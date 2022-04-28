鄺文珣

47歲鄺文珣與老公去「啞鈴島」慶生 三孩之母獲讚少女味不改

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已淡出娛樂圈多年的鄺文珣今個月47歲生日，她透露今年特地離開香港去了「啞鈴島」慶生，在生日前又去髮型屋剪了一個「經典頭」，獲網民大讚多年美貌不改，即使已47歲，仍充滿少女味！

鄺文珣 獲封最強美魔女

鄺文珣在本月初47歲生日，她在社交網發文表示︰「往年過生日都沒有特別要求，家人問我想怎樣慶祝我都是一句：『沒所謂喔』。今年不一樣了，特定要求離開香港，有幾遠便去幾遠吧！終於選擇了『啞鈴島』，你知道我在哪兒？祝自己生日快樂，來一杯羽衣甘藍草莓汁和你們一起慶祝，Cheers!!!大家也要身體健康！」原來她和家人一起去了別稱為「啞鈴島」的長洲慶祝生日，相中她穿着一件寶藍色的衛衣，化了淡妝，感覺仍非常年輕，獲網民大讚是逆生長的最強美魔女。

鄺文珣 輕托香腮的鄺文珣，完全睇唔出已經47歲。
輕托香腮的鄺文珣，完全睇唔出已經47歲。（圖片來源：[email protected]

鄺文珣髮型要「經典」得來不太經典

平日除了照顧三個仔女外，原來鄺文珣亦有花心思打扮，日前她上載了去髮型屋剪頭髮的相片，笑言自己其實對髮型好有要求，她說：「髮型的長短和顏色，除了跟trend之外也要跟一個人的性情和平時的打扮。雖然很喜歡很短很短的短髮，卻沒有勇氣剪得太短。我的stylist和hair technician真的對我很有耐性，明知我到最後也會選擇那兩三個經典髮型，但每次也不介意跟我討論一大堆我希望剪的頭髮形狀和顏色。是日髮型都算是『經典』……不過點都要有點『經典』得來不太經典的感覺，你明唔明？」

鄺文珣 最後出來的髮型，鄺文珣話自己都唔知咩顏色，只知有 highlight！
最後出來的髮型，鄺文珣話自己都唔知咩顏色，只知有 highlight！（圖片來源：[email protected]
鄺文珣 另一日，鄺文珣同認識二十多年的香港飛鏢聯合總會顧問呂守達聚會，獲對方大讚風彩依然之餘，更增添了幾分女人味。
另一日，鄺文珣同認識二十多年的香港飛鏢聯合總會顧問呂守達聚會，獲對方大讚風彩依然之餘，更增添了幾分女人味。（圖片來源：[email protected]

《真情》花旦鄺文珣淡出娛圈嫁人 成功化解婚姻危機

47歲樣子甜美的鄺文珣在演出《真情》時深受歡迎，她飾演的Joan和李添安是劇中最被看好的一對。而後來她也獲出了許多演出機會，包括《鹿鼎記》飾演沐劍屏、《洗冤錄》的趙心如、《洛神》的桑柔等。2002年，鄺文珣約滿後退出娛樂圈，4年後與圈外男友結婚後生下兩子一女，但婚後的幸福生活並不容易，特別是第一個孩子出生後，丈夫恰好生意失敗再加上與父親關係惡劣而極為暴躁，很容易就對鄺文珣發脾氣，後來透過信仰，才修補了夫妻間的關係。

鄺文珣 圖片來源：劇照
鄺文珣與劉愷威曾是《真情》中的經典熒幕情侶。（圖片來源：《真情》劇照）
鄺文珣 1998年陳小春版本的《鹿鼎記》中，鄺文珣又曾飾演可愛郡主沐劍屏。
1998年陳小春版本的《鹿鼎記》中，鄺文珣（左三）曾飾演可愛郡主沐劍屏。（圖片來源：《鹿鼎記》劇照）
鄺文珣全家去主題公園酒店Staycation，為囡囡Chesney慶祝4歲生日。
鄺文珣之前曾全家一齊去主題公園酒店Staycation，為囡囡Chesney慶祝4歲生日。（圖片來源：[email protected]
鄺文珣為囡囡生活花盡心思。
鄺文珣為囡囡生活花盡心思。（圖片來源：[email protected]

