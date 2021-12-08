鄭融親爆與外國男友分手真相 一個原因拒再食洋腸 大談中外男士尺寸

鄭融日前接受蝦頭楊詩敏及連詩雅的《絲打圍爐》訪問，鄭融首度談及與拍拖八年的外籍男友分手真相，因為一個原因，八年來不能磨合，最終分手收場，經過這次經驗，鄭融更斷言拒絕再同外國人拍拖，同時在節目中鄭融大方談及中外男士尺寸，更豪氣話：我唔會答冇見過咁核突﹗