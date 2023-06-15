鄭秀文演唱會前失聲感焦慮 親回許志安兩兄弟不和傳聞！

下月將於紅館開演唱會嘅鄭秀文，自從上月確診後，聲線一直未能痊癒。昨日（15日）出席公開活動時，就向傳媒大呻因失聲感到焦慮，不過幸好有老公許志安從旁悉心照顧，大曬恩愛。除此之外，鄭秀文亦就許志安兩兄弟不和傳聞作出回應，為老公平反。