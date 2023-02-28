Sammi現身《雪櫃冷笑話》 出題「鄭秀文跑步」自嘲 謎底笑爆全場
Sammi首次現身《雪櫃冷笑話》
Sammi鄭秀文近年喜歡與後輩合作，今次首次上小薯茄的《雪櫃冷笑話》，當然要有準備啦！雖然呢日麗英缺席，仍有阿J、童童與一眾小薯茄成員撐場，場面總算熱鬧，Sammi一開始就好冷靜咁講：「鄭秀文跑步，估一個男藝人嘅名」。
Sammi出題後 現場靜過太空
Sammi出題後，一眾小薯茄成員靜晒，有人你眼望我望，亦有人在忍笑，看來就算知道答案都唔敢大聲叫出來。
Sammi自問自答 全場O嘴
最終由Sammi自問自答，做埋動作扮跑步，並講出答案是吳鎮宇(唔震乳)，Sammi的演繹真係好鬼馬，謎底揭開後，童童等人即O嘴大叫，阿J話大家都唔敢俾分，Sammi笑到反白眼，仲面都紅晒講咗聲「喂！好唏噓呀！」
網民大讚Sammi有氣度
Sammi連自己的身材都可以當笑話講，引來網民熱討，不少人大讚她為人有氣度，完全冇諗過Sammi會親自演繹呢個笑話，完全不介意自嘲，更甚是有網民話「仲爭李嘉欣返出來講我真係恭喜你」。
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