重新出發 | 28歲鄭金鈴打頭陣訪韓國 再被大爆賣冒牌帽黑歷史
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香港開電視旅遊節目《重新出發》將會在7月25日首播。除了牛雜妹和沙律等女神有份擔任主持之外，網紅鄭金鈴亦為節目打響頭炮，去韓國拍攝節目，令觀眾引頸以待。然而，節目播出在即，近日卻有網民再次挖出鄭金鈴的黑歷史，包括她於旺角街頭擺賣、懷疑「呃綜援」等舊事！
成名前賣帽養家 反被網民狂插
以Youtube成名之前，鄭金鈴早已受到網民的注視。事因當時鄭金鈴獲傳媒報道她從「孖寶兄弟」獲取靈感，設計了一款相似的CAP帽，用1000元獎學金生產了50頂帽子。當時她更在沒有獲得任天堂美國本社的批准下，便向香港知識產權署申請外觀設計專利。可是，抱著雄心壯志準備的生意並不順利，最後更被迫到旺角街頭上擺賣。
報道一出，雖然部分網民對鄭金鈴的故事深受感動，但更多的網民表示她被傳媒「深化」，批評她在沒有得到任天堂公司的批准下生產CAP帽為侵犯任天堂的版權，有偷竊及抄襲成分。
被網民踢爆懷疑「呃綜援」
在當時傳媒採訪的時候，多次強調自己一家令綜援維生、「家境不容許奢侈」的鄭金鈴多次被網民發現她的生活並不拮据，反而比不少人更富裕，令她一度捲入「呃綜援」風波。
被踢爆著名牌
有網民發現鄭金鈴不但經常購買中上價格牌子的衣著之外，在節目中更能夠看到鄭金鈴家中有多台高價電子產品。此外，鄭金鈴亦多次在個人社交網站上，透露自己曾經在領取綜援的學生時期多次乘搭貴價航空遊美國、德國和台灣等地。
港大韓國研究系出身 卻多次被批韓文差
風波告一段落後，鄭金鈴在大學時期開設了專頁和Youtube頻道教韓文和分享於韓國當交換生的點滴。雖然鄭金玲在香港大學修讀韓國研究，但她的韓文實力卻多次被網民批評，指她的韓文水平連入門班都不如。
曾經未紅先驕 與網民針鋒相對
此外，有網民指出當年鄭金鈴剛開始Youtube Channel的時候已經未紅先驕，經常與網民針鋒相對。特別每當網民提起她當年抄襲「孖寶兄弟」賣帽一事，便會馬上起曬槓！除此之外，有網民更發現鄭金鈴經常在社交平台上暗踩其他韓國Vlog頻道，令網民都表示十分反感。