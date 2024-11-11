鄭裕玲Do姐串爆陳凱琳麥明詩舊片翻Hit1句秒殺大曬主持功力
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鄭裕玲Do姐入行接近50年，主持過無數個大型活動，堪稱香港金牌司儀之一。日前，就有網民翻出Do姐過去在香港小姐決賽和台慶夜串爆兩位港姐冠軍出身的陳凱琳和麥明詩的舊片，網民都紛紛大讚Do姐串得好，睇得非常痛快！
麥明詩咄咄逼人 嚇親台上港姐
其中第一條片段就是Do姐、麥明詩和馮盈盈在《2018年香港小姐競選》泳衣問答環節的片段。當時因為11號佳麗李明芙修讀「社會公益教育學系」，所以麥明詩就「公義」範疇提問，問到「除咗你之外，今晚有邊個佳麗贏咗你覺得係唔公平嘅？唔准講自己喎。」11號佳麗就被嚇到答不出任何名字，只是不斷苦笑。
麥明詩投訴「唔公平」 Do姐一句型爆反擊
Do姐見狀即刻開口圓場，指「可以答冇嘅，唔使俾人逼嘅」，不過麥明詩就表示：「哎呀，Do姐咁nice嘅，我覺得唔公平呀，我選嗰時Do姐冇咁」Do姐當然唔忍，隨即型爆反擊：「咁你都選到啦！你仲想點樣啊？你係香港小姐嚟㗎嘛，點樣唔公平啊？」全場即刻拍掌支持Do姐，另一主持馮盈盈亦見狀圓場：「我哋好收聲喇，如果唔係就話我哋對呢位佳麗唔公平㗎喇」，才成功結束這場問答。
台慶騷陳凱琳錯講嘢 Do姐一句隔山打牛
另一片段則為陳凱琳在《萬千星輝賀台慶2016》主持時講錯嘢，將「奮不顧身」講成「粉身碎骨」：「TVB每一個藝員都係粉身碎骨，務求就係令大家開心」，搞到身邊的陳百祥都忍唔住望一眼。
事後到Do姐出場時，Do姐憑藉對丁子朗的一句「忠告」隔山打牛，令全場拍爛手掌：「子朗，我身為前輩我俾少少忠告你，就係我哋做藝員，一定要對觀眾負責。如果唔係，明明係奮不顧身，都會變成粉身碎骨。」
網民留言大讚Do姐主持功力
隨著兩段舊片翻Hit，不少網民都紛紛留言大讚Do姐主持功力，亦有網民批評麥明詩和陳凱琳功力，同Do姐相比依然相差幾條街：「Do姐貴都係有佢既價值」、「Do姐到現在仲未有司儀可以代替」、「麥明詩今次做乜啊，平時覺得你好地地㗎，做咩咄咄逼人啊」、「可惜過氣大台已失去Do姐」、「do姐主持功力就係勁在 能夠兜完場得嚟又串得靚」等。
圖片來源：TVB、網民留言截圖