一舞傾城︱鄺潔楹大解放拍被虐戲 為求逼真做1件事 現實生活富貴拒靠父幹

由王晶監製的《一舞傾城》正在熱播，7大女主角加上重口味的劇情引起網民瘋狂熱議。今周精彩戲碼莫過於30歲鄺潔楹被虐待的一場。有「仙氣女神」之稱的鄺潔楹每次拍節目或拍劇都搏到盡。現實中，鄺潔楹家底非常雄厚，但拒靠父幹！