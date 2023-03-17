鄭欣宜演唱會｜Do姐做嘉賓被問TVB同ViuTV二選一 神回答獲網民大讚急才勁！

歌手鄭欣宜昨晚（16日）在紅館舉行一連三場的演唱會，頭場更邀請到鄭裕玲（Do姐）擔任特別嘉賓。雖然Do姐並沒有獻唱，但就同欣宜玩「大問答」互揭秘密。期間，欣宜更大膽要求Do姐於TVB同ViuTV中二選一，Do姐的神回答獲網民大讚急才夠勁！