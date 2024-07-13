重溫鄭秀文許志安5大經典合唱 分手後2度合唱 今次合唱別有深意
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鄭秀文（Sammi）在昨晚（13日）舉行首場《You & Mi 鄭秀文世界巡迴演唱會香港站》，首場更有老公許志安的上台合唱，瞬間成為了全場的焦點。其實二人共同演唱的機會並不多見，以下就為大家整理了5大經典合唱場面！
重溫鄭秀文許志安5大經典合唱：
1 |1993年：首次同台合唱
Sammi與許志安共同演唱的機會並不多見，他們最初的合唱是在1993年的《十大中文金曲》頒獎典禮上合唱《其實你心裡有沒有我》，當時二人憑此曲獲得「最受歡迎卡拉OK歌曲獎」。
2 | 2008年：分手後隔空合唱
Sammi與許志安曾經在2004年一度分手，二人即使在分手後，亦曾於2008年的《東亞華星演唱會》中進行過隔空合唱。當時許志安一出場即刻惹來全場尖叫，二人雖然當時並沒有復合，但依然合拍地唱出《唯獨你是不可取代》，獲網民們大讚時兩人最浪漫的合唱舞台之一。
3 | 2009年：未復合許志安帶花上台超浪漫
之後在2009年的《Love Mi鄭秀文世界巡迴演唱會》，Sammi和許志安雖然依然未有復合，但依然再次同台演唱《其實你心裏有沒有我》。當時許志安更帶上玫瑰花禮物上台，非常浪漫。
4 | 2012年：復合後首次同台超爆笑
2012年，Sammi和許志安剛剛復合，二人就應梁漢文之邀，在梁漢文演唱會上合唱。當時梁漢文搞鬼在演唱會上播放了《其實你心裡有沒有我》，不過Sammi和許志安都拒絕演唱這首歌，最終三人一起演唱了《火熱動感La La La》，場面非常搞笑。
5 | 2024年：「安心事件」後首次同台
這次在演唱會上的合唱是他們在經歷了「安心事件」後首次同台，二人選擇了收錄於許志安1999年的專輯《世紀末精選》中的《世紀末煙花》。Sammi在合唱前分享了她的感受：「我覺得凡事都有上天旨意，今次演唱會讓我交出更好嘅自己！上天都有佢最好嘅安排，笑又時，喊又時，近年有少少末世感受，大環境改變、整個世界都動盪不安、特別係天氣氣候，令我哋要好好學習同珍惜，活在當下，人同事最重要係珍惜。」
圖片來源：影片截圖、新傳媒資料庫、官方提供