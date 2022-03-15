鄭秀文「魷魚頭」新髮型粉絲反應兩極 抵死網民：坦白講好過仙杜拉小小

鄭秀文（Sammi）向來我行我素，百變嘅造型，多次引領潮流。而日前Sammi在IG分享全新紅色「魷魚頭」髮型照片，以有型不羈短髮示人，髮尾部分更刻意留長，甚有特式。不過，今次網民對她的新形象卻反應兩極。