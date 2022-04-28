47歲鄺文珣與老公去「啞鈴島」慶生 三孩之母獲讚少女味不改
鄺文珣 獲封最強美魔女
鄺文珣在本月初47歲生日，她在社交網發文表示︰「往年過生日都沒有特別要求，家人問我想怎樣慶祝我都是一句：『沒所謂喔』。今年不一樣了，特定要求離開香港，有幾遠便去幾遠吧！終於選擇了『啞鈴島』，你知道我在哪兒？祝自己生日快樂，來一杯羽衣甘藍草莓汁和你們一起慶祝，Cheers!!!大家也要身體健康！」原來她和家人一起去了別稱為「啞鈴島」的長洲慶祝生日，相中她穿着一件寶藍色的衛衣，化了淡妝，感覺仍非常年輕，獲網民大讚是逆生長的最強美魔女。
鄺文珣髮型要「經典」得來不太經典
平日除了照顧三個仔女外，原來鄺文珣亦有花心思打扮，日前她上載了去髮型屋剪頭髮的相片，笑言自己其實對髮型好有要求，她說：「髮型的長短和顏色，除了跟trend之外也要跟一個人的性情和平時的打扮。雖然很喜歡很短很短的短髮，卻沒有勇氣剪得太短。我的stylist和hair technician真的對我很有耐性，明知我到最後也會選擇那兩三個經典髮型，但每次也不介意跟我討論一大堆我希望剪的頭髮形狀和顏色。是日髮型都算是『經典』……不過點都要有點『經典』得來不太經典的感覺，你明唔明？」
《真情》花旦鄺文珣淡出娛圈嫁人 成功化解婚姻危機
47歲樣子甜美的鄺文珣在演出《真情》時深受歡迎，她飾演的Joan和李添安是劇中最被看好的一對。而後來她也獲出了許多演出機會，包括《鹿鼎記》飾演沐劍屏、《洗冤錄》的趙心如、《洛神》的桑柔等。2002年，鄺文珣約滿後退出娛樂圈，4年後與圈外男友結婚後生下兩子一女，但婚後的幸福生活並不容易，特別是第一個孩子出生後，丈夫恰好生意失敗再加上與父親關係惡劣而極為暴躁，很容易就對鄺文珣發脾氣，後來透過信仰，才修補了夫妻間的關係。
曾傳家暴 鄺文珣一笑置之
鄺文珣有「逆齡女神」之稱，47歲的她外表仍然是大家記憶中《真情》的模樣。06年與商人應德榮結婚後淡出幕前，鄺文珣先後與丈夫誕下兩子一女，包括長子Cadence（13歲）、次子Casper（11歲）和幼女Chesney（4歲），但婚後的幸福生活並不容易，特別是第一個孩子出生後，丈夫遇上生意失敗再加上與父親關係惡劣而極為暴躁，很容易就對鄺文珣發脾氣。當年更一度傳出發生家暴，鄺文珣回應傳媒時一笑置之，公開還丈夫清白，表示他絕對沒有動手，純粹情緒上發洩，但有時情緒都會令人很辛苦，也可以引發很多問題，不單止說話難聽，是所有方向都會錯。
鄺文珣外柔內剛易激動
鄺文珣表示以前經常翻老公舊帳，只顧自己的感受，覺得對方不對就會立即罵回去。外型甜美柔弱的鄺文珣原來曾是「包拗頸」，回望昔日的自己，她亦覺得當時自己沒站在丈夫的位置設想，而是用自己的感受去處理他的問題，覺得他的煩惱很簡單，於是不停逼他去處理，矛盾因而爆發，甚至鬧離婚。
鄺文珣靠信仰捱過低谷
長期的爭吵磨滅了與老公彼此間的愛情，正當鄺文珣想離婚時，宗教信仰使她捱過低谷，沉澱了一段日子，鄺文珣明白兩個人承諾了一段關係，成為夫妻，彼此性格總有一凹一凸，對方做不到的事，自己應嘗試想辦法配合，最後成功與老公化解婚姻危機。
常見問題
鄺文珣成為逆生長的最強美魔女有什麼秘訣？
鄺文珣近日分享了長洲慶生相，相中可見她化了淡妝，穿著衛衣，感覺仍然很年輕⋯⋯詳情請看
鄺文珣曾被老公家暴？
鄺文珣當年一度傳出家暴，她回應傳媒時一笑置之，更為老公作出澄清⋯⋯詳情請看