鄭欣宜演唱會｜Do姐做嘉賓被問TVB同ViuTV二選一 神回答獲網民大讚急才勁！
Do姐做欣宜演唱會特別嘉賓 被要求於TVB同ViuTV中二選一
鄭欣宜今次一連三場的紅館演唱會，邀請到鄭裕玲（Do姐）擔任特別嘉賓，兩人在台上玩「大問答」互揭秘密。欣宜一嚟就問Do姐揀電視台定電台，Do姐表示兩樣都要。欣宜就再追問邊樣賺錢更多？Do姐就回覆道：「依家本人做嘢係為興趣，最緊要我開心！」當欣宜再追問「TVB定ViuTV？」時，轉數快嘅Do姐就話「梗係『開電視』啦！我就嚟要拍旅遊節目！」，即刻贏得全場掌聲！
被問救Jackson定姜濤 Do姐：最近多咗個任時完
講完工作，兩人就開始講感情問題。欣宜問Do姐：「如果得個一水泡，你救Jackson Wang定姜B？」Do姐就話：「最近多咗個任時完，不過佢哋識游水，唔使我擔心。」當被欣宜問到點解IG唔Follow自己時，Do姐就簡單以「時機未成熟」而帶過問題，場面非常搞笑！
Do姐感性大讚欣宜叻女：肥仔大肚嘅時候，我已經知道你嘅存在
此外，Do姐一登場好感性咁話欣宜在肥姐沈殿霞的肚裡面已經認識欣宜，一路睇住對方長大，一直都覺欣宜好叻女：「憑良心講，欣宜無嘢唔好，睇佢長大，佢好尊重自己嘅體態，佢做返自己，我好開心。佢對於鍾意嘅事，即係唱歌演出，會付出100% ，叻女到喺紅館開演唱會我引以為傲。」
常見問題
將來還有什麼演唱會值得留意？
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