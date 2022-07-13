鄭秀文曾入圍影后角色｜三套入圍都輸同杜Sir有關？直言輸到冇勇氣

《第40屆香港電影金像獎》將會於7月17日舉行，近日大會亦公佈了影帝影后入圍名單的造型照，令大家十分好奇到底影后影帝寶座會落入誰家。其中，今年更是吳君如獲得她的第六次影后提名，令網民紛紛聯想起去年同樣六度入圍的鄭秀文，一直未能獲封影后。不少影迷都為鄭秀文抱不平，鄭秀文亦曾經於訪問中表示自己已經「輸到連想贏既勇氣都冇」。