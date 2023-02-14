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黃心穎復出 | 鄭秀文13字回應黃心穎復出 網民大讚夠大方得體

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潛水接近4年的黃心穎在昨日宣佈以跳唱歌手身份復出，而另一邊廂，鄭秀文亦忙於為主演的電影《流水落花》做宣傳。今日鄭秀文就連同陸駿光、導演賈勝楓及兩位小演員出席謝票活動，並且開口回應黃心穎復出一事。

鄭秀文13字大方回應黃心穎復出

當被問到有關黃心穎預告將於情人節復出，並且即將推出新歌進軍樂壇一事，鄭秀文大方回應表示：「我就唔知道呢個新聞，但我都覺得每個人都應該有個開始嘅，無論經歷過咩都好，其實每一個人都個機會去新開始。」

黃心穎 今日鄭秀文就連同陸駿光、導演賈勝楓及兩位小演員出席謝票活動
今日鄭秀文就連同陸駿光、導演賈勝楓及兩位小演員出席謝票活動（圖片來源：[email protected]_chengsauman）
黃心穎 鄭秀文同黃心穎在「安心事件」之前曾經齊齊一齊坐運動，關係非常密切！
鄭秀文同黃心穎在「安心事件」之前曾經齊齊一齊坐運動，關係非常密切！（圖片來源：[email protected]_chengsauman）
黃心穎 當年許志安開記者會道歉。
當年許志安開記者會道歉。（圖片來源：東方新地）

網民大讚鄭秀文回應得夠得體

以上評論一出，大批網民都馬上留言大讚鄭秀文的回應夠大方得體，亦有網民表示更加好奇許志安會有如何回應黃心穎復出一事：「Respect Sammi’s 量度及EQ!」、「安仔比d反應啊」、「Sammi你好正呀！」等。

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（圖片來源：網民留言截圖）
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（圖片來源：網民留言截圖）
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（圖片來源：網民留言截圖）
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（圖片來源：網民留言截圖）

自爆冇準備情人節禮物

記者們亦有問到鄭秀文有否為情人節做任何準備，鄭秀文表示自己最近太忙，沒有作任何準備：「冇（準備）喎，因為近排好忙，所以冇特別預備慶祝節目。（咁洗唔洗燭光晚餐啊？）咁又唔洗燭光，簡簡單單鹹魚白菜就得。」當被問到許志安有冇送上禮物作表示時，鄭秀文就表示：「唔洗啦，我覺得平凡度日就得喇，平凡最好。」

黃心穎 近日忙於為新戲《流水落花》作宣傳的鄭秀文都表示對情人節冇咗件事，許志安亦沒有送上情人節禮物
近日忙於為新戲《流水落花》作宣傳的鄭秀文都表示對情人節冇咗件事，許志安亦沒有送上情人節禮物（圖片來源：[email protected]_chengsauman）

感激劉德華一路以來支持 稱對方為伯樂

劉德華在日前訪問時亦提及到偏心鄭秀文奪影后，鄭秀文笑指感激劉德華一路的支持，並稱對方為自己的伯樂：「多謝佢咁多年嘅支持，當年同佢一齊拍喜劇，都對我成個事業嘅里程碑都幫助好大。其實華仔都唔只係我好朋友，都算係我嘅伯樂。佢嘅加持都帶俾我好多愛。」

黃心穎 劉德華早前出席活動時，曾高調表明偏心鄭秀文，希望鄭秀文奪影后
劉德華早前出席活動時，曾高調表明偏心鄭秀文，希望鄭秀文奪影后（圖片來源：[email protected] Viu1 HK）

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圖片來源：[email protected] Viu1 HK、[email protected]_chengsauman、網民留言截圖

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