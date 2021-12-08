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鄭融親爆與外國男友分手真相 一個原因拒再食洋腸 大談中外男士尺寸

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撰文：東方新地

鄭融日前接受蝦頭楊詩敏及連詩雅的《絲打圍爐》訪問，鄭融首度談及與拍拖八年的外籍男友分手真相，因為一個原因，八年來不能磨合，最終分手收場，經過這次經驗，鄭融更斷言拒絕再同外國人拍拖，同時在節目中鄭融大方談及中外男士尺寸，更豪氣話：我唔會答冇見過咁核突﹗

文：東方新地｜圖：《絲打圍爐》截圖

鄭融首談八年情盡原因

鄭融與外籍男友Martin拍拖八年，男友曾陪她走過情緒低谷，更曾視對方為結婚對象，最終卻分手收場﹗分手一年多才承認分訊的鄭融，接受蝦頭同連詩雅訪問時，激罕談及這段「人鬼戀」，鄭融指雖然拍拖八年，但因為文化不同導致分手，被問到這八年時間如何溝通時，鄭融無奈表示：「所以去到最後時，大家係已經放棄溝通﹗」

鄭融接受蝦頭及連詩雅的《絲打圍爐》訪問。（圖片來源：IG@stephanie_cheng）
鄭融接受蝦頭及連詩雅的《絲打圍爐》訪問，一起探討港男與老外之大不同。（圖片來源：[email protected]_cheng）

鄭融談分手因為不能撒嬌﹗

被問到與外國人拍拖的差異？鄭融指：「就係比較少撒嬌嘅機會，香港人就會明白呢個文化，我曾幾何時諗，英文真係冇撒嬌或者嗲呢啲字，外國人文化係冇，所有溝通都係正常人咁去講嘢，外國人嘅溝通係好直接，唔好估直接講﹗但有時情侶間係想暗示對方一啲嘢，想佢get到然後行動，用嗲呢啲方式去表達，係一種情趣，但外國人係冇呢種溝通方式﹗」連詩雅話因為不能講疊字而令她非常抗拒同外國人拍拖，鄭融亦認同指英文沒有疊字，但拍拖會照講廣東話疊字，然後去教識對方，但其實對方根本唔明當中的情趣，只是她單方面去撒嬌﹗

鄭融外表予人鬼妹仔性格，以為她鍾情同外國人拍拖，鄭融否認刻意揀外國人，只是緣份到了﹗但經過上一段經驗，令她決定拒絕再同外國人交往﹗（圖片來源：《絲打圍爐》截圖）
鄭融外表予人鬼妹仔性格，以為她鍾情同外國人拍拖，鄭融否認刻意揀外國人，只是緣份遇上﹗但經過上一段戀愛經驗，令她拒絕再同外國人交往﹗（圖片來源：《絲打圍爐》截圖）
鄭融指對另一半會撒嬌，可惜外國文化就算情侶間都是很直接，少了不少情趣，她笑言對前度會照講廣東講疊字，並會解釋給他，笑言英文沒有疊字這個情趣：「廣東話講攬攬，唔可以轉英文講hug hug，好似想親䁥叫蝦頭做蝦蝦會變咗HaHa﹗」（圖片來源：《絲打圍爐》截圖）
鄭融指雖然外國文化沒有講疊字去撒嬌的溝通方式，但她對前度男友照講：「我會解釋畀佢聽，但其實佢都係唔明嘅，廣東話講攬攬，唔可以轉英文講hug hug，好似想親䁥啲叫蝦頭做蝦蝦會變咗HaHa﹗」（圖片來源：《絲打圍爐》截圖）

鄭融拒再同外國人拍拖：99%會say no﹗

鄭融外表西化被誤以為男友多是外國人， 她指前度以香港人為主，鄭融指：「 上一段戀情係外國人，佢係我中學同班同學，好老土講愛情係隨緣，唔係特登揀咩人，不過如果依家有個外國人來追我，我百分之九十九會say no﹗其實都有遇過呢個事件發生，同朋友行山其中有個外國人，不停主動同我傾偈，我feel到佢想進一步，但我覺得傾偈大半日可以，但夠喇，我唔會想進一步，除非佢血裡面係土生土長香港人﹗」

