吳君如爆TVB加薪幅度太低決定離巢 一度質疑自己：我值咁少錢?

吳君如同MC張天賦主演電影《我談的那場戀愛》即將上映，吳君如近日接受了鄭裕玲在YouTube節目「The Do Show」的專訪，期間分享了從電視台到電影圈的轉變經歷，並談到在TVB只接拍5套劇就離巢的終極原因！

