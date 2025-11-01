鄭秀文張敬軒拉闊打造「時空約會」傳奇舞台 Hins台上告白：重要里程碑
鄭秀文張敬軒首度同台創傳奇
演唱會由兩人合唱《致我們的夢想》揭開序幕，隨即由無伴奏合唱組合SENZA A Cappella帶來鄭秀文《思念》及張敬軒《MyWay》，巧妙串連二人音樂旅程的起點。張敬軒選唱了自己「Most Wanted」的鄭秀文歌曲《哭泣遊戲》、《不拖不欠》及《放不低》，聯同十位弦樂手重新演繹經典，帶領樂迷投入古典音樂的氛圍之中。鄭秀文亦親自設計樂章，揀選了《顏色.氣味》及《浮雕》，並與張敬軒合唱《青春告別式》及《Let Go》。
張敬軒現場告白職業生涯重要里程碑
張敬軒在台上動情表示，能夠與鄭秀文同台是他職業生涯非常重要的里程碑。他透露在排練時偷偷坐在後邊觀看鄭秀文創作和訓練過程，親眼見證她完全不放過自己的專業態度。「睇住佢創作，睇住佢完全唔放過自己咁訓練自己，終於知道點解佢嘅作品包括佢以前電影，音樂都可以咁叻，所以真係好榮幸可以同台。」張敬軒的真摯分享令現場氣氛更加溫馨。
鄭秀文感謝商台邀請毫不猶豫應承
鄭秀文在台上表示非常感謝商台和張敬軒的邀請，雖然這個邀請來得很遲，是在年前才提出，但她完全沒有考慮就立即應承。「其實呢個邀請好遲，係年前講，但其實都完全冇考慮就應承，一定要做一個好精彩嘅show。」她的爽快態度展現了對這次合作的重視和期待。演唱會中段曲風一轉進入Urban節奏，張敬軒演唱《俏郎君》及《春秋》，鄭秀文則聯同KALAI家膳及Matt Force分別演繹《愛是..》及《愛是..2.0》，盡顯型格舞台魅力。
樂迷投選歌曲壓軸舞蹈燃爆全場
演唱會尾聲，兩人演繹全城樂迷「Most Wanted」的大熱作品，包括《不要驚動愛情》、《櫻花樹下》、《如何掉眼淚》、《餘震》、《回來我身邊》、《老了十歲》、《落錯車》及《笑忘書》，引發全場大合唱。壓軸環節兩人為樂迷送上備受期待的震撼舞動，大跳《酷愛》、《叮噹》、《羅賓》以及《煞科》，令全場觀眾熱血沸騰，歡呼聲不斷。最後，二人合唱《我們都是這樣長大的》，以一曲訴說成長歷程的作品為這場拉闊音樂旅程完美作結。