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鄭秀文醜小鴨造型惹爭議 疑似楊千嬅粉絲帶頭狂踩 谷德昭都有出聲

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Keith

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樂壇天后鄭秀文一連13場《You & Mi世界巡迴演唱會—香港站》正在進行得如火如荼，其中Sammi多套獨特服裝就最為吸引網民眼球，不過就有網民唔太識欣賞其「出位造型」！

鄭秀文醜小鴨造型惹爭議

鄭秀文今次演唱會六個階段換衫轉造型，服飾由中方玩到西方，古代去到未來、仲加插科技元素，非常有心思。不過就有網民指鄭秀文身材平平無奇、似足男人，更指終於明白為何許志安要出軌：「冇胸！係咪男人黎」「我都唔明市場上點解會怪安心出行」「好心佢下次唔好再咁着啦」「佢stylist 炒得。好醜啲衫」「其實個人好地地 點解成日服裝設計都咁玩佢」等。

鄭秀文 鄭秀文今次造型創新，網民對今次服裝造型反應兩極！（圖片來源：大會提供）
鄭秀文今次造型創新，網民對今次服裝造型反應兩極！（圖片來源：大會提供）

疑似楊千嬅粉絲帶頭狂踩Mi粉型爆反擊

其中一位網民特意上傳Sammi今次演唱會中的緊身運動服造型，其他人亦附和指「D衫好核突」。有網民發現原來該名網民其實係楊千嬅粉絲，每次都會留言踩其他女藝人，搞到Sammi粉絲們都唔忍，直接發長文型爆反擊：

嬋粉專post成晚最難睇嘅衫
有睇就知呢度個主題係醜小鴨變天鵝
Sammi 成晚十幾個造型密密唱跳 好有誠意
點似得你個阿嬋幾套衫著足兩年開巡迴
更加唔使講幾乎每一場都要喊 唱到喊
我琴晚睇Sammi佢都有喊
但係係講嘢講到喊
話自己老了 接受自己啲皺紋飛出嚟
呢啲先叫人話同埋合乎情理嘅情感宣洩
你個嬋就夾硬培養情緒入戲瞓喺度喊
跳舞又跳到喪屍咁
嬋粉仲好意思入嚟post嘢
又唔見mi fans喺連登踩你哋場
好心做人唔好咁嘔心

鄭秀文 不過其實其他圖都影到Sammi好好睇。（圖片來源：大會提供）
不過其實其他圖都影到Sammi好好睇。（圖片來源：大會提供）
鄭秀文 Sammi今次在演唱會激動落淚。（圖片來源：大會提供）
Sammi今次在演唱會激動落淚。（圖片來源：大會提供）
鄭秀文 而楊千嬅就每次演唱會都一定會唱唔到歌。（圖片來源：大會提供）
而楊千嬅就每次演唱會都一定會唱唔到歌。（圖片來源：大會提供）

谷德昭發文為Sammi平反

除了有Mi粉為Sammi反擊之外，連谷德昭都有在社交平台發長文撐Sammi：

「鄭秀文 You & Mi 世界巡迴演唱會-香港站」是不講道理地不計成本的。
好靚嘅衫、好靚嘅舞台設計、道具，只係用一、兩首歌就轉，不停有新體驗，好抵睇。
Ah Mi當然全程投入俾足120%，我哋愛Ah Mi，Ah Mi大大力愛番我哋。
舞台上嗰啲衫，Ah Mi勝在擔得起，除咗要有好體魄，仲要現實中本身Keep住型，才會著乜嘢都唔會「娘」，更重要嘅係堅持一份態度，一份「在狀態」的態度，用態度著衫，所以型，所以靚。
成日都話要說好香港故事，Ah Mi就正正說好香港故事，做好所有嘢，所有嘢都高要求，然後高度達標。
你愛我，我就俾到你足…有突。
香港很驕傲有鄭秀文。

鄭秀文 谷德昭發文為好友Sammi平反！（圖片來源：Facebook@谷德昭）
谷德昭發文為好友Sammi平反！（圖片來源：Facebook@谷德昭）

圖片來源：Facebook@谷德昭、大會提供、網民圖片

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