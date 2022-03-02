鄺潔楹不敵疫市全線副業蝕入肉 「白嘔」6位數 想用一招自救

出身富裕的無綫花旦鄺潔楹（Judy）近年頻頻創業做老闆，除了賣自家製曲奇及與伍富橋合資開設健身室外，早前更踩過界親自設計時裝出售，不過面對愈趨嚴重的疫情，鄺潔楹不但停工無劇拍，連三項副業都全線失守，全部蝕到入肉！
鄺潔楹 停拍回歸劇
現年29歲的鄺潔楹近年除了上位做花旦，仲開拓自己的事業版圖，分別投資曲奇店、健身室和女裝店，鄺潔楹日前接受傳媒訪問時，透露第5波疫情對她影響非常大，她原定在本周拍攝無綫回歸劇其中一個單元《神奇的燈泡》，現時也因疫情而全面停工，延期至另行通知。
健身室白交6位數租金
鄺潔楹慨嘆自己三項副業都因疫情而出現赤字，其中她在去年10月投資6位數字和伍富橋一同開設的健身室，起初兩個月營業額都達標，但到今年1月，因防疫政策，健身室要關閉，連一對一為學生設計的上門課程都無法做到，所以只有白交租，雖然業主肯減租，但也要「白嘔」6位數字租金，最慘預計到4、5月都未能重新開業。
餅店已停業兩星期
而曲奇餅店方面，鄺潔楹指雖然只是網店不用交租，這段時間她亦無計劃做pop-up store，但因疫情嚴重，送貨司機去大廈送貨時難免有風險，所以目前餅店暫停網上訂單，已經停業有兩個星期。
想做KOL直播帶貨
時裝生意方面，由於是與台灣某時裝品牌合作，加上設計的時裝只在網上售賣，鄺潔楹表示不算投資太多錢。但她原定今個月底推出12款春夏服飾，但預計疫情會影響市民購物慾，所以暫定會延遲兩個月再推出市場。鄺潔楹透露為免貨品囤積，她有意充當KOL，在網上開直播帶貨，售賣一些適合現時天氣的服裝款式。
鄺潔楹住大埔2,000呎獨立屋 大學畢業已有樓揸手
鄺潔楹出道後已有媒體爆她是富家千金，跟家人居於大埔淺月灣2,000呎獨立屋，不過獨立屋內貌從未正面曝光，在節目《我要做業主2》中，鄺潔楹的超豪華家居終於有得參觀。
大學畢業即做業主
鄺潔楹在節目中透露自小就被父母灌輸投資買樓的概念，家人對她說錢放在自己那裡是不會升值的，所以大學畢業就叫她與哥哥一起購入跑馬地一個舊樓單位，兄妹共同持有至今市值過千萬。