鄭裕玲拍旅遊節目粗心大意「引人犯罪」 網民紛紛提醒表示超擔心！

鄭裕玲（Do姐）早前宣布與五大男神洪嘉豪、林家謙、細貓應智越、Jeffrey魏浚笙、TysonYoshi 一起拍攝新一輯旅遊節目。近日Do姐就與細貓應智越一起出發到首站韓國拍攝，不過有網民發現Do姐今次去旅行非常粗心大意，不停「引人犯罪」！