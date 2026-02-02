夜王|有片！鄭秀文率15個性感囡囡重錄《星秀傳說》MV曝光齊齊揈爆Disco
導演點名重錄經典快歌
鄭秀文透露今次重新灌錄《星秀傳說》的構思來自電影導演兼編劇吳煒倫。她表示：「今日為電影歌曲錄音同埋拍MV，呢個idea來自導演，佢搵返我好多年前嘅歌放入電影，呢首歌好啱電影講嘅時代背景。當導演有呢個order時，我就諗可以加啲Rap上去，難得有阿卵，佢以前有隊『朱凌凌』，同埋阿Dee喺度，由佢兩位負責Rap部份。」這個新版本命名為《星秀傳說》(電影《夜王》宣傳曲) [feat. 尖東夜王] [Shine一次 Version]，加入了全新的Rap元素。
阿卵Dee哥Rap擔當造型感十足
「Rap擔當」阿卵與Dee哥戴上黑超、穿上毛毛大褸，造型感十足，還滿口九唔搭八英語扮Rapper巨星，一時話「I Love Hong Kong」，一時又話食蛋撻、雞蛋仔、菠蘿油，全場捧腹大笑，炒熱氣氛。兩人的搞笑演出為整個錄音過程增添不少歡樂，也為這首經典歌曲注入了全新的活力和趣味性。
籃球女神Mandy預知MV場面
「籃球女神」譚旻萱（Mandy）一改清純形象，吊帶小背心跳舞，令人眼前一亮。她更自言有預知能力，說：「我今日搭車嚟嘅時候，已經picture到MV場面就係咁，一模一樣！」過往在螢幕前冷艷的王丹妮（Louise）亦變得活潑熱情，她最初以為在錄音室戴耳機拍攝，想不到現場布置成Disco，她笑言：「我瘋狂聽呢首歌，好期待MV。」
Fish跳舞如上健身堂大讚Sammi
在MV中盡情跳舞的廖子妤（Fish）說：「我覺得好似上咗一堂健身堂，好攰呀！我本來諗住搖吓郁吓，但見到Sammi出盡力，好用力、好用力，我唔好意思喺佢旁邊⋯⋯所以我都用盡力。我真係要向Sammi好好學習，咁我就會fit啲！」她的真誠分享展現了對天后的敬佩之情，也反映出整個拍攝過程的認真態度。
鄭秀文準確叫出所有人真名
雖然電影已煞科了一段時間，但鄭秀文到場見到班囡囡，仍能準確地說出她們的真實名字。她說：「拍戲時都有同場，雖然未必同每一位喺對白上有交流，但對每位演員有認識係基本。無論拍戲嘅時候，今日錄歌拍MV都好有團隊精神，最重要嘅靈魂人物『歡哥』黃子華，雖然佢今日無拍MV，但佢嘅精神與我哋同在，respect！」這番話展現了她作為前輩的專業態度和對團隊的重視。