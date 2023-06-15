鄭秀文演唱會前失聲感焦慮 親回許志安兩兄弟不和傳聞！
鄭秀文演唱會前失聲感焦慮
鄭秀文的紅館演唱會下月中開鑼，自從上月確診後，雖然已康復接近一個月，但依然有聲沙、咳嗽等症狀。Sammi於活動上透露聲沙情況未有改善：「有時候會擔心到瞓唔著，夜晚又會咳啦，有時候都唔係好想講嘢。」
多謝老公許志安從旁照顧
鄭秀文在接受訪問時，亦有提及到辛苦老公許志安一直從旁照顧自己：「其實比較辛苦係安仔，因為我成日夜晚咳，要斟茶遞水，要拍痰，有兩、三晚咳到好手忙腳亂，又要睇急症，大家都冇覺好瞓。（咁佢會唔會擔心你開騷情況呀？）佢都擔心，因為佢係最睇到我嘅狀況，我而家化曬妝好似好正常咁，但夜晚喺屋企就好辛苦，咁呢啲冇辦法，一定就係枕邊人受㗎啦。」
回應欣宜停工休息一事：都好正常啫
對於欣宜早前停工潛水兩個月，鄭秀文亦有隔空為欣宜打氣加油：「今次我開騷佢都有send message話會嚟睇，我諗一個人病咗或者攰要休息都好正常。你睇我咁龍精虎猛都會病倒，有時候有啲空間係好嘅，有返啲空間，跟住再精神返個人，再出嚟拼勁過囉。我諗順其自然囉，佢想出現就會出現㗎喇。」
戥許志安哥哥參加《中年好聲音》開心
許志安62歲的哥哥許志偉早前現身《中年好聲音2》海選，鄭秀文在接受訪問時亦表示替「八哥」許志偉感到開心：「八哥參賽我哋都好戥佢開心，但我哋全家Hui’s Family，包括安仔，都係睇咗報紙先知道哥哥參賽，哥哥好秘密啊！」鄭秀文仲話希望許志安哥哥可以放輕鬆，抱住去玩嘅心情參賽，自己亦非常支持哥哥去追夢。
親回許志安兩兄弟不和傳聞
許志安哥哥許志偉在傳媒接受訪問時，曾經被問到許志安有否為自己加油打氣，不過哥哥就驚爆雖然曾經聯絡許志安，但對方並沒有回覆短訊。Sammi在活動中不忘為老公許志安平反：「哥哥嗰晚send message畀安仔，應該喺我哋好手忙腳亂嗰幾晚，因為我有兩、三晚咳到手忙腳亂，又哮喘，所以我相信係嗰晚miss咗。因為平時佢屋企搵佢，安仔係一定覆嘅，仲要覆得好快嘅。」
鄭秀文又話兩人當晚已經有通電話：「佢哋傾到好不亦樂乎，佢地好情意綿綿嘅，仲入房傾電話。因為哥哥成日都唔喺香港做嘢嘅，咁安仔都成日好擔心佢，其實我都睇到好感動，兩個都一把年紀，我都覺得好難得嘅。」
一齊睇Sammi足本訪問：
提到安仔嗰陣，Sammi個樣真係好Sweet啊！
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