鄭裕玲Do姐串爆陳凱琳麥明詩舊片翻Hit1句秒殺大曬主持功力

鄭裕玲Do姐入行接近50年，主持過無數個大型活動，堪稱香港金牌司儀之一。日前，就有網民翻出Do姐過去在香港小姐決賽和台慶夜串爆兩位港姐冠軍出身的陳凱琳和麥明詩的舊片，網民都紛紛大讚Do姐串得好，睇得非常痛快！