鄭融斬釘截鐵拒絕再同外國人交往﹗（圖片來源：《絲打圍爐》截圖）
鄭融斬釘截鐵拒絕再同外國人交往﹗（圖片來源：《絲打圍爐》截圖）

鄭融指鬧交好蝕底：最多只係講Fxxx You﹗

鄭融又指因為文化差異，拍拖時鬧交好輸蝕，鄭融話試過鬧交時無法表達心中的嬲怒，佢話：「最多只係講Fxxx You，但其實有更加多嘢想講，廣東話表達佢又唔會識聽 ，嗰一刻我認輸﹗」鄭融笑言經過八年的訓練，在鬧交上有進步咗少少，更試過準備定下次鬧交用嘅字句，等自己在鬧交時都可以抒發出來﹗

鄭融指同前度嘈交時好蝕底，詞彙唔夠對方多，而且廣東話才能表達內心憤恨﹗（圖片來源：《絲打圍爐》截圖）
鄭融指同前度嘈交時好蝕底，詞彙唔夠對方多，而且廣東話才能表達內心憤恨﹗（圖片來源：《絲打圍爐》截圖）

鄭融：最small竟然係外國人﹗

蝦頭指外國人的外在條件上好優厚，天生藍緣眼睛、鼻高，高大﹗而且身體各方面都比較大size，鄭融大方接話指身邊朋友爆料：「 佢話見過最small嘅竟然係外國人﹗」蝦頭笑指呢啲叫好眉好貌，外國人size唔一定大﹗鄭融就話：「不過外國人中嘅比率會高啲囉，命中率係大嘅機會係高啲嘅，我梗係見過，八年點會冇見過，我唔會答冇見過咁核突，會被人掟雞蛋啦﹗」又指可能好多亞洲人都有巨鵰喎﹗

（圖片來源：《絲打圍爐》截圖）
鄭融唔介意講埋外國男士的尺吋﹗（圖片來源：《絲打圍爐》截圖）
鄭融話鍾情外國人的朋友告知「 佢話見過最samll嘅竟然係外國人﹗」 （圖片來源：《絲打圍爐》截圖）
鄭融話鍾情外國人的朋友告知「 佢話見過最samll嘅竟然係外國人﹗」 （圖片來源：《絲打圍爐》截圖）
（圖片來源：《絲打圍爐》截圖）
鄭融指「洋腸」唔一定大，但比率上size大的機會是較高，講時更指手劃腳，相當傳神﹗（圖片來源：《絲打圍爐》截圖）

鄭融唔愛洋腸愛中餐

鄭融對八年情告終不覺遺憾及可惜，因為經歷過才知香港男仔會比較適合自己，佢話：「可能人大咗啦，認識自己多啲啦 ，以前唔介意成日食西餐，但依家發現唔係喎，我都係鍾意食蒸魚、炒菜，星期日去飲茶，鍾意呢啲生活的節奏，一係將你自己扭轉，其實咁會唔開心﹗」

鄭融曾大晒三點式，被指好性感，鄭融反擊指去玩水上活動著泳衣係好平常，又不是刻意賣弄身材﹗（圖片來源：IG@stephanie_cheng ）
鄭融曾大晒三點式，被指好性感，鄭融反擊指去玩水上活動著泳衣係好平常，又不是刻意賣弄身材﹗（圖片來源：[email protected]_cheng ）
鄭融話以為自己唔介意食西餐，但發覺自己原來喜歡食中餐，愛情觀亦然﹗（圖片來源：IG@stephanie_cheng ）
鄭融話以為自己唔介意食西餐，但發覺自己原來喜歡食中餐，愛情觀亦然﹗（圖片來源：[email protected]_cheng ）

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