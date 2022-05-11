Sammi鄭秀文撼贏MIRROR成首季最賺錢KOL 自言最愛身體力行乜都試
Sammi鄭秀文近日於廣告媒體監察公司admangohk的統計數據中，榮登2022年第一季度香港社交廣告擁有最高廣告額的KOL，而人氣天團Mirror中姜濤亦打入十大。
Sammi鄭秀文 獲封首席KOL
根據admangohk的統計數據顯示，香港五波疫情對2022年首季社交廣告支出產生巨大的影響。與去年同期相比，Facebook下跌8%與IG上升28%的廣告支出形成強烈對比，兩者在第一季的總廣告開支合共達9.22億，佔香港整體廣告市場份額達15%。IG在此期間表現良好，化妝和護膚用品是IG廣告開支最高的行業，增長達12%，其中在IG廣告商中排名第一的，是匯豐銀行，第二名是Samsung，第三名則是Deliveroo，而今年首季在IG廣告銷量額最高的KOL，則是天后Sammi鄭秀文。
Sammi擊敗眾多KOL和演藝界人士，成為今年第一季首席KOL。（圖片來源：[email protected]_chengsauman）
Sammi：好like試新嘢
對於成為首席KOL，Sammi回應：「呢個報告嘅結果令我覺得好有趣，原來我作為歌手同演員，都可以同時『兼職』KOL呢個領域，而且絕對係可以做得到㗎喎。事實上，我本身嘅個性同日常生活中，都非常愛『身體力行』去試不同嘅新產品和新地方，絕對係好奇寶寶。或者我從依家開始，可以『斜棟』埋KOL。我相信我會做得好投入，因為試產品試新嘢然後推介畀人，我本身就好like㗎！」
撰文：東方新地圖片來源：[email protected]_chengsauman、[email protected]_show、寰亞提供相片
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