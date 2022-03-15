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鄭秀文「魷魚頭」新髮型粉絲反應兩極 抵死網民：坦白講好過仙杜拉小小

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鄭秀文（Sammi）向來我行我素，百變嘅造型，多次引領潮流。而日前Sammi在IG分享全新紅色「魷魚頭」髮型照片，以有型不羈短髮示人，髮尾部分更刻意留長，甚有特式。不過，今次網民對她的新形象卻反應兩極。

新「魷魚頭」網民反應兩極

49歲的鄭秀文（Sammi）向來我行我素，擁有獨特及有個性的時尚品味，特別是她的百變造型，每次演唱會或者新專輯的造型都能帶給粉絲驚喜，總是讓人眼前一亮。但日前Sammi在IG分享全新紅色「魷魚頭」髮型照片，並留言道：「剪，冇咩留戀，好看嗎？#好爽#為自己打氣保持正能量#有少少似魷魚。」即引來粉絲們大讚「好看」及「型到核爆」，連好友容祖兒亦貼出拍手emoji力撐。不過有網民可能一時未習慣她的新形象，亦紛紛留言：「好似有小小怪」、「唔好要條魷魚鬚，直接剪短佢啦！」、「坦白講好過仙杜拉小小」等。

鄭秀文 49歲的鄭秀文來我行我素，百變嘅造型，多次引領潮流。
49歲的鄭秀文來我行我素，百變嘅造型，多次引領潮流。（圖片來源：[email protected]_chengsauman）
鄭秀文 日前Sammi在IG分享全新紅色「魷魚頭」髮型照片。
日前Sammi在IG分享全新紅色「魷魚頭」髮型照片。（圖片來源：[email protected]_chengsauman）
鄭秀文 Sammi 以型格不羈短髮示人，髮尾部分更刻意留長，甚有特式。
Sammi 以型格不羈短髮示人，髮尾部分更刻意留長，甚有特式。（圖片來源：[email protected]_chengsauman）
鄭秀文 Sammi「魷魚頭」多面睇。
Sammi「魷魚頭」多面睇。（圖片來源：[email protected]_chengsauman）
鄭秀文 好友容祖兒亦在IG力撐。
好友容祖兒亦在IG力撐。（圖片來源：[email protected]_chengsauman）
鄭秀文 網民留言。
網民留言。（圖片來源：[email protected]鄭秀文 Sammi Cheng）
鄭秀文 網民留言。
網民留言。（圖片來源：[email protected]_chengsauman）
鄭秀文 網民留言。
網民留言。（圖片來源：[email protected]_chengsauman）
鄭秀文 歌手仙杜拉。
歌手仙杜拉。（圖片來源：新傳媒圖片庫）

化身「泥人」拍MV

其實鄭秀文入行多年，每次有獨特造型都會引來一輪熱烈討論，好似去年在新歌《無人島》MV，Sammi亦有新破格演出，她全身連面部都塗上一層一層的灰泥，化身「泥人」，妝容搞足半日才開始拍攝，雖然過程辛苦，但Sammi直言是她出道以來最滿意的MV，不過亦有網民見唔到Sammi的靚樣，留言笑問：係咪轉咗行做裝修？

鄭秀文 無人島 泥人
鄭秀文在《無人島》MV最初造型。（圖片來源：官方圖片）
鄭秀文 無人島 泥人
鄭秀文全身掃上灰泥。（圖片來源：《無人島》MV截圖）
鄭秀文 無人島 泥人
鄭秀文和舞者黃磊跳現代舞。（圖片來源：官方圖片）
鄭秀文
（圖片來源：《無人島》MV截圖）

鄭秀文與首席舞蹈員黃磊合作

不一樣的歌曲，不一樣的MV，繼《新造的人》之後，Sammi再與電影界著名美指梁華生（James）合作，擔任《無人島》MV導演，並邀請香港舞蹈團首席舞蹈員黃磊與她演出舞蹈部份。Sammi說：「呢個MV情景包含好多情緒，透過現代舞，同埋我哋臨場二人互動，表達兩個人喺關係之中綁緊狀態，我好鍾意整個場景和造型設計，好有抽離感。」她透露自己是現代舞Fans，經常上網看世界各地的表演，得知導演James計劃在MV加入現代舞部份，立即毛遂自薦。

鄭秀文 無人島 泥人
Sammi破格演出。（圖片來源：《無人島》MV截圖）
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Sammi相當投入。（圖片來源：《無人島》MV截圖）
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Sammi被黃磊抱起。（圖片來源：《無人島》MV截圖）

Sammi爭住做泥人

Sammi 說：「最初開會時，導演構思由專業舞蹈員演出，我一聽到就飛出嚟話好想演呢個『泥人』，好想親自演繹呢段兩個人關係角力和張力嘅部份。我好喜歡現代舞，成日上網睇。我以往唱流行曲都無機會用呢種舞蹈呈現，好高興今次有呢首比較另類嘅歌畀我去演，亦好多謝團隊邀請到黃磊先生演出。」

鄭秀文 無人島 泥人
（圖片來源：官方圖片）
鄭秀文
（圖片來源：官方圖片）
鄭秀文 無人島 泥人
Sammi相當緊張MV拍攝出來的效果。（圖片來源：官方圖片）

Sammi全身掃上泥灰 妝容搞足半日

為了「泥人」造型，Sammi和黃磊花了半天裝身，戴上頭套和特別色隱形眼鏡後，化妝師為他們將泥灰一層一層地掃滿全身。然後他們赤腳穿梭於佈滿塵土泥灰的場景中跳舞，一時躺在木枱上，一時跑上樓梯，黃磊單手抱起Sammi旋轉，充滿張力，感覺好淒美。雖然Sammi第一次表演現代舞，但她有跳舞底子又勤做運動，筋骨柔軟，加上黃磊帶動，二人表現非常合拍，令人目不暇給。

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鄭秀文Sammi）新專輯《Listen To Mi》連續三星期唱片銷量榜冠軍，專輯封面造型大膽創新。
鄭秀文（Sammi）在專輯《Listen To Mi》曾榮登唱片銷量榜冠軍，專輯封面造型亦是大膽創新。（圖片來源：專輯封面）

鄭秀文《無人島》破格MV

撰文：東方新地圖片來源：[email protected]_chengsauman、新傳媒圖片庫、《無人島》截圖、官方圖片

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