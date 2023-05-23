一舞傾城︱鄺潔楹大解放拍被虐戲 為求逼真做1件事 現實生活富貴拒靠父幹
《一舞傾城》第8集劇情劇透（05/24）
文凱玲在眾人面前埋怨鄺潔楹，鄺潔楹揚言會替其承擔債項，更迫不得已被虐待。一向以乖乖女形象示人的鄺潔楹，於《一舞傾城》中大解放首次挑戰尺度拍SM戲。鄺潔楹今次穿上小背心被人SM，滿身傷痕之餘表情亦相當痛苦。鄺潔楹在接受訪問時，坦言拍攝SM戲一啲都唔好受，因為拍攝過程太真實之餘，SM聲亦非常刺耳，所以都有驚恐與彷徨嘅感覺。
鄺潔楹大解放 一改形象大拍SM戲
鄺潔楹透露為了這一場戲，還觀看了外國電影《格雷的五十道色戒》，她透露當日被蹂躪一整晚，加上戲中有很多不同刑具，因此會留意電影女主角如何演繹受虐場口。穿上紅色套裝的鄺潔楹在拍攝當日更要被人擘開對腳五花大綁，拍攝足足花了6小時，一直處於緊張和不安狀態下進行。鄺潔楹補充一點，其實當日的對手是由導演親自上陣，因為原本對手太緊張未能順利拍攝，鄺潔楹還大讚導演令她入戲，更稱當刻好痛苦，SM聲亦非常刺耳，忍不住流淚，最終用真實感受去演出，達到理想效果。
《一舞傾城》第7集劇情劇透（05/23）
《一舞傾城》劇情緊湊，今晚(23日)第7集劇情講到，鄺潔楹與文凱玲先後向練馬師、騎師父子賣弄風情以獲取投注貼士，怎料二人的貼士不同。
鄺潔楹文凱玲賭字得個貧
鄺潔楹與文凱玲孤注一擲其中一匹，卻賭輸欠債，兩人互相埋怨。 姚子羚因事求陳法蓉收留，文凱玲為錢把房間轉租給姚子羚。另一方面，楊明為社團立功，卻被屠伯全打壓。蔡潔見楊明頻頻示好，坦白男友可望獲釋，楊明意會到心意被拒。關楚耀帶陳星妤置新裝，陳星妤感心甜。
富貴女神家底雄厚 2000呎豪宅曝光
鄺潔楹出道後已有媒體爆她是富家千金，早前於節目《我要做業主2》中首度公開跟家人居於大埔淺月灣2,000呎獨立屋。鄺潔楹超豪華家具以米色為主調，除了有超大型餐檯之外，連客廳都非常寬敞，加上落地玻璃的設計令室內看起來更加闊落。鄺潔楹豪宅中更有私人花園，認真夠豪華！
大學畢業即做業主 目標不靠父幹再置業
鄺潔楹父母從事傢俬生意，她更跟家人開設投資公司，絕對是隱形富家千金。鄺潔楹在節目中透露自小就被父母灌輸投資買樓的概念，家人對她說錢放在自己那裡是不會升值的，所以大學畢業就叫她與哥哥一起購入跑馬地一個舊樓單位，兄妹共同持有至今市值過千萬。
不過鄺潔楹強調自己一向腳踏實地工作，更有計劃在31歲靠自己再次入市，拒絕靠父幹置業。近年鄺潔楹除了備受無綫力捧，更發展自己的事業，建立自己的曲奇品牌，近日更孖住另一男藝人伍富橋投資健身中心。
美國回流入TVB 入行7年終被重用
鄺潔楹高中開始已經到美國讀書，於14年畢業於西雅圖大學，其後回流香港，在入行前曾擔任職業務分析師。不過，鄺潔楹認為朝九晚五的工作不適合自己，所以選擇轉行，在2016年正式成為TVB合約藝員。浮沉多年後，鄺潔楹因為拍旅遊節目《3日2夜》多次以比堅尼上陣，而開始吸引到網民眼球；之後又將《愛回家》Venus拜金女一角演得入型入格，獲網民激讚，於入行7年後終於成功入屋。
曾因為身高想過放棄星途
鄺潔楹嬌小玲瓏，身高只得155cm，被網民稱為「哈比人」。不過原來鄺潔楹曾經因為身高，而想過放棄星途，身邊亦有唔少人會因為身高而攻擊自己：「一開始我聽到人哋講嘅嘢會好易氣餒，會全日諗住。啲人好直接，會話：『你咁嘅高度，我覺得你頂多玩多一年』、『唔好諗住做好長』，我唔識駁咀，會認同佢。咁多人咁講，會覺得自己會咪唔啱做呢行。」不過鄺潔楹最後都沒有放棄，並決定用努力去證明自己實力：「後來我會想畀佢哋睇，你覺得我做唔到，我就要再做多幾年。」
TVB《一舞傾城》陳法蓉將率領幾多位索女在舞廳工作？
《一舞傾城》以八十年代尖東舞廳做背景，預告片中陳法蓉將率領一班無綫女藝人集體下海⋯⋯按此看角色介紹
TVB《一舞傾城》劇情背景與那一套劇相似？
有觀眾表示，劇集出發點如果係仿效《華燈初上》，難免貨比貨，而新劇《一舞傾城》的風格與無綫1990年代的一部經典劇集極為相似，有觀眾提出不如改劇名⋯⋯按此看劇情介紹