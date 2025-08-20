「仙氣女神」遊菲律賓罕派福利 比堅尼展示零贅肉身材 自揭入行前體重達120磅黑歷史

有「仙氣女神」之稱的鄺潔楹（Judy）近年人氣急升，憑甜美外貌及苗條身形深受觀眾喜愛。近日她飛到菲律賓享受陽光與海灘，更在社交平台激罕大派比堅尼福利，畫面極度吸睛！影片中她身穿兩件式泳衣在海邊盪鞦韆，Fit到漏的身材一覽無遺，然而女神完美的背後，原來曾有過一段重達120磅的黑歷史，究竟她是靠甚麼方法搣甩包包面，練成今日的零贅肉女神Body？