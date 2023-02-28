Sammi現身《雪櫃冷笑話》 出題「鄭秀文跑步」自嘲 謎底笑爆全場

Sammi鄭秀文最近為主演的電影《流水落花》四出宣傳，身為天后級的Sammi仲現身小薯茄的《雪櫃冷笑話》第337集，出了一條被譽為歷來最爆的題目，就係「鄭秀文跑步」猜一男藝人名，有番咁上下年紀的網民應該一估就估到，其實Sammi心胸好廣闊，仲好玩得！