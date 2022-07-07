47歲鄺文珣相隔16年簽約王祖藍復出 曾有「小生殺手」之稱俘虜劉愷威

47歲有「逆齡女神」之稱的鄺文珣，在2006年與商人應德榮結婚後就淡出演藝圈，開始相夫教子的生活，只偶爾在社交平台分享一家五口的幸福生活。甜美童顏未走過樣的她，近日開始進佔抖音，原來更已簽約王祖藍低調復出！