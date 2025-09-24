鄭衍峰節目狂追王嘉慧｜慘被林秀怡餵雞子補身 痛苦表情爆1句啜核食後感？

無綫旅遊節目《盲盒鐵路遊》最新一集火花四濺！主持之一的鄭衍峰在鏡頭前毫不掩飾對王嘉慧的愛意，全程大獻殷勤，卻將另一主持林秀怡當成透明，場面極度尷尬又爆笑。林秀怡見狀即時「反擊」，在飯局上夾硬餵鄭衍峰食雞子，聲稱要為他「補身」，令鄭衍峰面露痛苦神色，究竟他食後有何驚人感受？而他對王嘉慧的熱烈追求又會否成功？