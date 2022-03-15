鄭秀文「魷魚頭」新髮型粉絲反應兩極 抵死網民：坦白講好過仙杜拉小小
新「魷魚頭」網民反應兩極
49歲的鄭秀文（Sammi）向來我行我素，擁有獨特及有個性的時尚品味，特別是她的百變造型，每次演唱會或者新專輯的造型都能帶給粉絲驚喜，總是讓人眼前一亮。但日前Sammi在IG分享全新紅色「魷魚頭」髮型照片，並留言道：「剪，冇咩留戀，好看嗎？#好爽#為自己打氣保持正能量#有少少似魷魚。」即引來粉絲們大讚「好看」及「型到核爆」，連好友容祖兒亦貼出拍手emoji力撐。不過有網民可能一時未習慣她的新形象，亦紛紛留言：「好似有小小怪」、「唔好要條魷魚鬚，直接剪短佢啦！」、「坦白講好過仙杜拉小小」等。
化身「泥人」拍MV
其實鄭秀文入行多年，每次有獨特造型都會引來一輪熱烈討論，好似去年在新歌《無人島》MV，Sammi亦有新破格演出，她全身連面部都塗上一層一層的灰泥，化身「泥人」，妝容搞足半日才開始拍攝，雖然過程辛苦，但Sammi直言是她出道以來最滿意的MV，不過亦有網民見唔到Sammi的靚樣，留言笑問：係咪轉咗行做裝修？
鄭秀文與首席舞蹈員黃磊合作
不一樣的歌曲，不一樣的MV，繼《新造的人》之後，Sammi再與電影界著名美指梁華生（James）合作，擔任《無人島》MV導演，並邀請香港舞蹈團首席舞蹈員黃磊與她演出舞蹈部份。Sammi說：「呢個MV情景包含好多情緒，透過現代舞，同埋我哋臨場二人互動，表達兩個人喺關係之中綁緊狀態，我好鍾意整個場景和造型設計，好有抽離感。」她透露自己是現代舞Fans，經常上網看世界各地的表演，得知導演James計劃在MV加入現代舞部份，立即毛遂自薦。
Sammi爭住做泥人
Sammi 說：「最初開會時，導演構思由專業舞蹈員演出，我一聽到就飛出嚟話好想演呢個『泥人』，好想親自演繹呢段兩個人關係角力和張力嘅部份。我好喜歡現代舞，成日上網睇。我以往唱流行曲都無機會用呢種舞蹈呈現，好高興今次有呢首比較另類嘅歌畀我去演，亦好多謝團隊邀請到黃磊先生演出。」
Sammi全身掃上泥灰 妝容搞足半日
為了「泥人」造型，Sammi和黃磊花了半天裝身，戴上頭套和特別色隱形眼鏡後，化妝師為他們將泥灰一層一層地掃滿全身。然後他們赤腳穿梭於佈滿塵土泥灰的場景中跳舞，一時躺在木枱上，一時跑上樓梯，黃磊單手抱起Sammi旋轉，充滿張力，感覺好淒美。雖然Sammi第一次表演現代舞，但她有跳舞底子又勤做運動，筋骨柔軟，加上黃磊帶動，二人表現非常合拍，令人目不暇給。
鄭秀文《無人島》破格MV
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