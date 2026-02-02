夜王|有片！鄭秀文率15個性感囡囡重錄《星秀傳說》MV曝光齊齊揈爆Disco

天后鄭秀文率領17位電影主創重新錄製經典快歌《星秀傳說》，現場布置成Disco風格，眾女星性感熱舞，場面Hot爆！更令人驚喜的是，楊偉倫（阿卵）和何啟華（阿Dee）化身Rap擔當，滿口九唔搭八英語扮巨星，一時話「I Love Hong Kong」，一時又話食蛋撻、雞蛋仔、菠蘿油，全場捧腹大笑。這個2026年最新版本專為賀歲片《夜王》重新炮製，背後原來有個特別原因。

導演點名重錄經典快歌

鄭秀文透露今次重新灌錄《星秀傳說》的構思來自電影導演兼編劇吳煒倫。她表示：「今日為電影歌曲錄音同埋拍MV，呢個idea來自導演，佢搵返我好多年前嘅歌放入電影，呢首歌好啱電影講嘅時代背景。當導演有呢個order時，我就諗可以加啲Rap上去，難得有阿卵，佢以前有隊『朱凌凌』，同埋阿Dee喺度，由佢兩位負責Rap部份。」這個新版本命名為《星秀傳說》(電影《夜王》宣傳曲) [feat. 尖東夜王] [Shine一次 Version]，加入了全新的Rap元素。

阿卵Dee哥Rap擔當造型感十足

「Rap擔當」阿卵與Dee哥戴上黑超、穿上毛毛大褸，造型感十足，還滿口九唔搭八英語扮Rapper巨星，一時話「I Love Hong Kong」，一時又話食蛋撻、雞蛋仔、菠蘿油，全場捧腹大笑，炒熱氣氛。兩人的搞笑演出為整個錄音過程增添不少歡樂，也為這首經典歌曲注入了全新的活力和趣味性。

籃球女神Mandy預知MV場面

「籃球女神」譚旻萱（Mandy）一改清純形象，吊帶小背心跳舞，令人眼前一亮。她更自言有預知能力，說：「我今日搭車嚟嘅時候，已經picture到MV場面就係咁，一模一樣！」過往在螢幕前冷艷的王丹妮（Louise）亦變得活潑熱情，她最初以為在錄音室戴耳機拍攝，想不到現場布置成Disco，她笑言：「我瘋狂聽呢首歌，好期待MV。」

Fish跳舞如上健身堂大讚Sammi

在MV中盡情跳舞的廖子妤（Fish）說：「我覺得好似上咗一堂健身堂，好攰呀！我本來諗住搖吓郁吓，但見到Sammi出盡力，好用力、好用力，我唔好意思喺佢旁邊⋯⋯所以我都用盡力。我真係要向Sammi好好學習，咁我就會fit啲！」她的真誠分享展現了對天后的敬佩之情，也反映出整個拍攝過程的認真態度。

鄭秀文準確叫出所有人真名

雖然電影已煞科了一段時間，但鄭秀文到場見到班囡囡，仍能準確地說出她們的真實名字。她說：「拍戲時都有同場，雖然未必同每一位喺對白上有交流，但對每位演員有認識係基本。無論拍戲嘅時候，今日錄歌拍MV都好有團隊精神，最重要嘅靈魂人物『歡哥』黃子華，雖然佢今日無拍MV，但佢嘅精神與我哋同在，respect！」這番話展現了她作為前輩的專業態度和對團隊的重視。

鄭秀文 星秀傳說 （圖片來源：大會提供）
鄭秀文 星秀傳說 （圖片來源：大會提供）
鄭秀文 星秀傳說 （圖片來源：大會提供）
鄭秀文 星秀傳說 （圖片來源：大會提供）
鄭秀文 星秀傳說 （圖片來源：大會提供）
鄭秀文 星秀傳說 （圖片來源：大會提供）
鄭秀文 星秀傳說 （圖片來源：大會提供）
鄭秀文 星秀傳說 （圖片來源：MV截圖）
鄭秀文 星秀傳說 （圖片來源：MV截圖）
鄭秀文 星秀傳說 （圖片來源：MV截圖）
鄭秀文 星秀傳說 （圖片來源：MV截圖）
鄭秀文 星秀傳說 （圖片來源：MV截圖）
鄭秀文 星秀傳說 （圖片來源：MV截圖）
