51歲雪兒獲讚90年代「冇得頂」 最新近況公開有望現身電影《尋秦記》

《尋秦記》電影版即將於2025年12月31日除夕上映，引發網民熱烈討論經典角色回歸話題。近日有網民在社交平台貼出鄭雪兒90年代舊照，並留言「90年代雪兒真係冇得頂」，雖然承認她演技一般，但表示會記得她飾演的角色，掀起一輪懷舊熱潮。不過網民對雪兒的評價卻相當兩極化，有人大讚她當年的混血美貌，亦有不少人直言她演技欠佳，甚至形容「唔識做戲」。