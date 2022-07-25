重新出發 | 28歲鄭金鈴打頭陣訪韓國 再被大爆賣冒牌帽黑歷史

香港開電視旅遊節目《重新出發》將會在7月25日首播。除了牛雜妹和沙律等女神有份擔任主持之外，網紅鄭金鈴亦為節目打響頭炮，去韓國拍攝節目，令觀眾引頸以待。然而，節目播出在即，近日卻有網民再次挖出鄭金鈴的黑歷史，包括她於旺角街頭擺賣、懷疑「呃綜援」等舊事！