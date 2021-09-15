鄭秀文破格MV《無人島》變泥人 Sammi：入行最滿意MV 網民：轉行做裝修？

鄭秀文Sammi入行多年拍過無數MV，新歌《無人島》有新破格演出，Sammi在MV中全身連面部都塗上一層一層的灰泥，化身「泥人」，妝容搞足半日才開始拍攝，雖然過程辛苦，但Sammi直言是她出道以來最滿的MV，不過有網民見唔到Sammi的靚樣，留言笑問：係咪轉咗行做裝修？

文：東方新地｜圖：《無人島》截圖、官方圖片