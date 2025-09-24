鄭衍峰節目狂追王嘉慧｜慘被林秀怡餵雞子補身 痛苦表情爆1句啜核食後感？
廣告
無綫旅遊節目《盲盒鐵路遊》最新一集火花四濺！主持之一的鄭衍峰在鏡頭前毫不掩飾對王嘉慧的愛意，全程大獻殷勤，卻將另一主持林秀怡當成透明，場面極度尷尬又爆笑。林秀怡見狀即時「反擊」，在飯局上夾硬餵鄭衍峰食雞子，聲稱要為他「補身」，令鄭衍峰面露痛苦神色，究竟他食後有何驚人感受？而他對王嘉慧的熱烈追求又會否成功？
鄭衍峰重慶街頭上演差別待遇 公然無視林秀怡
最新播出的集數中，鄭衍峰、王嘉慧及林秀怡三人一同遊覽重慶下浩里文化街區。期間鄭衍峰的雙眼彷彿只有王嘉慧，一見對方擺出漂亮甫士，便立即化身「御用攝影師」瘋狂拍照，但當見到林秀怡時，竟毫不掩飾地直接調頭走，差別待遇極之明顯。其後三人在酒吧休息時，鄭衍峰更情不自禁大讚王嘉慧比風景更美，令身旁的林秀怡忍不住寸爆：「我哋喺邊就真係唔知，不過我知你喺邊…（隨後指著王嘉慧心口）喺呢度！」曖昧氣氛瞬間推至頂點。
林秀怡出招反擊餵雞子 鄭衍峰面容扭曲爆食後感
除了感受文化氣息，三人亦品嚐了地道重慶火鍋，當中包括一斤叫價高達$1,200的長江龍丁魚。飯局期間，林秀怡決定為被冷落的自己報仇，特意為鄭衍峰點了一道「養生鮮雞子」，更抵死地表示：「我覺得佢（Leonard）個人有啲虛，補吓就可以做個好腰好腎好男人！」鄭衍峰在多番推搪後無奈試食，入口後瞬間面容扭曲，更爆出一句啜核食後感：「咬爆皮嗰一下就…有啲痛」，表情極度惹笑。相反，同樣首次品嚐的王嘉慧則淡定表示，口感像玉子豆腐，反應形成強烈對比。
製作組加料炮製驚喜 鄭衍峰250米高空盡顯暖男本色
製作組嫌氣氛未夠刺激，竟為三人準備「加料盲盒」！眾人被矇眼帶到一個全透明的玻璃平台「天空之境」，一脫下眼罩即被腳下景象嚇到腳軟。林秀怡更是嚇得無法動彈，最終要由鄭衍峰上演「愛的抱抱」，將她抱回實地。其後在250米高空進行「雲中漫步」挑戰時，鄭衍峰全程緊貼王嘉慧，確保其安全，暖男風度盡現。林秀怡事後也大讚他是「一百分暖男」，並搞笑地送上祝福：「要把握機會得到 Cathy！」
靚景大放送挑戰再升級 林秀怡嚇到全程尖叫
在今晚播出的集數中，三人的旅程將會去到張家界國家森林公園，挑戰乘搭高達107層樓的戶外電梯「白龍天梯」，更會挑戰驚險刺激的「飛鼠裝滑翔傘」。從預告可見，畏高的林秀怡再次被嚇得花容失色，全程放聲尖叫，與鄭衍峰和王嘉慧之間又會擦出甚麼新火花，實在令人期待。想知道更多精彩內容，就要留意節目播映。
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期