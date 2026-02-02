夜王|有片！鄭秀文率15個性感囡囡重錄《星秀傳說》MV曝光齊齊揈爆Disco

天后鄭秀文率領17位電影主創重新錄製經典快歌《星秀傳說》，現場布置成Disco風格，眾女星性感熱舞，場面Hot爆！更令人驚喜的是，楊偉倫（阿卵）和何啟華（阿Dee）化身Rap擔當，滿口九唔搭八英語扮巨星，一時話「I Love Hong Kong」，一時又話食蛋撻、雞蛋仔、菠蘿油，全場捧腹大笑。這個2026年最新版本專為賀歲片《夜王》重新炮製，背後原來有個特別原因。