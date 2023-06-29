鄭裕玲爆周潤發銀包藏合照 發哥突示愛冧爆老拍檔：我掛住你
重提1979年拍《網中人》經過
兩位舊拍檔重聚，當然要重提當年拍劇的點滴，Do姐直言很榮幸可以跟發哥合作：「都幾Proud，有個拍檔嘅成績係咁好。」發哥隨即回應：「我都Proud of你呀！」回想起1979年拍攝《網中人》首次飾演情侶，發哥大讚Do姐：「呢個女子不得了，又醒目、演技又好，我呢個女朋友冇得頂，我係好鍾意佢。但係死唔死呢，我離開咗佢呢，佢移情別戀鍾意子華神，後面鍾意農夫，依家鍾意小鮮肉。」
Do姐大爆發哥「方法演技」
Do姐更大爆當時的一個小秘密：「你已經係用方法演技，點樣方法演技呢？我都唔知嘅，原來你做嗰個程緯，嗰陣時係興用wallet，你冇同我講嘅，入面你擺咗一張我同你嘅相。你又冇同我講到，有一日就唔知點樣拍外景，點解咁樣嘅？（發哥：每日都對住你）。係啦，呢個係乜嘢嘅方法？」發哥在Do姐耳邊輕聲說：「我掛住你，掛多個老婆」。𠱁得Do姐非常開心連講兩次：「唔好講啲咁嘅嘢。」
發哥𠱁到Do姐勁開心
回想起劇中於銅鑼灣法院被判入獄的一幕，發哥說：「你喺個街度，我喺個囚車。我見住你，係喺個車入面反拍我，我喊到唔識收聲。（Do姐：我去探你監都係，唔識收聲。）個女朋友為我仆心仆命，死唔死呀你話。大碧姐（鄧碧雲），我媽又好，你又好，我真係好唔捨得你。」隨即再錫了Do姐一啖，Do姐笑到見牙唔見眼表示：「你真係𠱁死人，想鬧你都唔得。（發哥：唔好鬧我啦！）好在我寫低要問你乜嘢，如果唔係俾你𠱁到…」。
發哥想演較特別的角色
傾完往事就談下近況，Do姐問發哥配時會如何揀選工作，發哥直言較特別的角色才夠吸引：「阿晶成日都搵我做嘅，佢係寫好多劇本畀我睇。但係我睇完之後，又重複嗰啲、舊時嗰啲，我唔想，我想搵啲啲好特別啲。雖然我年紀大咗，但係都有啲唔同嘅表演方式。好似Jane Fonda同佢老豆，Henry Fonda咁拍一套《On Golden Pond》都可以㗎。」
發哥平日會跑步同影相
發哥熱愛跑步就眾所周知，不過其餘時間又會做咩？他透露平時會花大量時間處理影相用的玻璃鏡頭：「我買啲舊鏡頭去影，你知我鍾意影相。我多數影四乘五大機，嗰時我有個黑房又要沖埋、又要曬相。所以喺而家呢個階段唔係好多人請我拍戲嘅時候，又有跑步，又有影相係幾開心嘅。」
https://www.youtube.com/watch?v=wGXLFbFg5Ak
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