鄭秀文曾入圍影后角色｜三套入圍都輸同杜Sir有關？直言輸到冇勇氣
盤點鄭秀文歷年入圍影后角色！
2000年《第20屆金像獎》：《孤男寡女》
2000年的《孤男寡女》是鄭秀文第一次獲得金像獎最佳女演員提名的電影。該電影亦是鄭秀文首次和劉德華合作的電影，電影上映後引起很大的迴響，亦為鄭秀文開創了愛情小品的戲路。雖然《孤男寡女》的人氣高企，可是當年鄭秀文的對手個個神壇級影后，包括張曼玉、楊紫瓊和章子怡等人，最後鄭秀文亦敗給《花樣年華》的張曼玉。雖然可惜，但鄭秀文亦輸得心服口服。
2001年《第21屆金像獎》：《鍾無艷》、《瘦身男女》、《同居密友》
2001年的鄭秀文越戰越勇，以3套電影《鍾無艷》、《瘦身男女》、《同居密友》同時入圍金像獎影后。當全世界都以為鄭秀文這次坐穩影后寶座的時候，大家都忽略了一點，入圍角色越多，越容易被分票。結果鄭秀文在2001年同樣錯失影后，由《天長地久》的張艾嘉獲得最佳女主角。
2005年《第25屆金像獎》：《長恨歌》
2005年鄭秀文再次以文藝片《長恨歌》入圍影后。當年鄭秀文為了拍攝《長恨歌》的時候，不但在短時間內減肥增肥再減肥，更患上抑鬱症，付出甚大。可是當年的對手亦不簡單，除了有《怪物》的林嘉欣之外，亦有《海南雞飯》的張艾嘉和《童夢奇緣》的莫文慧，最後亦敗給頂頭大熱《如果·愛》的周迅，再次失落金像獎的影后殊榮。
2012年《第32屆金像獎》：《高海拔之戀II》
因《長恨歌》患上抑鬱症的鄭秀文，息影兩年調整心態和身體狀況。復出後時隔7年，終於憑《高海拔之戀2》獲得提名第32屆的金像獎影后，可是那年依然輸給大熱電影《春嬌與志明》的楊千嬅。
2013年《第33屆金像獎》：《盲探》
次年，鄭秀文再次與劉德華、杜琪峰攜手合作《盲探》。當年鄭秀文飾演的角色十分複雜，可是鄭秀文被外界大讚將如此複雜的角色駕馭的非常好。當年連拍檔劉德華都大讚鄭秀文演技，看好她會奪下金像獎影后。可是，當年鄭秀文再次沒有對手運，再次輸給大熱候選《一代宗師》的章子怡。
2019年《第39屆金像獎》：《花椒之味》、《聖荷西謀殺案》
相隔六年，鄭秀文再次靠兩套電影《花椒之味》和《聖荷西謀殺案》入圍第39屆金像獎影后，鄭秀文在《花椒之味》飾演典型香港中女OL一角，在《聖荷西謀殺案》飾演內心黑暗的角色。兩個折然不同的演出令觀眾都認為這次終於到鄭秀文拿影后的時候，《少年的你》的周冬雨奪走「最佳女主角」，令鄭秀文第六次失落影后殊榮。
回顧鄭秀文與「最佳女主角」最近的距離
每次都與影后無緣的鄭秀文，要數她與金像獎「最佳女主角」最近的距離，莫過於第三十四屆金像獎了。當時鄭秀文和張家輝一同為「最佳女主角」的頒獎嘉賓，鄭秀文更開玩笑地向張家輝撒嬌，求張家輝送自己一個「最佳女主角」獎項！
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