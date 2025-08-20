林家謙演唱會｜鄭秀文生日改機票驚喜撐場 搞笑送燙衫板做禮物
廣告
林家謙《White Summer》演唱會於紅館隆重揭幕，頭場特別嘉賓請來天后鄭秀文親臨，現場氣氛即時升溫。Sammi一出場更送上洗衣板做禮物，全場爆笑！
Sammi生日改機票驚喜到場撐場
Sammi坦言原本早已買好機票，卻為了支持家謙將航班延遲，特地趕來紅館做嘉賓，並坦言今日正值生日，誠意十足。她在台上笑問觀眾：「識唔識我㗎？」隨即打成一片，全場粉絲反應熱烈。
林家謙送歌做回禮 新歌《雙失》誕生趣談
林家謙帶領現場觀眾齊唱生日歌為Sammi慶祝，氣氛高漲。家謙更履行去年對Sammi的承諾，即席送上一首最新創作作為生日禮物，令Sammi驚喜不已。Sammi得知新歌靈感來自林家謙「失聲」及「失眠」的經歷，當場笑建議將歌名命為《雙失》，台上互動自然有趣，立即成全場爆點。
Sammi送洗衫板做禮物
Sammi亦送上貼心禮物，指家謙為「I人」兼讀音似「iron」，當場掏出「燙衫板」作為趣味禮物，更自嘲兩人非常合拍，全場爆笑聲不斷。最後兩人合唱《Chotto等等》，將全場情緒推至最高點，讓觀眾留下難忘回憶，完美為演唱會首場畫下高潮句點。
網民大讚Sammi俾面
不少網民都大讚Sammi為了擔任林家謙的演唱會嘉賓，願意更改機票認真夠曬俾面：「期待家謙寫俾sammi首新歌」、「sammi真的都對後輩很好」、「Sammi夠晒畀面」等。
圖片來源：YouTube@Viu1 HK、IG@sammi_chengsauman、YouTube@The Show Must Go On資料或影片來源：原文刊於新假期