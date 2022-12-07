鄭裕玲離巢大台頭炮製作令網民跌眼鏡 加盟HOY TV年初出埠拍旅遊節目
其IG更有不少與各大靚仔藝人包括MIRROR成員、Jeffrey、MC張天賦等的合照，而與MIRROR和ERROR關係友好的鄭裕玲，一直傳出最大機會將會轉投ViuTV的懷抱，不少網民都揚言期待鄭裕玲與ERROR合作《Do姐ERROR遊》形式的旅遊節目。
HOY TV宣佈Do姐年初出發拍旅遊節目
然而今日（7日）HOY TV（前名：開電視）突然在社交網站宣佈，鄭裕玲即將加盟其電視台拍攝旅遊節目，並預計於明年初農曆新年後出發。據知跟無綫前高層余詠珊主理的「好好製作」公司到外地拍攝旅遊節目，將會有15集的內容。節目還會有期他藝人同行，不過鄭裕玲及HOY TV保持神秘，暫時未有公佈其他參與拍攝的藝人名單。
全城競猜Do姐出埠新拍檔
有網民留言猜測與鄭裕玲出埠的藝人會是誰，有網民希望是鄭裕玲的舊拍檔農夫，亦有人大膽數出鄭裕玲舊愛呂方，當然這些人物應該是不可能。然而如果HOY TV不向外尋找外援，單靠駐台男藝人的話，暫時就只得「台柱」李尚正、嚴崇天以及選秀節目《就是青春》參賽者作選擇，這些藝人也未與鄭裕玲合作過，加上知名度不算高，很大機會會令觀眾失去這看的動力，看來HOT TV要出奇招才有辦法增加收視。
鄭裕玲與農夫曾係黃金拍檔
鄭裕玲與農夫合作旅遊及綜藝超過十年，曾經帶挈二人賺唔少廣告錢，不過近年廣告商已轉搵ERROR及姜濤拍Do姐，陸永及農夫在無綫亦撈得風山水起，鮮有合作。
鄭裕玲Do姐44年後回復自由身
鄭裕玲(Do姐)絕對是無綫台柱，上月剛滿65歲的她，早前在電台節目親口承認結束與無綫44年賓主關係，拒續約離巢。近年Do姐鍾情和年輕一輩藝人合作，更一改電視台除自己台外不許與友台人合作的「潛規則」，Do姐主持的電台節目頻頻邀請ViuTV藝人受訪，明顯不想再有合約枷鎖：「自由身可以試唔同嘢，乜嘢都可以傾！」
Do姐：天下無不散之筵席
早前，Do姐親口在其主持的電台節目《口水多過浪花》中宣布現時已是自由身，歡迎大家有任何合作機會都可以DM她IG：「我服務咗無綫44年，到滿約時我決定唔續喇！雖然我覺得佢(無綫)對我好好，唔適合嘅節目都可以唔做，但將來有啱嘅節目都會做。因為呢三年疫情，心態上唔同咗，基於合約精神好多時冇得(放假)玩耐啲，唔知自由身係點，不如『自由身』啦，好多嘢未試過，唔排除任何合作可能性，想試新嘢乜嘢都可以傾。
「電台節目會做，因為我依家鍾意做訪問，最大原因節目內有四個人，一個放假仲有三個嘛！如果我要放長假同商台講，我相信商台會明白嘅。天下無不散之筵席，掙扎咗好耐，邊間公司可以工作44年，同高層傾過，最後係開心。」
鄭裕玲Do姐渴望放長假
Do姐多年來四圍飛，原來全都是工作需要，從來都未試過為自己享樂而外出旅遊，加上疫情影響Do姐表示現時已為自己的「真旅行」開始計劃中：「疫情關係由其今年，計劃跟唔上變化，身邊有好多舊同事passed away，如果自己有啲嘢想做，礙於合約關係而唔可以去做，我覺得有啲可惜。去親旅行都係做嘢，唔係真正放假，依家計劃緊等緊0加0，如果未得就去啲短期先。」
網民期待鄭裕玲同姜濤合作
Do姐離巢無綫，在網上引起很大迴響，近年在商台主持《口水多過浪花》經常與年輕人接軌，Do姐拒跟從大台獨大作風，ViuTV藝人及歌手都不時到她的電台節目亮相，Do姐更一早公開表示看好姜濤，多次邀他做訪問，而MIRROR、ERROR、COLLAR等都上過她的節目。Do姐的IG社交平台只追蹤兩個人，其中一個就是姜濤，故不少網民對Do姐離巢無綫，都大感歡喜送上祝福，更猜測Do姐將會過檔ViuTV，紛紛在網上留言：「好期望你會和姜濤有合作機會」、「可以去Viu～鏡仔需要Do姐嘅指導」、「Do姐Error遊不是夢」、「希望你會喺viutv做節目，一定會好好睇」、「恭喜！離開咗大台，可以自由！」。
