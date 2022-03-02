鄺潔楹

鄺潔楹不敵疫市全線副業蝕入肉 「白嘔」6位數 想用一招自救

最新娛聞
東方新地

出身富裕的無綫花旦鄺潔楹（Judy）近年頻頻創業做老闆，除了賣自家製曲奇及與伍富橋合資開設健身室外，早前更踩過界親自設計時裝出售，不過面對愈趨嚴重的疫情，鄺潔楹不但停工無劇拍，連三項副業都全線失守，全部蝕到入肉！

鄺潔楹 停拍回歸劇

現年29歲的鄺潔楹近年除了上位做花旦，仲開拓自己的事業版圖，分別投資曲奇店、健身室和女裝店，鄺潔楹日前接受傳媒訪問時，透露第5波疫情對她影響非常大，她原定在本周拍攝無綫回歸劇其中一個單元《神奇的燈泡》，現時也因疫情而全面停工，延期至另行通知。

鄺潔楹 近日留家抗疫的鄺潔楹，活動有親自下廚、煲劇和做瑜伽Keep Fit。
近日留家抗疫的鄺潔楹，活動有親自下廚、煲劇和做瑜伽Keep Fit。（圖片來源：[email protected]
鄺潔楹 鄺潔楹早前拍完劇集《四十二章經》見圖），原本近日已準備好開拍新劇，但現在因為疫情關係而開工無期。
鄺潔楹早前拍完劇集《四十二章經》，原本近日已準備好開拍新劇，但現在因為疫情關係而開工無期。（圖片來源：[email protected]
鄺潔楹 無綫處境劇《愛‧回家之開心速遞》目前正安排有限度復工，劇中飾演拜金女Venus的鄺潔楹未知會否有工開。
無綫處境劇《愛‧回家之開心速遞》目前正安排有限度復工，劇中飾演拜金女Venus的鄺潔楹未知會否有工開。（圖片來源：[email protected]

健身室白交6位數租金

鄺潔楹慨嘆自己三項副業都因疫情而出現赤字，其中她在去年10月投資6位數字和伍富橋一同開設的健身室，起初兩個月營業額都達標，但到今年1月，因防疫政策，健身室要關閉，連一對一為學生設計的上門課程都無法做到，所以只有白交租，雖然業主肯減租，但也要「白嘔」6位數字租金，最慘預計到4、5月都未能重新開業。

鄺潔楹與伍富橋一齊接受訪問，她表示花了6位數字投資健身中心，伍富橋就出錢出力，在健身中心做埋教練。
鄺潔楹去年與伍富橋及多位好友合資搞健身室，她表示花了6位數字投資，伍富橋就出錢出力，在健身室做埋教練。（圖片來源：無綫娛樂新聞台影片截圖）
鄺潔楹 鄺潔楹愁爆指在她的三項投資中，健身室蝕得最入肉。
鄺潔楹愁爆指在她的三項投資中，健身室蝕得最入肉。（圖片來源：[email protected]_xlab）
鄺潔楹 鄺潔楹預計健身室即使到了4、5月，都仍未能重新開業。
鄺潔楹預計健身室即使到了4、5月，都仍未能重新開業。（圖片來源：[email protected]

餅店已停業兩星期

而曲奇餅店方面，鄺潔楹指雖然只是網店不用交租，這段時間她亦無計劃做pop-up store，但因疫情嚴重，送貨司機去大廈送貨時難免有風險，所以目前餅店暫停網上訂單，已經停業有兩個星期。

鄺潔楹早前推出自家曲奇，仲設有門市。
鄺潔楹慶幸其曲奇餅店並非實體店，至少不用交租。（圖片來源：[email protected]

想做KOL直播帶貨

時裝生意方面，由於是與台灣某時裝品牌合作，加上設計的時裝只在網上售賣，鄺潔楹表示不算投資太多錢。但她原定今個月底推出12款春夏服飾，但預計疫情會影響市民購物慾，所以暫定會延遲兩個月再推出市場。鄺潔楹透露為免貨品囤積，她有意充當KOL，在網上開直播帶貨，售賣一些適合現時天氣的服裝款式。

