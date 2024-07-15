鄭秀文醜小鴨造型惹爭議 疑似楊千嬅粉絲帶頭狂踩 谷德昭都有出聲
鄭秀文醜小鴨造型惹爭議
鄭秀文今次演唱會六個階段換衫轉造型，服飾由中方玩到西方，古代去到未來、仲加插科技元素，非常有心思。不過就有網民指鄭秀文身材平平無奇、似足男人，更指終於明白為何許志安要出軌：「冇胸！係咪男人黎」「我都唔明市場上點解會怪安心出行」「好心佢下次唔好再咁着啦」「佢stylist 炒得。好醜啲衫」「其實個人好地地 點解成日服裝設計都咁玩佢」等。
疑似楊千嬅粉絲帶頭狂踩Mi粉型爆反擊
其中一位網民特意上傳Sammi今次演唱會中的緊身運動服造型，其他人亦附和指「D衫好核突」。有網民發現原來該名網民其實係楊千嬅粉絲，每次都會留言踩其他女藝人，搞到Sammi粉絲們都唔忍，直接發長文型爆反擊：
嬋粉專post成晚最難睇嘅衫
有睇就知呢度個主題係醜小鴨變天鵝
Sammi 成晚十幾個造型密密唱跳 好有誠意
點似得你個阿嬋幾套衫著足兩年開巡迴
更加唔使講幾乎每一場都要喊 唱到喊
我琴晚睇Sammi佢都有喊
但係係講嘢講到喊
話自己老了 接受自己啲皺紋飛出嚟
呢啲先叫人話同埋合乎情理嘅情感宣洩
你個嬋就夾硬培養情緒入戲瞓喺度喊
跳舞又跳到喪屍咁
嬋粉仲好意思入嚟post嘢
又唔見mi fans喺連登踩你哋場
好心做人唔好咁嘔心
谷德昭發文為Sammi平反
除了有Mi粉為Sammi反擊之外，連谷德昭都有在社交平台發長文撐Sammi：
「鄭秀文 You & Mi 世界巡迴演唱會-香港站」是不講道理地不計成本的。
好靚嘅衫、好靚嘅舞台設計、道具，只係用一、兩首歌就轉，不停有新體驗，好抵睇。
Ah Mi當然全程投入俾足120%，我哋愛Ah Mi，Ah Mi大大力愛番我哋。
舞台上嗰啲衫，Ah Mi勝在擔得起，除咗要有好體魄，仲要現實中本身Keep住型，才會著乜嘢都唔會「娘」，更重要嘅係堅持一份態度，一份「在狀態」的態度，用態度著衫，所以型，所以靚。
成日都話要說好香港故事，Ah Mi就正正說好香港故事，做好所有嘢，所有嘢都高要求，然後高度達標。
你愛我，我就俾到你足…有突。
香港很驕傲有鄭秀文。