得影后級天后如此高度評價，足見其表現確實出色。麗英在節目中不但投入熱舞，更展現出溫柔的表情和流利的日文能力，令Sammi留下深刻印象。
麗英感激回應Sammi讚賞 透露片場學習心得
面對鄭秀文的公開讚賞，麗英亦迅速在社交平台回應表達感激之情。她寫道：「片場休息嗰陣，同Sammi傾咗好多整歌嘅嘢，佢嘅分享都俾咗好多信心我。無論係《夜王》拍攝定宣傳期間我都係佢身上學到好多，多謝Sammi我愛Sammi。」從麗英的回應可見，她在拍攝期間不但與鄭秀文有深入交流，更從這位資深前輩身上學到不少寶貴經驗，師徒情深令人感動。
鄭秀文攜EJ Girls電台狂歡 29年金曲引爆熱舞
昨日鄭秀文攜同《夜王》一眾女演員包括譚旻萱、芯駖、Hazel林熙彤、麗英、阿杰周芷慧、Christy Lai黎紀君及Kay蔡蕙琪到電台宣傳新戲。當節目首播重新編曲灌錄的《星秀傳說》時，強勁節拍瞬間點燃現場氣氛，Sammi忍不住原地跳舞，帶動旗下一眾EJ Girls亦跟上節拍。鄭秀文、芯駖與譚旻萱更似置身夜場一樣狂歡熱舞「揈」頭髮，連林熙彤、麗英與蔡蕙琪等新一代都一樣投入，場面相當熱鬧。
跨世代金曲魅力無法擋 一半女演員當年未出世
值得一提的是，鄭秀文於1997年推出《星秀傳說》之時，現場一半女演員當年還未出世，但亦一樣跨年代投入狂歡。從電台錄音室流出的片段可見，芯駖揈起頭髮連五官都睇唔到，譚旻萱亦放飛自我揈起頭髮一樣咁靚，Hazel林熙彤作為新一代都一樣投入，麗英更扮起DJ打碟，證明鄭秀文的金曲經典程度早已跨越年代界限。鄭秀文顯然對新歌效果相當滿意，揈起頭髮狂歡猶似置身夜場。
《星秀傳說》勢成2026派對狂舞金曲
近年不少DJ都會以經典廣東快歌作為打碟素材，鄭秀文的金曲如《煞科》、《螢光粉紅》、《終身美麗》，甚至《信者得愛》，每次在CantonPop派對響起，都會引起現場歡呼、投入跳舞合唱。相信《星秀傳說》隨電影《夜王》上映後，勢將於2026年翻紅成為派對狂舞金曲，延續鄭秀文金曲在夜場的傳奇地位。