鄭秀文演唱會 16歲已視許志安為偶像 「安心事件」後首同台感動全場
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有「百變天后」之稱的51歲鄭秀文（Sammi）近日在紅館舉行《You & Mi 鄭秀文世界巡迴演唱會香港站2023》的補場演出，修補去年因感染疫情而未能展開演出的遺憾。而今次演唱會除咗華麗的服裝以及歌單外，Sammi與老公許志安的「世紀合唱」同樣引起高度討論。近日就有網民翻查資料，原來Sammi自16歲起就將許志安視為偶像！
鄭秀文初出道已視許志安為偶像
早前有網民在社交平台曬出一1張1988年音樂雜誌的照片，記錄了當年鄭秀文參加新秀歌唱大賽時的資料。原來鄭秀文初出道時以英文名Twing示人，仲公開表示自己的偶像是曾江及許志安，更有唔少網民留言表示明白鄭秀文點解「這麼放不開」……
許志安「廚房宣言」聽喊鄭秀文
鄭秀文與許志安於1991年正式交往，從此開啟了長達36年的感情線。許志安在《2001十大勁歌金曲頒獎典禮》受奪最受歡迎男歌手獎，當時他更在台上發表超感人的「廚房宣言」：「有一個人我要好多謝嘅，我記得喺幾年前喺佢嘅廚房到講，我話如果有一日你攞女歌手獎，我攞男歌手獎就好，佢話你比啲心機，相信自己就得。估唔到今日…好多謝你。」當時在場的鄭秀文聽畢隨即感動落淚，不過當晚奪得最受歡迎女歌手獎的她事後就透露2人當時其實已經分手。
鄭秀文許志安感情路崎嶇
不過鄭秀文與許志安多年來一直分分合合，2人於2004年再次宣布分手，雖然許志安之後亦曾有過其他戀情，可惜最後都未能開花結果。直至2011年，2人被媒體發現復合，恢復情侶關係，甚至令一向主張「不婚主義」的鄭秀文都透露或許會有祕婚的可能。最後許志安於2013年向鄭秀文求婚成功，2人亦於同年正式拉埋天窗。
鄭秀文演唱會世紀合唱感動全場
不過2人的婚姻生活並非一帆風順，許志安於2019年被爆出偷食黃心穎，令事業及形象一落千丈，更一度形容自己係「壞咗嘅人」。今次亦是許志安在「安心事件」後首次與老婆鄭秀文公開同台，2人合唱《世紀末煙花》，將演唱會氣氛推向高潮。而這段超過30年的感情歷經風雨，最終兩人仍能攜手同台，亦令不少觀眾表示十分發動
撰文：東方新地圖片來源：YouTube@TVB娛樂新聞台、Facebook截圖、新傳媒資料庫、官方提供