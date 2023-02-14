黃心穎復出 | 鄭秀文13字回應黃心穎復出 網民大讚夠大方得體
鄭秀文13字大方回應黃心穎復出
當被問到有關黃心穎預告將於情人節復出，並且即將推出新歌進軍樂壇一事，鄭秀文大方回應表示：「我就唔知道呢個新聞，但我都覺得每個人都應該有個開始嘅，無論經歷過咩都好，其實每一個人都個機會去新開始。」
網民大讚鄭秀文回應得夠得體
以上評論一出，大批網民都馬上留言大讚鄭秀文的回應夠大方得體，亦有網民表示更加好奇許志安會有如何回應黃心穎復出一事：「Respect Sammi’s 量度及EQ!」、「安仔比d反應啊」、「Sammi你好正呀！」等。
自爆冇準備情人節禮物
記者們亦有問到鄭秀文有否為情人節做任何準備，鄭秀文表示自己最近太忙，沒有作任何準備：「冇（準備）喎，因為近排好忙，所以冇特別預備慶祝節目。（咁洗唔洗燭光晚餐啊？）咁又唔洗燭光，簡簡單單鹹魚白菜就得。」當被問到許志安有冇送上禮物作表示時，鄭秀文就表示：「唔洗啦，我覺得平凡度日就得喇，平凡最好。」
感激劉德華一路以來支持 稱對方為伯樂
劉德華在日前訪問時亦提及到偏心鄭秀文奪影后，鄭秀文笑指感激劉德華一路的支持，並稱對方為自己的伯樂：「多謝佢咁多年嘅支持，當年同佢一齊拍喜劇，都對我成個事業嘅里程碑都幫助好大。其實華仔都唔只係我好朋友，都算係我嘅伯樂。佢嘅加持都帶俾我好多愛。」
常見問題
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：黃妍、五月天、BLACKPINK澳門站、林敏驄、周杰倫、COLLAR、Twins、鄭秀文、鄭欣宜、許冠傑、Backstreet Boys；喜歡K-pop的你亦有福了，ITZY和NCT DREAM亦在香港開演唱會、Apink！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！
情人節有什麼好去處推介？
情人節想攪攪新意思？多個商場都換上浪漫裝飾，讓情侶們甜蜜打卡，更有商場設置「戶外星空影院」，讓情侶們在漫天星宿下一邊欣賞電影，享受溫馨時光！即看：情人節好去處2023；除此之外，相信各位都很苦惱要揀甚麼餐廳，編輯為大家精選15間情人節餐廳，包括fine dining、自助餐、扒房及米芝蓮餐廳，價錢有平有貴，快啲bookmark定同男女朋友過一個浪漫情人節！
讀者留言