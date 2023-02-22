新四十二章丨鄺潔楹好抗拒爆炸頭造型 不忿被批戲屎！
鄺潔楹初見爆炸頭假髮：以為邊個演員得罪咗人
提到鄺潔楹在《新四十二章》飾演雙兒托世的「蘇子瑜」，其爆炸頭造型十分突出，好幫助到角色，鄺潔楹反而說：「記得我喺化妝間一見到爆炸頭假髮，我以為邊個演員得罪咗人。我一開始有少少抗拒，更加唔會諗到擺喺我度，吓我戴咁我咪仲細粒咗！我睇埋全身相…心想Oh No！點算呀？我比例更加奇異，我身高成日畀咁多人挑剔，真係大件事！」Do姐安慰她：「其實呢，成日批評你身高又唔係好啱，我就咁睇鄺潔楹，唔好拍埋其他人，佢係好均勻，不過拍埋其他演員嗰度，你就好細粒。」
鄺潔楹為藝術犧牲：髮線移後咗0.5cm
鄺潔楹指「蘇子瑜」是辣椒仔，個人比較癲，我行我素、不理世事的角色，為了配突出型、爆，她難以推掉這個爆炸頭造型，Do姐笑說：「你咪好彩囉！唔係要你走去電一個爆炸頭，到時你就喊喇！」鄺潔楹：「一開始真係有諗過（電爆炸頭），但我髮量冇咁多，二嚟要預我中間要補電，但拍攝期好緊湊，冇時間畀我補電，變咗每日拍攝係用真髮駁住呢個假髮，但駁完之後，我發現髮線有向後咗少少，拍咗5個月，髮線移後咗0.5cm，而家仲補救緊。」幸好，這個角色獲不少觀眾、網民喜歡。
被批戲屎 報演技班「唔想俾人睇死」
有網民指鄺潔楹在2021年劇集《十月初五的月光》每次發惡時都一味碌大眼，表情非常誇張，形容她為爆笑式演技！而2020年拍攝《七公主》時，監製陳維冠找她飾演「方楚瑜」一角，鄺潔楹說：「監製搵我做時知我係新人，都唔會畀個同我差太遠嘅角色畀我做，個角色偏向開心、樂觀，我最初以為自己應付到，點知出到嚟有人話唔係好自然，我都覺得有啲位係好造作，有啲位以為自己交足戲，但係我睇番，『嘩，咁猙獰嘅』！我都交足功課啦，點解啲人覺得唔夠呢？」鄺潔楹在拍完《七公主》後，決定報讀演技班「因為唔想俾人睇死！」
慨嘆哈比身高局限角色
鄺潔楹指個子矮小是網民話題之一：「我睇咗好多評論，覺得係自己做得唔夠好，表現唔好，大家先咁在意我嘅身高。」Do姐問她是否覺得身高阻礙發展機會？鄺潔楹：「坦白講當然有啦！有啲角色我一定做唔到，受高度限制嘅角色一定唔會搵我啦，例如空姐，就算寫一個空姐角色畀我，都好勉強。」
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