鄭裕玲爆周潤發銀包藏合照 發哥突示愛冧爆老拍檔：我掛住你

現年65歲的鄭裕玲（Do姐）除演戲和做主持外，最近更進軍YouTube界做埋YouTuber，開設個人頻道兼網上節目《The Do Show》。Do姐日前在IG預告頭炮嘉賓是「發哥」周潤發，單單是預告片，二人已經面貼面肉緊合照，仲互相送吻，令人非常期待。首集的完整版在今日（29日）首播，兩位舊拍檔再聚談近況之餘，發哥更重提當年拍攝《網中人》時的「方法演技」，𠱁到Do姐笑到見牙唔見眼。近半小時的訪問，二人仲錫足3次面，好Sweet呀！