鄭秀文張敬軒拉闊打造「時空約會」傳奇舞台 Hins台上告白：重要里程碑

今晚（11月1日）亞洲國際博覽館ARENA見證了樂壇傳奇時刻，鄭秀文與張敬軒首度攜手登上叱咤903拉闊音樂會舞台，為全城樂迷帶來一夜限定的「時空約會」。兩位天王天后級歌手互選對方經典金曲重新演繹，配合大型歌舞演出和弦樂編排，打造前所未有的拉闊火花。演唱會尾聲更有驚喜舞蹈環節，令全場觀眾熱血沸騰。