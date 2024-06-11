鄭秀文為演唱會狂操4個月身形Fit爆 真空著西裝效果極震撼！

鄭秀文（Sammi）近月正為即將在紅館舉行的《You & Mi 鄭秀文世界巡迴演唱會香港站》進行密集操練，不僅勤加健身，還積極練習歌曲和舞蹈，展現出極高的專業精神和體能，而Sammi近照唔止Fit，仲非常有料？！

