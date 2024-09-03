吳君如爆TVB加薪幅度太低決定離巢 一度質疑自己：我值咁少錢?
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吳君如同MC張天賦主演電影《我談的那場戀愛》即將上映，吳君如近日接受了鄭裕玲在YouTube節目「The Do Show」的專訪，期間分享了從電視台到電影圈的轉變經歷，並談到在TVB只接拍5套劇就離巢的終極原因！
吳君如爆TVB人工低決定離巢
吳君如和鄭裕玲都是從TVB開始他們的職業生涯，後來轉戰電影界。吳君如透露，她在TVB只拍攝了五套劇集後加入了《歡樂今宵》，不久之後便離開了TVB。當被問及離開的原因時，吳君如坦言是因為薪水過低，鄭裕玲隨即評論「呢個人好識計算，其實君如係非常聰明」。
當時TVB提出加薪只加$50
吳君如提到，在電視台的生活充滿不確定性，需要等待製作人的選擇，儘管電影行業的運作方式相似，但至少片酬較為可觀。「真係嬲啊嘛，加我人工。（太少喇？）係啊！加我人工，每個月加五十蚊，咁你做唔做啊？當時我都有質疑自己，死啦，我真係值咁少錢呀？你（公司）挽留我，我5百蚊個show，你加我50蚊？唔制。」
不滿被加入《歡樂今宵》一度喊爆
吳君如回憶道當年在TVB很少拍劇，很快就被安排加入《歡樂今宵》，但原來吳君如一開始對被安排加入《歡樂今宵》感到非常不滿：「當時我記得監製將我加入《歡樂今宵》的時候，我係喊口架。我係想做演員，點解要我做趣劇呢？我從來都唔覺得自己有天分做趣劇。」
吳君如足本訪問
圖片來源：YouTube@The Do Show資料或影片來源：YouTube@The Do Show