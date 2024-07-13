鄭秀文演唱會盛況空前 許志安驚喜合唱《世紀末煙花》

鄭秀文(Sammi)於今年7月12日在紅館舉行的《You & Mi 鄭秀文世界巡迴演唱會香港站》首場演出，吸引了眾多圈中好友如鍾楚紅、甘比夫婦等名人捧場。演唱會在晚上8時40分準時開始，場面盛大，以下將會為大家整理頭場的7大精彩場面！

