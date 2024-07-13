鄭秀文演唱會盛況空前 許志安驚喜合唱《世紀末煙花》
盤點精彩場面7件事
鄭秀文演唱會 1.巨型機械甲霸氣登場
Sammi 騎著巨型機械甲以一曲《朝聖》從台側霸氣登場，接著機械甲移動到台中，唱出《發熱發亮》並發放煙火。她在舞蹈員協助下脫去盔甲，換上金黑色女皇服飾，「等了360天的演唱會，多謝大家沒有退票，保證是值得等待，必會雙倍奉還」，她笑言「不是時間雙倍奉還」。接著她獻上《我們的主題曲》，全場歌迷都自動自覺大合唱，氣氛high到爆！
鄭秀文演唱會 2.經典舉手甫士重現！
早年鄭秀文在演唱會一張蘋果照妖鏡照片在網絡上瘋傳，時隔多年，鄭秀文今次勁舞環節做出類似動作，不禁勾起網友回憶！
鄭秀文演唱會 3.造型百變勁有心思！
鄭秀文形象百變，在舞台上創造過多個經典造型，今次演唱會六個階段換衫轉造型，服飾由中方玩到西方，古代去到未來、仲加插科技元素，勁有心思！
鄭秀文演唱會 4.駐場嘉賓係許志安！「終極洗白」
《世紀末煙花》係1999年許志安推出的作品，由林夕填詞，演唱會中Sammi其後提到「世界越來越差」，感覺像進入末世，提醒大家要面對未來就要活在當下、學懂珍惜，然後台邊有人以鋼琴伴奏彈出《世記末煙花》，而身穿黑西裝的許志安就以特別嘉賓身份與Sammi 合唱《世紀末煙花》 ，引起全場哄動，場面勁感人！唱完後默默離場未有特別發言，留下Sammi 再唱一首《交換溫柔》，據知這個環節會每晚上演。而歌詞中一句「這份愛怕已昇華」與許志安早前接受黎芷珊訪問時提及的內容不謀而合！
不過有網友表示：「Show前見到rundown以為唱首安仔既歌，點知原來係駐場嘉賓，每晚俾佢唱半首」「Sammi幫到盡」「真係她老婆」
鄭秀文演唱會 5.嘉賓Serrini 疑似失準
另外，首場嘉賓則是Serrini 唱出《月色魔美》，不過有在場粉絲表示唱到走音，有粉少許失準。
鄭秀文演唱會 6.講到電影路感觸流淚！
其中一個感動位係台上播放Sammi金像獎提名片段同埋獲影后得獎感言，Sammi出場時講到自己電影路時，突然感觸流淚，畫面充滿洋蔥。
鄭秀文演唱會 7.影后的主題曲充滿回憶！
第6組歌單經典電影主題曲串燒最有意義，Sammi奪得金像影后之後，特選選取了由1996至2003年間多齣電影主題歌作串燒金曲，當中過半數都係杜琪峯導演的作品，電影medley順序包括 ：
《不拖不欠》 百分百感覺1996
《最後一次》 愛你愛到殺死你1997
《為何又是這樣錯》 行運一條龍1998
《 感情線上》 孤男寡女2000
《終生美麗》瘦身男女2001
《玻璃鞋》嫁個有錢人2002
《回來我身邊》我左眼見到鬼2003
《如果你有事》龍鳳鬥2003
《長恨歌》長恨歌 2005
《do re mi》高海救之戀 2012
《我這樣活了一天》流水落花 2023
更多靚相：
鄭秀文演唱會2024｜40＋ 紅館歌單曝光
今次演唱會分成7個部份，背後有不同主題，其中第6部份經典電影金曲環節，紀錄了Sammi 從影超過20年的眾多電影主題曲，作為奪得金像影后之後的首個演唱會，這份歌單特別有意義！
|– 鄭秀文演唱會 2024 歌單 Part 1 序曲-
|《朝聖》
|《發熱發亮》
|（開場白）
|《我們的主題曲》/《如果我們不再見》+Extend Outro
|– 鄭秀文演唱會 2024 歌單 Part 2 –
|《禁果花》
|《同年同月同日生》
|《心魔》+Extend Outro
|– 鄭秀文演唱會 2024 歌單 Part 3 –
|《Bang Bang Bang》
|《小心女人》
|《一夜成名》
|– 鄭秀文演唱會 2024 歌單 Part 4 –
|《哭泣遊戲》
|《上一次流淚》
|《如何掉眼淚》
|嘉賓出場、嘉賓合唱 （首場嘉賓Serini ）
|– 鄭秀文演唱會 2024 歌單 Part 5 –
|《愛是》
|《愛是2.0》（feat. 好青年荼毒室）
|《罪與罰》（feat. 好青年荼毒室）
|《加爾各答的天使德蘭修女》
|《Creo En Mi – 短版》
|《致我們的夢想》
|《信者得愛 w/ Rapper》
|– 鄭秀文演唱會 2024 歌單 Part 6 –
|電影medley：
|《不拖不欠》（百分百感 覺 1996）
|《最後一次》（愛你愛到殺死你1997）
|《為何又是這樣錯》（行運一條龍1998）
|《 感情線上》（孤男寡女2000）
|《終生美麗》瘦身男女2001
|《玻璃鞋》嫁個有錢人2002
|《回來我身邊》我左眼見到鬼2003
|《如果你有事》龍鳳鬥2003
|《長恨歌》長恨歌 2005
|《do re mi》高海救之戀 2012
|《我這樣活了一天》流水落花 2023
|《萬物有時》
|《世紀末煙花》featuring 許志安
|《交換溫柔》
|– 鄭秀文演唱會 2024 歌單 Part 7 –
|《盲盒》
|《放不低/捨不得你/醫生與我/娃娃看天下》
|《唯獨你是不可取替/心血來潮/不要驚動爱情》
|《不捨也為愛/千年如一日/記認/加果我們不再見/春夏》
|《我們都是這樣長大的》