鄺潔楹示範155cm的身高，也可以透過她設計的時裝拉長身形。
早前鄺潔楹踩過界做埋時裝，同台灣時裝品牌合作，更親自設計一系列專為哈比身型女仔而設的靚衫。（圖片來源：[email protected])
鄺潔楹因為不是讀時裝設計出身，所以增加了設計時裝的難度，不過她很想繼續做，知道自己的設計的衫受歡迎，已經諗緊2022年的春夏季新衫。
鄺潔楹原定今個月底推出12款2022年的春夏季新衫，現在因疫情關係，計劃有變。（圖片來源：[email protected]
鄺潔楹 鄺潔楹透露有意兼職做KOL，在網上開直播清囤貨。
鄺潔楹透露有意兼職做KOL，在網上開直播清囤貨。（圖片來源：[email protected]
鄺潔楹被指是哈比人族長。
鄺潔楹父母從事傢俬生意，她更跟家人開設投資公司，絕對是隱形富家千金。（圖片來源：[email protected]
咪睇鄺潔楹天生哈比身高，佢都好鍾意運動架。
鄺潔楹大學畢業就與哥哥一起購入跑馬地一個舊樓單位，她曾透露有計劃在31歲靠自己再次入市。（圖片來源：[email protected]

鄺潔楹住大埔2,000呎獨立屋 大學畢業已有樓揸手

鄺潔楹出道後已有媒體爆她是富家千金，跟家人居於大埔淺月灣2,000呎獨立屋，不過獨立屋內貌從未正面曝光，在節目《我要做業主2》中，鄺潔楹的超豪華家居終於有得參觀。

鄺潔楹與家人住在大埔獨立屋。
鄺潔楹與家人住在大埔獨立屋。（圖片來源：[email protected]_official）
我要做業主2｜31歲鄺潔楹大學畢業已有樓揸手 大埔2千呎獨立屋意外曝光
鄺潔楹表示自細就被父母灌輸進取的投資概念。（圖片來源：[email protected]_official）

大學畢業即做業主

鄺潔楹在節目中透露自小就被父母灌輸投資買樓的概念，家人對她說錢放在自己那裡是不會升值的，所以大學畢業就叫她與哥哥一起購入跑馬地一個舊樓單位，兄妹共同持有至今市值過千萬。

鄺潔楹廿歲出頭剛大學畢業已榮升業主，不過她一直與家人坐在大埔淺月灣獨立屋。
鄺潔楹廿歲出頭剛大學畢業已榮升業主，不過她一直與家人住在大埔淺月灣獨立屋。（圖片來源：[email protected]
鄺潔楹家中的天台景色怡人，可看到周圍全是獨立屋。
鄺潔楹家中的天台景色怡人，可看到周圍全是獨立屋。（圖片來源：[email protected]
鄺潔楹 客廳布置以米色為主調，非常舒服。
客廳布置以米色為主調，非常舒服。（圖片來源：[email protected]
鄺潔楹曾在睡房中拍Vlog，令其閨房曝光。
鄺潔楹又曾在睡房中拍Vlog，令其閨房曝光。（圖片來源：[email protected] Kwong 鄺潔楹）
鄺潔楹曾拍下起身後的家居生活，第一時間入廚房榨果汁及煮早餐。
鄺潔楹曾拍下起身後的家居生活，第一時間入廚房榨果汁及煮早餐。（圖片來源：[email protected] Kwong 鄺潔楹）
鄺潔楹家中廚房有雙門雪櫃，大到可以容納一張餐枱，煮完早餐即坐低食，身後仲有電視機。
鄺潔楹家中廚房有雙門雪櫃，大到可以容納一張餐枱，煮完早餐即坐低食，身後仲有電視機。（圖片來源：[email protected] Kwong 鄺潔楹）

撰文：東方新地圖片來源：[email protected]

讀者留言

熱門文章

 