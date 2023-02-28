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Sammi現身《雪櫃冷笑話》 出題「鄭秀文跑步」自嘲 謎底笑爆全場

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Sammi鄭秀文最近為主演的電影《流水落花》四出宣傳，身為天后級的Sammi仲現身小薯茄的《雪櫃冷笑話》第337集，出了一條被譽為歷來最爆的題目，就係「鄭秀文跑步」猜一男藝人名，有番咁上下年紀的網民應該一估就估到，其實Sammi心胸好廣闊，仲好玩得！

Sammi 小薯茄的《雪櫃冷笑話》#337請到Sammi到嘉賓，真係好勁！
小薯茄的《雪櫃冷笑話》#337請到Sammi到嘉賓，真係好勁！（圖片來源：[email protected]

Sammi首次現身《雪櫃冷笑話》

Sammi鄭秀文近年喜歡與後輩合作，今次首次上小薯茄的《雪櫃冷笑話》，當然要有準備啦！雖然呢日麗英缺席，仍有阿J、童童與一眾小薯茄成員撐場，場面總算熱鬧，Sammi一開始就好冷靜咁講：「鄭秀文跑步，估一個男藝人嘅名」。

Sammi 鄭秀文用自己來講笑。
鄭秀文用自己來講笑。（圖片來源：[email protected]
Sammi 鄭秀文跑步，Sammi叫大家猜一個男藝人名字。
鄭秀文跑步，Sammi叫大家猜一個男藝人名字。（圖片來源：[email protected]

Sammi出題後 現場靜過太空

Sammi出題後，一眾小薯茄成員靜晒，有人你眼望我望，亦有人在忍笑，看來就算知道答案都唔敢大聲叫出來。

Sammi 阿J望向Sammi，似乎佢亦知道謎底，不過就唔敢講出來。
阿J望向Sammi，似乎佢亦知道謎底，不過就唔敢講出來。（圖片來源：[email protected]
Sammi 最終由Sammi自己開估，答案係吳鎮宇唔震乳)。
最終由Sammi自己開估，答案係吳鎮宇(唔震乳)。（圖片來源：[email protected]

Sammi自問自答 全場O嘴

最終由Sammi自問自答，做埋動作扮跑步，並講出答案是吳鎮宇(唔震乳)，Sammi的演繹真係好鬼馬，謎底揭開後，童童等人即O嘴大叫，阿J話大家都唔敢俾分，Sammi笑到反白眼，仲面都紅晒講咗聲「喂！好唏噓呀！」

Sammi Sammi開估後自己都好high，笑得好開懷！
Sammi開估後自己都好high，笑得好開懷！（圖片來源：[email protected]
Sammi 童童O晒噙，Sammi就反晒白眼。
童童O晒噙，Sammi就反晒白眼。（圖片來源：[email protected]
Sammi 後面班人幾咁大反應。
後面班人幾咁大反應。（圖片來源：[email protected]
Sammi 掛住笑又唔俾分！
掛住笑又唔俾分！（圖片來源：[email protected]

網民大讚Sammi有氣度

Sammi連自己的身材都可以當笑話講，引來網民熱討，不少人大讚她為人有氣度，完全冇諗過Sammi會親自演繹呢個笑話，完全不介意自嘲，更甚是有網民話「仲爭李嘉欣返出來講我真係恭喜你」。

Sammi 網民大讚Sammi夠轄達。
網民大讚Sammi夠轄達。（圖片來源：[email protected]
Sammi 連自嘲都唔介意。
連自嘲都唔介意。（圖片來源：[email protected]
Sammi 網民話估唔到Sammi會親自演繹。
網民話估唔到Sammi會親自演繹。（圖片來源：[email protected]
Sammi 唔知有冇機會聽到李嘉欣講呢一句呢？
唔知有冇機會聽到李嘉欣講呢一句呢？（圖片來源：[email protected]
Sammi Sammi叫咗一聲「喂！」真係同班年輕人打成一片。
Sammi叫咗一聲「喂！」真係同班年輕人打成一片。（圖片來源：[email protected]
Sammi 連自己都拎出來玩，Sammi自嘲「好唏噓！」
連自己都拎出來玩，Sammi自嘲「好唏噓！」（圖片來源：[email protected]
Sammi Sammi鄭秀文近日馬不停蹄四出宣傳，憑《流水落花》角逐今屆香港電影金像獎最佳女主角的她頻頻到戲院謝票。
Sammi鄭秀文近日馬不停蹄四出宣傳，憑《流水落花》角逐今屆香港電影金像獎最佳女主角的她頻頻到戲院謝票。（圖片來源：[email protected]_chengsauman）
Sammi Sammi早前現身澳門參加商演，還擔任梁詠琪紅磡演唱會的嘉賓，工作排得密密麻麻 ，50歲的她依然充滿活力。
Sammi早前現身澳門參加商演，還擔任梁詠琪紅磡演唱會的嘉賓，工作排得密密麻麻 ，50歲的她依然充滿活力。（圖片來源：[email protected]_chengsauman）

常見問題

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撰文：東方新地圖片來源：[email protected][email protected]_chengsauman

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