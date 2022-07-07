47歲鄺文珣相隔16年簽約王祖藍復出 曾有「小生殺手」之稱俘虜劉愷威
鄺文珣早已心動復出
鄺文珣在退出娛樂圈後，並非不再參與演藝事業，早在2018年，鄺文珣就參演港台劇《獅子山下》第7集《拾海星的人》演出；劇中與鮑起靜有不少對手戲。似乎一早就對重返娛樂圈密密鋪路。此外鄺文珣與王祖藍夫婦一直很熟絡，去年他們就曾一起參加TVB遊戲節目《思家大戰》，私底下亦不時會聚會，再加上王祖藍在內地人脈甚廣，對鄺文珣的復出和發展有非常大的幫助，鄺文珣更表示，會以廣州作為復出首站。
鄺文珣音樂才女轉演員爆紅跑出
鄺文珣畢業於約克大學音樂系，並在加拿大華人歌唱大賽出身，彈琴寫歌皆了得但音樂事業上平平，反而她甜美的外型在幕前大有機會，《真情》中的Joan、《鹿鼎記》中的小郡主沐劍屏、《洛神》中的桑柔，迷倒當年不少男性。在圈內她更有「小生殺手」之稱，曹永廉、鄭敬基都曾經與她拖過手，但最經典要數劉愷威，兩人在《真情》中戲假情真，不過後來傳劉愷威名氣低又不肯上進，兩人戀情吿吹，最終鄺文珣離開娛樂圈嫁入豪門情歸富商應德榮。
鄺文珣家庭生活並不一帆風順
鄺文珣結婚後淡出幕前之後，與丈夫誕下兩子一女，包括長子Cadence（13歲）、次子Casper（11歲）和幼女Chesney（4歲）；不過她的婚後的生活並不一帆風順，在她誕下第一胎之後，當時撞正丈夫生意失敗，再加上與自己父親關係惡劣，脾氣變得暴躁，經常對鄺文珣發脾氣；期間一度傳出家暴消息。鄺文珣回應傳媒時一笑置之，並公開還丈夫清白，表示對方絕對沒有對自己動手，只是純粹情緒上發洩。而鄺文珣也表示自己也是「包拗頸」的類型，會較顧自己感受，不滿對方就會立即「駁嘴」，並經常翻老公舊帳；之後她透過宗教信仰，漸漸修補了夫妻間的關係。
鄺文珣仔大女大想追求自己
鄺文珣曾經在訪問表示，隨着小朋友長大，她逐漸萌生復出的想法，更希望跳出舒適圈，進軍內地發展：「內地的發展空間大，有更多創意空間，接納性更強。內地的影視發展很快，有很多東西可以相互交流學習。」她又說：「現在有很多社交平台，包括直播帶貨等新的形式，都可以讓更多人了解自己。期待大家喜歡的不只是『小郡主』，而是跟他們一起長大了的鄺文珣。」