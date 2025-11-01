鄭秀文張敬軒拉闊打造「時空約會」傳奇舞台 Hins台上告白：重要里程碑

今晚（11月1日）亞洲國際博覽館ARENA見證了樂壇傳奇時刻，鄭秀文與張敬軒首度攜手登上叱咤903拉闊音樂會舞台，為全城樂迷帶來一夜限定的「時空約會」。兩位天王天后級歌手互選對方經典金曲重新演繹，配合大型歌舞演出和弦樂編排，打造前所未有的拉闊火花。演唱會尾聲更有驚喜舞蹈環節，令全場觀眾熱血沸騰。

鄭秀文張敬軒首度同台創傳奇

演唱會由兩人合唱《致我們的夢想》揭開序幕，隨即由無伴奏合唱組合SENZA A Cappella帶來鄭秀文《思念》及張敬軒《MyWay》，巧妙串連二人音樂旅程的起點。張敬軒選唱了自己「Most Wanted」的鄭秀文歌曲《哭泣遊戲》、《不拖不欠》及《放不低》，聯同十位弦樂手重新演繹經典，帶領樂迷投入古典音樂的氛圍之中。鄭秀文亦親自設計樂章，揀選了《顏色.氣味》及《浮雕》，並與張敬軒合唱《青春告別式》及《Let Go》。

張敬軒現場告白職業生涯重要里程碑

張敬軒在台上動情表示，能夠與鄭秀文同台是他職業生涯非常重要的里程碑。他透露在排練時偷偷坐在後邊觀看鄭秀文創作和訓練過程，親眼見證她完全不放過自己的專業態度。「睇住佢創作，睇住佢完全唔放過自己咁訓練自己，終於知道點解佢嘅作品包括佢以前電影，音樂都可以咁叻，所以真係好榮幸可以同台。」張敬軒的真摯分享令現場氣氛更加溫馨。

鄭秀文感謝商台邀請毫不猶豫應承

鄭秀文在台上表示非常感謝商台和張敬軒的邀請，雖然這個邀請來得很遲，是在年前才提出，但她完全沒有考慮就立即應承。「其實呢個邀請好遲，係年前講，但其實都完全冇考慮就應承，一定要做一個好精彩嘅show。」她的爽快態度展現了對這次合作的重視和期待。演唱會中段曲風一轉進入Urban節奏，張敬軒演唱《俏郎君》及《春秋》，鄭秀文則聯同KALAI家膳及Matt Force分別演繹《愛是..》及《愛是..2.0》，盡顯型格舞台魅力。

樂迷投選歌曲壓軸舞蹈燃爆全場

演唱會尾聲，兩人演繹全城樂迷「Most Wanted」的大熱作品，包括《不要驚動愛情》、《櫻花樹下》、《如何掉眼淚》、《餘震》、《回來我身邊》、《老了十歲》、《落錯車》及《笑忘書》，引發全場大合唱。壓軸環節兩人為樂迷送上備受期待的震撼舞動，大跳《酷愛》、《叮噹》、《羅賓》以及《煞科》，令全場觀眾熱血沸騰，歡呼聲不斷。最後，二人合唱《我們都是這樣長大的》，以一曲訴說成長歷程的作品為這場拉闊音樂旅程完美作結。

鄭秀文與張敬軒11月1日登上拉闊舞台。（圖片來源：大會提供）
鄭秀文與張敬軒11月1日登上拉闊舞台。（圖片來源：大會提供）
鄭秀文 張敬軒 （圖片來源：東方新地）
（圖片來源：東方新地）
鄭秀文 張敬軒 （圖片來源：東方新地）
（圖片來源：東方新地）
鄭秀文 張敬軒 （圖片來源：東方新地）
（圖片來源：東方新地）
鄭秀文 張敬軒 （圖片來源：東方新地）
（圖片來源：東方新地）
鄭秀文 張敬軒 （圖片來源：東方新地）
（圖片來源：東方新地）
鄭秀文 張敬軒 （圖片來源：東方新地）
（圖片來源：東方新地）
鄭秀文 張敬軒 （圖片來源：東方新地）
（圖片來源：東方新地）
鄭秀文 張敬軒 （圖片來源：東方新地）
（圖片來源：東方新地）
鄭秀文 張敬軒 （圖片來源：東方新地）
（圖片來源：東方新地）
鄭秀文 張敬軒 （圖片來源：東方新地）
（圖片來源：東方新地）
鄭秀文 張敬軒 （圖片來源：東方新地）
（圖片來源：東方新地）
鄭秀文 張敬軒 （圖片來源：東方新地）
（圖片來源：東方新地）
鄭秀文 張敬軒 （圖片來源：東方新地）
（圖片來源：東方新地）
鄭秀文 張敬軒 （圖片來源：東方新地）
（圖片來源：東方新地）
鄭秀文 張敬軒 （圖片來源：東方新地）
（圖片來源：東方新地）
鄭秀文 張敬軒 （圖片來源：東方新地）
（圖片來源：東方新地）
鄭秀文 張敬軒 （圖片來源：東方新地）
（圖片來源：東方新地）
鄭秀文 張敬軒 （圖片來源：東方新地）
（圖片來源：東方新地）
鄭秀文 張敬軒 （圖片來源：東方新地）
（圖片來源：東方新地）
鄭秀文 張敬軒 （圖片來源：東方新地）
（圖片來源：東方新地）
鄭秀文 張敬軒 （圖片來源：東方新地）
（圖片來源：東方新地）
鄭秀文 張敬軒 （圖片來源：東方新地）
（圖片來源：東方新地）
鄭秀文 張敬軒 （圖片來源：東方新地）
（圖片來源：東方新地）
鄭秀文 張敬軒 （圖片來源：東方新地）
（圖片來源：東方新地）
鄭秀文 張敬軒 （圖片來源：東方新地）
（圖片來源：東方新地）
鄭秀文 張敬軒 （圖片來源：東方新地）
（圖片來源：東方新地）
鄭秀文 張敬軒 （圖片來源：）
（圖片來源：）
鄭秀文 張敬軒 （圖片來源：東方新地）
（圖片來源：東方新地）
鄭秀文 張敬軒 （圖片來源：）
（圖片來源：）
鄭秀文 張敬軒 （圖片來源：東方新地）
（圖片來源：東方新地）
鄭秀文 張敬軒 （圖片來源：東方新地）
（圖片來源：東方新地）

圖片來源：大會提供、東方新地

