鄭融親爆與外國男友分手真相 一個原因拒再食洋腸 大談中外男士尺寸
鄭融首談八年情盡原因
鄭融與外籍男友Martin拍拖八年，男友曾陪她走過情緒低谷，更曾視對方為結婚對象，最終卻分手收場﹗分手一年多才承認分訊的鄭融，接受蝦頭同連詩雅訪問時，激罕談及這段「人鬼戀」，鄭融指雖然拍拖八年，但因為文化不同導致分手，被問到這八年時間如何溝通時，鄭融無奈表示：「所以去到最後時，大家係已經放棄溝通﹗」
鄭融談分手因為不能撒嬌﹗
被問到與外國人拍拖的差異？鄭融指：「就係比較少撒嬌嘅機會，香港人就會明白呢個文化，我曾幾何時諗，英文真係冇撒嬌或者嗲呢啲字，外國人文化係冇，所有溝通都係正常人咁去講嘢，外國人嘅溝通係好直接，唔好估直接講﹗但有時情侶間係想暗示對方一啲嘢，想佢get到然後行動，用嗲呢啲方式去表達，係一種情趣，但外國人係冇呢種溝通方式﹗」連詩雅話因為不能講疊字而令她非常抗拒同外國人拍拖，鄭融亦認同指英文沒有疊字，但拍拖會照講廣東話疊字，然後去教識對方，但其實對方根本唔明當中的情趣，只是她單方面去撒嬌﹗
鄭融拒再同外國人拍拖：99%會say no﹗
鄭融外表西化被誤以為男友多是外國人， 她指前度以香港人為主，鄭融指：「 上一段戀情係外國人，佢係我中學同班同學，好老土講愛情係隨緣，唔係特登揀咩人，不過如果依家有個外國人來追我，我百分之九十九會say no﹗其實都有遇過呢個事件發生，同朋友行山其中有個外國人，不停主動同我傾偈，我feel到佢想進一步，但我覺得傾偈大半日可以，但夠喇，我唔會想進一步，除非佢血裡面係土生土長香港人﹗」
鄭融指鬧交好蝕底：最多只係講Fxxx You﹗
鄭融又指因為文化差異，拍拖時鬧交好輸蝕，鄭融話試過鬧交時無法表達心中的嬲怒，佢話：「最多只係講Fxxx You，但其實有更加多嘢想講，廣東話表達佢又唔會識聽 ，嗰一刻我認輸﹗」鄭融笑言經過八年的訓練，在鬧交上有進步咗少少，更試過準備定下次鬧交用嘅字句，等自己在鬧交時都可以抒發出來﹗
鄭融：最small竟然係外國人﹗
蝦頭指外國人的外在條件上好優厚，天生藍緣眼睛、鼻高，高大﹗而且身體各方面都比較大size，鄭融大方接話指身邊朋友爆料：「 佢話見過最small嘅竟然係外國人﹗」蝦頭笑指呢啲叫好眉好貌，外國人size唔一定大﹗鄭融就話：「不過外國人中嘅比率會高啲囉，命中率係大嘅機會係高啲嘅，我梗係見過，八年點會冇見過，我唔會答冇見過咁核突，會被人掟雞蛋啦﹗」又指可能好多亞洲人都有巨鵰喎﹗
鄭融唔愛洋腸愛中餐
鄭融對八年情告終不覺遺憾及可惜，因為經歷過才知香港男仔會比較適合自己，佢話：「可能人大咗啦，認識自己多啲啦 ，以前唔介意成日食西餐，但依家發現唔係喎，我都係鍾意食蒸魚、炒菜，星期日去飲茶，鍾意呢啲生活的節奏，一係將你自己扭轉，其實咁會唔開心﹗」