鄭裕玲拍旅遊節目粗心大意「引人犯罪」 網民紛紛提醒表示超擔心！
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鄭裕玲（Do姐）早前宣布與五大男神洪嘉豪、林家謙、細貓應智越、Jeffrey魏浚笙、TysonYoshi 一起拍攝新一輯旅遊節目。近日Do姐就與細貓應智越一起出發到首站韓國拍攝，不過有網民發現Do姐今次去旅行非常粗心大意，不停「引人犯罪」！
鄭裕玲拍旅遊節目粗心大意「引人犯罪」
Do姐離巢後首個旅遊節目終於開始拍攝，近日就同細貓應智越一起出發到首站韓國，Do姐到步後都不停於社交平台上傳花絮照。不過有網民就發現一向謹慎嘅Do姐今次竟然變得非常大意，背囊唔拉拉鏈周圍走。雖然韓國出名治安好，但不少網民都紛紛留言提醒Do姐要小心安全，以免遇上小偷。
鄭裕玲同細貓應智越拍旅遊節目 大讚對方韓國通
Do姐亦於社交平台分享今次同細貓合作的合照，更大讚細貓為韓國通：「平時出埠我都會帶部翻譯機，今次我帶咗個韓國通！」細貓亦非常識做，馬上將Do姐嘅帖文翻譯成韓文，果然係名副其實嘅「韓國通」。
孖新仔超青春影貼紙相
Do姐在社交平台亦分享了一張兩人超青春的頭貼頭影貼紙相，並留言道：「我都唔知幾多年冇影貼紙相！多謝細貓同我玩！#你是綠葉我是花」，睇嚟Do姐非常滿意今次新拍檔細貓應智越。
日前親自揭曉「旅遊男神」名單
去年開始已經傳出Do姐將會拍攝離巢後首個旅行節目，不少網民都猜測Do姐新節目的拍檔會是誰。日前Do姐就親自公佈旅遊節目的5大男神名單，大多網民所猜測的姜濤、MIRROR同一齊主持《口水多過浪花》余德丞都全部冇份，5大男神的最終名單包括洪嘉豪、林家謙、細貓應智越、Jeffrey魏浚笙、TysonYoshi。
細貓應智越韓國名牌大學畢業來頭猛
今次陪Do姐出發到韓國拍攝新節目的細貓應智越來頭都唔簡單。細貓應智越大學畢業於韓國名牌大學慶熙大學，並曾經在韓國當訓練生。2018年曾參加ViuTV《全民造星》，最後更獲得第七名的好成績。
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圖片來源：[email protected]_littlecat、[email protected]_do_cheng