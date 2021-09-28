46歲鄺文珣慶幸與老公化解婚姻危機 為4歲孻女慶生 全家晒幸福
撰文：東方新地 圖片：鄺文珣IG
鄺文珣分享幸福生活
多年來鄺文珣專心照顧家庭，不時在社交平台分享一家五口的幸福生活。日前囡囡Chesney迎來4歲生日，鄺文珣全家去了主題樂園慶祝，她在IG Post出溫馨合照，並寫道：「倒數了一個多月，每天都說要打自己的生日蛋糕：『因為個生日蛋糕好慢。』昨天終於說要錫個生日蛋糕！#等了很久的生日蛋糕不夠15分鐘便消失了。」
孻女孻心肝
鄺文珣在42歲高齡才生囡囡，全家都當她是掌上明珠錫到燶，相中穿上紗裙的Chesney像極小公主，十分可愛，她在爸爸媽媽及兩個哥哥的陪伴下一起慶祝生日，十分溫馨。
順利度過婚姻低潮
鄺文珣早年演過不少經典角色，包括《真情》中的Joan、《鹿鼎記》中的郡主沐劍屏等，全部都令人印象深刻，當年更戲假情真與劉愷威打得火熱，不過有傳因為男方名氣不高又不上進，最後分手收場。而鄺文珣最後情歸富商老公應德榮，雖然兩人曾一度鬧離婚，但幸好一起走過低潮，重拾幸福家庭！
曾傳家暴一笑置之
鄺文珣有「逆齡女神」之稱，46歲的她外表仍然是大家記憶中《真情》的模樣。06年與商人應德榮結婚後淡出幕前，鄺文珣先後與丈夫誕下兩子一女，包括長子Cadence（13歲）、次子Casper（11歲）和幼女Chesney（4歲），但婚後的幸福生活並不容易，特別是第一個孩子出生後，丈夫恰好生意失敗再加上與父親關係惡劣而極為暴躁，很容易就對鄺文珣發脾氣。當年曾傳出家暴事件，鄺文珣回應傳媒時一笑置之，公開還丈夫清白，表示他絕對沒有動手，純粹情緒上那種發洩，有時情緒都會令人很辛苦，也可以引發很多問題，不單止說話難聽，是所有方向都會錯。
鄺文珣外柔內剛易激動
鄺文珣表示以前經常翻老公舊帳，只顧自己的感受，覺得對方不對就會立即罵回去。外型甜美柔弱的鄺文珣原來曾是「包拗頸」，回望昔日的自己，她亦覺得當時自己沒站在丈夫的位置設想，而是用自己的感受去處理他的問題，覺得他的煩惱很簡單，於是不停逼他去處理，但對方其實做不到，矛盾因而爆發，甚至鬧離婚。
靠信仰捱過低谷
長期的爭吵磨滅了與老公彼此間的愛情，正當鄺文珣想離婚時，宗教信仰使她捱過低谷，沉澱了一段日子，鄺文珣明白兩個人承諾了一段關係，成為夫妻，彼此性格總有一凹一凸，對方做不到的事，自己應嘗試想辦法配合，最後成功與老公化解婚姻危機。