51歲雪兒獲讚90年代「冇得頂」 最新近況公開有望現身電影《尋秦記》
網民兩極評價雪兒90年代美貌
雪兒在《尋秦記》中的表現一直備受爭議，網民留言反映出截然不同的觀感。支持者認為「佢做D on9不問世事公主岩晒，所以尋秦記做得幾好」，亦有人表示「我反而幾鍾意佢做既趙倩公主」。然而批評聲音更為強烈，有網民直言「佢做尋秦記想快d飛走佢，聽佢講野好難頂」、「又唔靚又唔識做戲，真係唔識欣賞佢」，甚至有人形容她「成出戲佢最出戲」。部分網民更回憶起當年觀劇感受，表示「細個唔識睇咩叫做戲都覺得佢係度好奇怪」。
趙倩公主悲劇命運成經典角色
儘管演技備受質疑，雪兒在《尋秦記》中飾演的趙倩公主確實給觀眾留下深刻印象。趙倩公主性格溫柔善良，與項少龍發展出一段深刻的情感線，後來為了兩國和平下嫁秦國作和親，成為呂不韋陰謀中的棋子。在秦國宮廷鬥爭中，她發現連晉（嫪毐）的陰謀後慘遭殺害，死前對項少龍依然念念不忘，成為全劇最令人惋惜的悲劇角色之一。電影版開拍時曾傳出雪兒獲古天樂邀請參演，與項少龍再續前緣，不過官方至今未有透露任何關於角色的具體資料。
嫁新加坡富二代淡出娛樂圈
現年51歲的鄭雪兒自2010年嫁給新加坡GHM酒店集團太子爺Ajai Zecha後，便定居新加坡過著低調的豪門少奶奶生活。她主要專心照顧丈夫與前妻所生的一對子女，同時參與丈夫的飲食及酒店相關生意。近年雪兒處於「半復出」狀態，偶爾以玩票性質接拍影視作品，包括ViuTV電視劇《地產仔》、新加坡電視劇《青春小鳥》等，但大部分時間都保持非常低調，只在Instagram偶爾分享家庭與工作點滴。
激罕現身新加坡狀態驚艷網民
最近宣萱到新加坡工作期間，意外遇上鄭雪兒及前港姐冠軍莫可欣，三人開心合照的影片上傳社交媒體後引發熱議。從影片可見，身穿紅色上衣的宣萱一見到雪兒便興奮擁抱，兩人臉上掛著燦爛笑容，可見久別重逢的喜悅。雪兒更親暱地搭著宣萱肩膀，不時交頭接耳熱絡聊天。最令網民驚艷的是雪兒的凍齡狀態，歲月似乎沒有在她臉上留下痕跡，網民紛紛讚嘆「根本是吃了防腐劑」，外形保持程度甚至被認為完勝同場的前港姐冠軍莫可欣。