鄭裕玲37年前用1.1萬上車買千呎住宅
TVB最新綜藝節目《樓價有得估》由鄭裕玲、周奕瑋和鄭衍峰主持。在香港這個大都會，要做到「財務放縱」並非容易，香港人需要擁有三套已經供完的物業，才可以不需要顧及財務收入，花錢完全無後顧之憂。主持鄭裕玲就是做到「財務放縱」的表表者，節目首集中重溫1985年《K-100》片段，影片中公開鄭裕玲位於何文田常康園的單位。37年前，單位樓價港幣110萬，只需1%，即港幣11,000落訂便可上車，專家估計片中單位至少有1,400至1,500呎，空間甚大，業主非富則貴。
周奕瑋問鄭裕玲發問有沒有很想念自己的舊居，她便回應：「OK啦！睇舊片，原來我講嘢咁斯文（依家唔斯文咩？）依家變咗另一個tone（語調）喇！」影片中所看到年輕的鄭裕玲已經相當有生活品味，28歲早已擁有個人電腦，更自學編寫程式，十分好學，更在廚房放置早晨枱。
鄭裕玲生於破碎家庭 坦言童年生活不開心
鄭裕玲暱稱「Do Do」，是因她小朋友時喜愛模仿家中鬧鐘「嘟嘟」的聲音，家人就以「Do Do」稱呼她。近日她與余德丞一同為主題樂園拍攝宣傳片，二人分享觀賞煙花匯演後，剖白自己內心的感受。她坦言在破碎家庭中長大，童年生活得並不開心︰「我記得我細個嘅時候，我媽咪帶我睇白雪公主，呢個人物對於我都有啲啟發。大家都知道我係單親家庭嘅，你知白雪公主被後母恰，又趕咗佢出嚟。呢個人生其實唔係好開心嘅，等於我當時咁樣。見到佢後尾認識咗七個小矮人，七個好好嘅朋友幫佢渡過好多難關，後來有王子錫番佢、救番佢。我覺得人生喺最唔好嘅時候唔好失望，往往有啲人對你有幫助，或者自己發奮嘅時候，一定係有彎轉嘅，佢會變得更好嘅，所以頭先見到個騷，見到白雪公主勾起我呢啲記憶。」
鄭裕玲從小英文流利 因1理由棄美國讀書夢
鄭裕玲讀書成績優異，中學會考中英考獲A級成績，她坦言是受家人的薰陶，故從小已經開始接觸英文，在家裡看英文報紙及電視節目。而且她特別受到媽媽的影響，喜愛聽Bee Gees及 Beatles等英文歌，因而培養了對英語的興趣。原本，她計劃畢業後當主播想到美國就讀新聞系，可惜家庭經濟不容許，被逼放棄夢想，於1975年入讀佳藝電視訓練班，畢業後入行成為藝人。
鄭裕玲成為視后＋雙料影后
在1978年，鄭裕玲獲方逸華邀請，由佳視轉投TVB，演藝事業正式起飛。翌年即擔正女一角色。其後與周潤發拍《網中人》大受歡迎，成觀眾心目中的經典熒幕情侶，當時劇集非常重視「富家女」角色，而鄭裕玲首次飾演「富家女」，代表演技和地位都獲肯定。之後她與周潤發以情侶檔拍攝多部作品，例如《親情》、《鱷魚潭》等，均深受觀眾寵愛，令她成為電視台一線花旦，也是劇集收視保證。
其後她轉戰電影圈，因拍攝的每套作品都叫好叫座令她片約不斷，更曾創下一天趕九組戲的紀錄，有「鄭九組」的稱號。88年，她主演的《月亮星星太陽》榮獲金馬獎影后。在91年，她更憑《表姐，你好嘢》榮獲金像獎影后。
後來，鄭裕玲為休息，短暫移民加拿大溫哥華，不過花費不少錢，令她覺得做錯決定。1998年回流香港。重返電視圈後，她再創另番一事業，00年跟黃子華合演的《男親女愛》，角色入屋深受觀眾愛戴，最後奪得視后，成首位影后兼視后的藝人。同年底，她舉行50場的《男親女愛舞臺劇》亦座無虛席。直到2003年，她宣布永遠不再拍劇。因為形象健康，而且給人高貴的感覺，她多年來成為不少廣告商寵兒，為政府和公營機構等拍攝廣告，更為多個大型企業擔任代言人，更作為香港星光大道的巨星掌印之一。
鄭裕玲成為金牌司儀＋綜藝天后 當之無愧
