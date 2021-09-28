46歲鄺文珣慶幸與老公化解婚姻危機 為4歲孻女慶生 全家晒幸福

46歲的鄺文珣（May），06年與商人應德榮結婚後就淡出演藝圈，二人育有兩子一女，鄺文珣多年來做全職媽媽一樣Keep住靚，但原來他與老公曾經鬧離婚，慶幸及時化解雨過天晴，夫妻感情更勝從前。日前鄺文珣為4歲囡囡慶生，小公主似足媽咪眼大大好精靈，一家五口幸福滿瀉！

撰文：東方新地 圖片：鄺文珣IG