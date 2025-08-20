「仙氣女神」遊菲律賓罕派福利 比堅尼展示零贅肉身材 自揭入行前體重達120磅黑歷史
有「仙氣女神」之稱的鄺潔楹（Judy）近年人氣急升，憑甜美外貌及苗條身形深受觀眾喜愛。近日她飛到菲律賓享受陽光與海灘，更在社交平台激罕大派比堅尼福利，畫面極度吸睛！影片中她身穿兩件式泳衣在海邊盪鞦韆，Fit到漏的身材一覽無遺，然而女神完美的背後，原來曾有過一段重達120磅的黑歷史，究竟她是靠甚麼方法搣甩包包面，練成今日的零贅肉女神Body？
鄺潔楹菲律賓大解放 罕見比堅尼照吸睛
近日剛過完生日月的鄺潔楹，似乎意猶未盡，馬上飛到菲律賓繼續慶祝，並向粉絲大派福利。從她分享的影片可見，她身穿兩件式泳衣在海天一色的美景下盪鞦韆，展現出苦練多時的完美體態，腹部線條清晰可見，完全零贅肉。除了水著look，影片還記錄了她與好友在當地夜市品嚐美食、觀賞煙花的畫面，由朝玩到晚，行程相當豐富寫意。這輯久違的泳衣照成功搶焦，讓一眾網民大飽眼福，紛紛表示羨慕，大讚她的身材管理得宜，狀態絕佳。
鄺潔楹自爆黑歷史 曾重達120磅包包面
別看鄺潔楹現在身形纖瘦，她曾拍片自爆入行前是個不折不扣的「吃貨」，體重更高達120磅，與現在仙氣滿滿的模樣判若兩人。當時的她臉上還有點包包面，身形也比較圓潤。這段「黑歷史」曝光後，不少網民都大感驚訝，更佩服她減肥的毅力。鄺潔楹透露，為了上鏡更好看，她下定決心靠著極度自律的飲食控制及持之以恆的運動習慣，一步步甩掉贅肉，成功塑造出今日令人稱羨的女神級身材，整個蛻變過程相當勵志。
網民洗版狂派心心 激讚女神Body太屈機
鄺潔楹的菲律賓福利照一出，立即引來網民洗版式留言，討論區反應熱烈，大部分人都對她的完美身材讚不絕口。網民紛紛留言狂派心心，並表示：「身材好到唔科學！」、「呢個Body真係太屈機，女神好靚！」、「完全睇唔出以前有120磅！」、「求女神分享減肥餐單同運動心得！」、「又靚又努力，真係好勵志！」網民一面倒的讚賞，足證鄺潔楹在大家心目中的女神地位，以及對她背後付出努力的肯定。
