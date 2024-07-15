鄭秀文演唱會 16歲已視許志安為偶像 「安心事件」後首同台感動全場

有「百變天后」之稱的51歲鄭秀文（Sammi）近日在紅館舉行《You & Mi 鄭秀文世界巡迴演唱會香港站2023》的補場演出，修補去年因感染疫情而未能展開演出的遺憾。而今次演唱會除咗華麗的服裝以及歌單外，Sammi與老公許志安的「世紀合唱」同樣引起高度討論。近日就有網民翻查資料，原來Sammi自16歲起就將許志安視為偶像！