早年兼顧好演員的角色，如今鄭裕玲因口才了得、充滿氣質、加上理性睿智又不失幽默的風格成為優點，常於大型活動、頒獎禮中，如金像獎頒獎典禮、台慶及香港小姐競選，以中英語雙語擔任司儀，更試過以英語拍攝新加坡英語處境劇《嘟姐駕到》（Oh,Carol！）。
在電視劇、電影、主持司儀三個領域獲得成功之後，她在商台叱咤903主持節目《口水多過浪花》，進軍廣播界，成為商業電台收聽率最高的節目。近年鄭裕玲與農夫主持綜藝節目《Do姐去Shopping》、《Do姐有問題》大受歡迎，深受觀眾們的愛戴，獲《我最愛TVB綜藝節目主持人奬》及最佳節目主持。
鄭裕玲曾有兩段超過十年情
出道不久鄭裕玲就備受力捧，初出道拍攝由甘國亮監製編導的《孖生姊妹》，而跟對方結下情緣，開展初戀。二人金童玉女的形象成為當時的一時佳話，一談戀愛就是長達10年，雖然愛得高調，多次結伴上雜誌封面，最後卻分手收場，而甘國亮曾經透露分手原因，是二人欠缺愛火花。
鄭裕玲和甘國亮分手後兩年時間，曾經與一位服裝指導傳緋聞，最後卻發現「真命天子」是比自己小五歲的呂方，發展姊弟戀。事業成就很高的鄭裕玲，相比起事業發展平平，而且身形較小的呂方，被外界的感覺是女尊男卑，不被看好，但戀情亦維持了長達16年的時間。
身為單身貴族的鄭裕玲「情傾」對象亦是眾人的偶像，為「奇異博士」Benedict Cumberbatch，鄭裕玲在「男神」來港宣傳電影時亦有把握機會擔任記者會主持，另一位「男神」是韓國實力派偶像孔劉。
鄭裕玲的心態十分年輕，接受新事物的能力很強，她追韓星的程度不輸比年輕人。除了喜歡韓國男團BTS外，她亦沉迷朴敘俊、孔劉等韓星，香港則亦十分欣賞男團MIRROR 。她為人沒有架子，憑著率直的性格很容易跟後輩打成一遍，果然是個完美的女人。
常見問題
世界盃熱播中，電視台劇集方面有咩特別安排？
IFA卡塔爾世界盃足球賽於11月舉行，每天都有隊伍晉級，分組賽中勝出者分別為…即看世界盃2022賽果一覽；想知道每天世界盃賽事賽果及各個小組積分表、出線走勢，按此看世界盃分組賽積分表；如想知道世界盃外圍賽五大洲各出線國家隊伍的戰績及積分榜，按此看世界盃2022外圍賽詳情；各個國家除了競逐冠軍錦標外，每國球員也同時爭取個人榮譽及獎項，按此看世界盃神射手及助攻王排行榜。而電視台劇集方面，TVB台慶檔劇集陣容強勁，包括：晚上8:30黃宗澤蔡思貝主演嘅《法證先鋒V》，按此看劇集&角色介紹；到9:30播放《鐵拳》班底拍攝嘅《超能使者》，按此看劇集&角色介紹；而ViuTV熱播中嘅原創劇《繩角》即將進入結局周⋯⋯按此看大結局劇情劇透
聖誕快將來臨，而2022到2023演唱會更是多鑼鑼，有咩搶飛攻略？
一年一度的聖誕節又到啦！今年聖誕各個商場都有各式各樣的聖誕擺設，小編為你整合多個聖誕好去處2022及聖誕餐廳推介，與親朋戚友一同品嘗聖誕大餐。而交換禮物更是每年聖誕必備環節，不同價位的實用聖誕禮物推薦，定有一款啱你心意！而隨著疫情過去，有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：MC張天賦演唱會（12月20日公開發售）Westlife演唱會（12月1日公開發售）、許廷鏗演唱會（12月2日公開發售），更有Twins演唱會、鄭秀文演唱會、Clockenflap；喜歡K-pop的你亦有福了，因不少韓國天團更宣布有巡迴演唱會香港站，即睇：AOMG香港演唱會，5大人氣歌手大唱Hip Hop騷（12月5日公開發售）、MAMAMOO演唱會！小編為你整合了優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！
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