重溫鄭秀文許志安5大經典合唱 分手後2度合唱 今次合唱別有深意

鄭秀文（Sammi）在昨晚（13日）舉行首場《You & Mi 鄭秀文世界巡迴演唱會香港站》，首場更有老公許志安的上台合唱，瞬間成為了全場的焦點。其實二人共同演唱的機會並不多見，以下就為大家整理了5大經典合唱場面！

