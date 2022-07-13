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鄭秀文曾入圍影后角色｜三套入圍都輸同杜Sir有關？直言輸到冇勇氣

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《第40屆香港電影金像獎》將會於7月17日舉行，近日大會亦公佈了影帝影后入圍名單的造型照，令大家十分好奇到底影后影帝寶座會落入誰家。其中，今年更是吳君如獲得她的第六次影后提名，令網民紛紛聯想起去年同樣六度入圍的鄭秀文，一直未能獲封影后。不少影迷都為鄭秀文抱不平，鄭秀文亦曾經於訪問中表示自己已經「輸到連想贏既勇氣都冇」。

盤點鄭秀文歷年入圍影后角色！

2000年《第20屆金像獎》：《孤男寡女》

2000年的《孤男寡女》是鄭秀文第一次獲得金像獎最佳女演員提名的電影。該電影亦是鄭秀文首次和劉德華合作的電影，電影上映後引起很大的迴響，亦為鄭秀文開創了愛情小品的戲路。雖然《孤男寡女》的人氣高企，可是當年鄭秀文的對手個個神壇級影后，包括張曼玉、楊紫瓊和章子怡等人，最後鄭秀文亦敗給《花樣年華》的張曼玉。雖然可惜，但鄭秀文亦輸得心服口服。

鄭秀文 鄭秀文靠《孤男寡女》首次獲提名金像獎最佳女主角。
鄭秀文靠《孤男寡女》首次獲提名金像獎最佳女主角。（圖片來源：電影《孤男寡女》截圖）

2001年《第21屆金像獎》：《鍾無艷》、《瘦身男女》、《同居密友》

2001年的鄭秀文越戰越勇，以3套電影《鍾無艷》、《瘦身男女》、《同居密友》同時入圍金像獎影后。當全世界都以為鄭秀文這次坐穩影后寶座的時候，大家都忽略了一點，入圍角色越多，越容易被分票。結果鄭秀文在2001年同樣錯失影后，由《天長地久》的張艾嘉獲得最佳女主角。

鄭秀文 鄭秀文放棄形象，飾演一個260磅的胖子！
鄭秀文放棄形象，飾演一個260磅的胖子！（圖片來源：電影《瘦身男女》截圖）
鄭秀文 鄭秀文、張柏芝、梅艷芳所飾演的《鐘無艷》可算是香港人的集體回憶！
鄭秀文、張柏芝、梅艷芳所飾演的《鐘無艷》可算是香港人的集體回憶！（圖片來源：電影《鐘無艷》截圖）
鄭秀文 鄭秀文當年與梁朝偉的對戲令觀眾印象深刻。
鄭秀文當年與梁朝偉的對戲令觀眾印象深刻。（圖片來源：電影《同居蜜友》截圖）

2005年《第25屆金像獎》：《長恨歌》

2005年鄭秀文再次以文藝片《長恨歌》入圍影后。當年鄭秀文為了拍攝《長恨歌》的時候，不但在短時間內減肥增肥再減肥，更患上抑鬱症，付出甚大。可是當年的對手亦不簡單，除了有《怪物》的林嘉欣之外，亦有《海南雞飯》的張艾嘉和《童夢奇緣》的莫文慧，最後亦敗給頂頭大熱《如果·愛》的周迅，再次失落金像獎的影后殊榮。

鄭秀文 一改戲路的鄭秀文，因為《長恨歌》一戲患上抑鬱症。
一改戲路的鄭秀文，因為《長恨歌》一戲患上抑鬱症。（圖片來源：電影《長恨歌》截圖）

2012年《第32屆金像獎》：《高海拔之戀II》

因《長恨歌》患上抑鬱症的鄭秀文，息影兩年調整心態和身體狀況。復出後時隔7年，終於憑《高海拔之戀2》獲得提名第32屆的金像獎影后，可是那年依然輸給大熱電影《春嬌與志明》的楊千嬅。

鄭秀文 雖然當年病後復出首次獲得提名的鄭秀文，雖然呼聲甚高，但依然不敵《春嬌與志明》的楊千嬅。
雖然當年病後復出首次獲得提名的鄭秀文，雖然呼聲甚高，但依然不敵《春嬌與志明》的楊千嬅。（圖片來源：電影 《高海拔之戀II》截圖）

2013年《第33屆金像獎》：《盲探》

次年，鄭秀文再次與劉德華、杜琪峰攜手合作《盲探》。當年鄭秀文飾演的角色十分複雜，可是鄭秀文被外界大讚將如此複雜的角色駕馭的非常好。當年連拍檔劉德華都大讚鄭秀文演技，看好她會奪下金像獎影后。可是，當年鄭秀文再次沒有對手運，再次輸給大熱候選《一代宗師》的章子怡。

鄭秀文 雖然新穎的演技令觀眾受落，但冇對手運的鄭秀文依然輸給了《一代宗師》的章子怡。
雖然新穎的演技令觀眾受落，但冇對手運的鄭秀文依然輸給了《一代宗師》的章子怡。（圖片來源：電影 《盲探》截圖）

2019年《第39屆金像獎》：《花椒之味》、《聖荷西謀殺案》

相隔六年，鄭秀文再次靠兩套電影《花椒之味》和《聖荷西謀殺案》入圍第39屆金像獎影后，鄭秀文在《花椒之味》飾演典型香港中女OL一角，在《聖荷西謀殺案》飾演內心黑暗的角色。兩個折然不同的演出令觀眾都認為這次終於到鄭秀文拿影后的時候，《少年的你》的周冬雨奪走「最佳女主角」，令鄭秀文第六次失落影后殊榮。

鄭秀文 觀眾大讚鄭秀文演中女OL演得入神！
觀眾大讚鄭秀文演中女OL演得入神！（圖片來源：電影《花椒之味》截圖）
鄭秀文 網民大讚鄭秀文戲中冰冷的眼神令人心寒！
網民大讚鄭秀文戲中冰冷的眼神令人心寒！（圖片來源：電影《聖荷西謀殺案》截圖）

回顧鄭秀文與「最佳女主角」最近的距離

每次都與影后無緣的鄭秀文，要數她與金像獎「最佳女主角」最近的距離，莫過於第三十四屆金像獎了。當時鄭秀文和張家輝一同為「最佳女主角」的頒獎嘉賓，鄭秀文更開玩笑地向張家輝撒嬌，求張家輝送自己一個「最佳女主角」獎項！

鄭秀文 鄭秀文於頒獎禮上「求」張家輝給自己一個「最佳女主角」
鄭秀文於頒獎禮上「求」張家輝給自己一個「最佳女主角」（圖片來源：《第三十四屆香港電影金像獎》截圖）
鄭秀文 鄭秀文首次「手執」最佳女主角的獎杯
鄭秀文首次「手執」最佳女主角的獎杯（圖片來源：《第三十四屆香港電影金像獎》截圖）

圖片來源：電影《長恨歌》截圖、電影《瘦身男女》截圖、電影《同居男女》截圖、電影《孤男寡女》截圖、電影《鐘無艷》截圖電影 《盲探》截圖、電影 《高海拔之戀II》截圖、電影《花椒之味》截圖、《第三十四屆香港電影金像獎》截圖、電影《聖荷西謀殺案》截圖、

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