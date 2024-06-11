鄭秀文為演唱會狂操4個月身形Fit爆 真空著西裝效果極震撼！
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鄭秀文（Sammi）近月正為即將在紅館舉行的《You & Mi 鄭秀文世界巡迴演唱會香港站》進行密集操練，不僅勤加健身，還積極練習歌曲和舞蹈，展現出極高的專業精神和體能，而Sammi近照唔止Fit，仲非常有料？！
Sammi真空西裝外套健身健出3D來！
現年51歲的Sammi去年因新冠的後遺症影響，原定的演唱會不得不延後至今年七月。目前，她正為準備下月在紅館舉行的演唱會勤加健身，經常展示自己因勤加鍛煉而日益結實的手臂肌肉。但原來Sammi不止手臂有料，心口都有！Sammi 在社交媒體po出的近照中，穿著真空oversize西裝外套，意外騷出有料身材！Sammi 都笑言外出時要「加番件胸罩，安全d」
網民：Sammi咁型 有乜可能係唔震乳啊
Sammi今次照片震撼不少網民「陰影嚟架咋？」、「嘩。需要救火車」、「你着咩都咁靚」、「3D咗咁多嘅」、「型， 從心開始」、「中間立體左喎」更有網民引用返早前Sammi自嘲的笑話「Sammi咁型 有乜可能係唔震乳啊」Sammi再幽默回覆「的確係吾震乳。」
Sammi曾現身小薯茄的《雪櫃冷笑話》第337集講爛gag，出咗一題被譽為歷來最爆的題目，就係「鄭秀文跑步」猜一男藝人名，當時網民即大讚Sammi真係大氣天后。
Sammi自問自答 全場O嘴
最終由Sammi自問自答，做埋動作扮跑步，並講出答案是吳鎮宇(唔震乳)，Sammi的演繹真係好鬼馬，謎底揭開後，童童等人即O嘴大叫，阿J話大家都唔敢俾分，Sammi笑到反白眼，仲面都紅晒講咗聲「喂！好唏噓呀！」
Sammi演唱會門票原訂去年舉行
Sammi的紅館演唱會原訂於去年7月12日正式開場，原本計劃的13場已經排滿，但由於高需求，主辦方決定在6月18日（星期二）上午10時通過城市售票網公開發售額外的少量門票。但最後因新冠的後遺症影響，演唱會不得不延後至今年七月。
鄭秀文演唱會前失聲感焦慮
鄭秀文當日在出席公開活動時，曾向傳媒大呻因失聲感到焦慮，依然有聲沙、咳嗽等症狀。Sammi於活動上透露聲沙情況未有改善：「有時候會擔心到瞓唔著，夜晚又會咳啦，有時候都唔係好想講嘢。」
撰文：東方新地（部分內容轉載自New Monday）圖片來源：IG@pomatohk、東方新地、IG@sammi_chengsauman資料或影片來源：原文刊於NewMonday