曾傳家暴 鄺文珣一笑置之

鄺文珣有「逆齡女神」之稱，47歲的她外表仍然是大家記憶中《真情》的模樣。06年與商人應德榮結婚後淡出幕前，鄺文珣先後與丈夫誕下兩子一女，包括長子Cadence（13歲）、次子Casper（11歲）和幼女Chesney（4歲），但婚後的幸福生活並不容易，特別是第一個孩子出生後，丈夫遇上生意失敗再加上與父親關係惡劣而極為暴躁，很容易就對鄺文珣發脾氣。當年更一度傳出發生家暴，鄺文珣回應傳媒時一笑置之，公開還丈夫清白，表示他絕對沒有動手，純粹情緒上發洩，但有時情緒都會令人很辛苦，也可以引發很多問題，不單止說話難聽，是所有方向都會錯。

鄺文珣曾否認發生家暴事件。
鄺文珣否認發生家暴事件。（圖片來源：[email protected]
鄺文珣認為人往往對於愈親密的人愈為忽略，她自覺也曾對住小朋友發洩情緒，但動手一定不行。
鄺文珣認為人往往對於愈親密的人愈為忽略，她自覺也曾對住小朋友發洩情緒，但動手一定不行。（圖片來源：[email protected]

鄺文珣外柔內剛易激動

鄺文珣表示以前經常翻老公舊帳，只顧自己的感受，覺得對方不對就會立即罵回去。外型甜美柔弱的鄺文珣原來曾是「包拗頸」，回望昔日的自己，她亦覺得當時自己沒站在丈夫的位置設想，而是用自己的感受去處理他的問題，覺得他的煩惱很簡單，於是不停逼他去處理，矛盾因而爆發，甚至鬧離婚。

鄺文珣承認近年在婚姻關係上，她是有所改變的，如果當初自己沒問題便不會改變：「婚姻是神給我一個很大的功課。有喜樂、眼淚在當中，加上小朋友又是一幅很美麗的圖畫。」
鄺文珣承認近年在婚姻關係上，她是有所改變的，如果當初自己沒問題便不會改變：「婚姻是神給我一個很大的功課。有喜樂、眼淚在當中，加上小朋友又是一幅很美麗的圖畫。」（圖片來源：[email protected]
鄺文珣 兩夫妻現在不時在社交網放閃。
兩夫妻現在不時在社交網放閃。（圖片來源：[email protected]
鄺文珣 夫婦雨過天晴後，鄺文珣再添多個囡囡，一家五口不時放閃。
夫婦雨過天晴後，鄺文珣再添多個囡囡，一家五口不時放閃。（圖片來源：[email protected]

鄺文珣靠信仰捱過低谷

長期的爭吵磨滅了與老公彼此間的愛情，正當鄺文珣想離婚時，宗教信仰使她捱過低谷，沉澱了一段日子，鄺文珣明白兩個人承諾了一段關係，成為夫妻，彼此性格總有一凹一凸，對方做不到的事，自己應嘗試想辦法配合，最後成功與老公化解婚姻危機。

學會站在對方的角度，才令鄺文珣發覺自己的不是。
學會站在對方的角度，才令鄺文珣發覺自己的不是。（圖片來源：[email protected]
面對孩子的年齡差距，兩個大哥哥難免有投訴時，比如認為媽媽為何「不罵妹妹」、「只疼妹妹」，鄺文珣口講絕不容許自己偏心，不過身體最誠實，近年社交網的照片可見阿妹的得寵程度。
面對孩子的年齡差距，兩個大哥哥難免有投訴時，會認為媽媽為何「不罵妹妹」、「只疼妹妹」，鄺文珣口講絕不容許自己偏心，不過身體最誠實，近年社交網的照片可見阿妹的得寵程度。（圖片來源：[email protected]
陪伴是給孩子最好的禮物，鄺文珣有時一日走幾場，陪仔女參加活動。
陪伴是給孩子最好的禮物，鄺文珣會一日走幾場，陪仔女參加課外活動。（圖片來源：[email protected]
46歲的鄺文珣依然像少女，得天獨厚。
鄺文珣離開娛樂圈，外型keep到，依然像少女，得天獨厚。（圖片來源：[email protected]
鄺文珣多年來冇變過，被封「凍齡索媽」。
鄺文珣多年來冇變過，被封「凍齡索媽」。（圖片來源：[email protected]

常見問題

鄺文珣成為逆生長的最強美魔女有什麼秘訣？

鄺文珣近日分享了長洲慶生相，相中可見她化了淡妝，穿著衛衣，感覺仍然很年輕⋯⋯詳情請看

鄺文珣曾被老公家暴？

鄺文珣當年一度傳出家暴，她回應傳媒時一笑置之，更為老公作出澄清⋯⋯詳情請看

撰文：東方新地圖片來源：[email protected]

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