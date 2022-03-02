鄺潔楹不敵疫市全線副業蝕入肉 「白嘔」6位數 想用一招自救

出身富裕的無綫花旦鄺潔楹（Judy）近年頻頻創業做老闆，除了賣自家製曲奇及與伍富橋合資開設健身室外，早前更踩過界親自設計時裝出售，不過面對愈趨嚴重的疫情，鄺潔楹不但停工無劇拍，連三項副業都全線失守，全部蝕到入肉！