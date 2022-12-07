鄭裕玲離巢大台頭炮製作令網民跌眼鏡　加盟HOY TV年初出埠拍旅遊節目

鄭裕玲（Do姐）效力無綫44年，貴為「鎮台之寶」的她早前突然宣佈離巢，寵愛「靚仔」和「鏡仔」的她一直被指最大機會轉投ViuTV的懷抱。而最新消息落實，鄭裕玲離巢後的頭炮，將會到HOY TV與前TVB高層余詠珊合作，出埠拍攝旅遊節目！今年10月鄭裕玲於商台節目宣佈不再與無綫續約，正式離巢TVB往外闖。公認鍾愛靚仔的鄭裕玲，不時透過工作「自肥」，早前回復自由身後，出席《903AllStar籃球賽》主持開球禮，就毫不忌諱公開「示愛」，將手上籃球直接交到姜濤手上。