鄭秀文破格MV《無人島》變泥人 Sammi：入行最滿意MV 網民：轉行做裝修？
鄭秀文Sammi入行多年拍過無數MV，新歌《無人島》有新破格演出，Sammi在MV中全身連面部都塗上一層一層的灰泥，化身「泥人」，妝容搞足半日才開始拍攝，雖然過程辛苦，但Sammi直言是她出道以來最滿的MV，不過有網民見唔到Sammi的靚樣，留言笑問：係咪轉咗行做裝修？
文：東方新地｜圖：《無人島》截圖、官方圖片
鄭秀文新歌《無人島》旋律淒美，Sammi更以泥人造型在MV首次跳現代舞。戴上頭套、隱形眼鏡、塗滿一身泥濘的她，與香港舞蹈團首席舞蹈員黃磊完美演繹二人關係中的矛盾和張力，Sammi揚言這是她出道以來最滿意的MV。
Sammi投入演繹新歌形容一段關係快破裂
Sammi新歌《無人島》由曲風到主題都與之前的作品截然不同，她說：「《無人島》嘅歌路與之前幾首歌好唔同，呢首歌感覺比較淒美和另類，呈現一段關係之中嘅張力、角力、愛與恨、不安等情緒，好綁緊的狀態。去到臨界點，關係就快要斷嘅時候，其中一方好想抽離、逃離呢個關係，去到一個無人島盡情釋放就快要爆裂嘅感覺，之後回歸返呢段關係嘅時候，就有重生嘅感覺，就好似歌詞中我好鍾意嘅一句：『躲一躲我承諾會再生』，任何關係都需要有返自我同埋態度。」
鄭秀文與首席舞蹈員黃磊合作
不一樣的歌曲，不一樣的MV，繼《新造的人》之後，今次Sammi再與電影界著名美指梁華生（James）合作，擔任《無人島》MV導演，並邀請香港舞蹈團首席舞蹈員黃磊與她演出舞蹈部份。Sammi說：「呢個MV情景包含好多情緒，透過現代舞，同埋我哋臨場二人互動，表達兩個人喺關係之中綁緊狀態，我好鍾意整個場景和造型設計，好有抽離感。」她透露自己是現代舞Fans，經常上網看世界各地的表演，得知導演James計劃在MV加入現代舞部份，立即毛遂自薦。
Sammi爭住做泥人
Sammi 說：「最初開會時，導演構思由專業舞蹈員演出，我一聽到就飛出嚟話好想演呢個『泥人』，好想親自演繹呢段兩個人關係角力和張力嘅部份。我好喜歡現代舞，成日上網睇。我以往唱流行曲都無機會用呢種舞蹈呈現，好高興今次有呢首比較另類嘅歌畀我去演，亦好多謝團隊邀請到黃磊先生演出。」
Sammi全身掃上泥灰 妝容搞足半日
為了「泥人」造型，Sammi和黃磊花了半天裝身，戴上頭套和特別色隱形眼鏡後，化妝師為他們將泥灰一層一層地掃滿全身。然後他們赤腳穿梭於佈滿塵土泥灰的場景中跳舞，一時躺在木枱上，一時跑上樓梯，黃磊單手抱起Sammi旋轉，充滿張力，感覺好淒美。雖然Sammi第一次表演現代舞，但她有跳舞底子又勤做運動，筋骨柔軟，加上黃磊帶動，二人表現非常合拍，令人目不暇給。
鄭秀文《無人島》破格MV：