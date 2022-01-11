155cm鄺潔楹踩入時裝界做生招牌 為哈比人設計靚衫

鄺潔楹得155cm身高，嬌小玲瓏的她胸懷大志，近年除了上位做花旦，仲開拓自己的事業版圖，投資曲奇店及健康中心，最近仲踩過界做埋時裝，同台灣時裝品牌合作，親自設計一系列專為細細粒女仔而設的靚衫，一於造福哈比族人！
撰文：東方新地 圖片：[email protected]、[email protected] Kwong 鄺潔楹、[email protected]_official、無綫娛樂新聞台影片截圖
鄺潔楹 化身時裝設計師
鄺潔楹出身富裕，除了藝人的身份，近年頻頻創業做老闆，賣自家製曲奇以及與友人合資開健身室，早前更搞搞新意思，與台灣某時裝品牌合作，踩過界撈埋時裝。由於是合作形式，加上設計的時裝只在網上售賣，鄺潔楹表示不用投資太多錢。
每次買衫都要改
身高只有155cm的鄺潔楹，多年來深同感受，知道身材嬌小較難買衫，即使買到心頭好，也要作出修改才能完全合身，所以她今次設計了一系列適合細粒女仔的靚衫。鄺潔楹表示自己設計的時裝適合160cm以下的女仔，主要針對亞洲女仔的身形，推出一共20款的時裝，她發現One piece裙同外套款最受歡迎。
並非設計出身有難處
對於會否打算開實體時裝店，鄺潔楹笑言有了今次的經驗，發現做時裝生意成本很大，而且很花時間，雖然自己對設計時裝很有興趣，不時留意各地的時裝潮流，不過始於並非讀時裝設計出身，亦不懂畫草圖及紙樣，只能靠口述去設計，長此下去不是辦法。
鄺潔楹超豪家居有得睇
鄺潔楹出道後已有媒體爆她是富家千金，跟家人居於大埔淺月灣2,000呎獨立屋，不過獨立屋內貌從未正面曝光，在節目《我要做業主2》中，鄺潔楹的超豪華家居終於有得參觀。原來鄺潔楹一畢業就孖住哥哥做業主，她曾揚言31歲前要靠自己再投資入市，現年29歲的鄺潔楹細細粒卻胸懷大志。
大學畢業即做業主
鄺潔楹在節目中透露自小就被父母灌輸投資買樓的概念，家人對她說錢放在自己那裡是不會升值的，所以大學畢業就叫她與哥哥一起購入跑馬地一個舊樓單位，兄妹共同持有至今市值過千萬。
鄺潔楹的家居生活
目標不靠父幹再置業
鄺潔楹父母從事傢俬生意，她更跟家人開設投資公司，絕對是隱形富家千金。不過鄺潔楹強調自己一向腳踏實地工作，更有計劃在31歲靠自己再次入市，拒絕靠父幹置業。近年鄺潔楹除了備受無綫力捧，更發展自己的事業，建立自己的曲奇品牌，近日更孖住另一男藝人伍富橋投資健身中心。
趷籮苦練兩個月拍《七公主》做劍擊好手
鄺潔楹入行七年，早前跳出綜藝主持、首次拍攝非處境劇的正劇，劇中跟演戲經驗都比佢多的黃翠如、林夏薇、高海寧、劉佩玥、陳瀅、江嘉敏拍攝劇集《七公主》，鄺潔楹在劇中飾演一名事務律師，除了要背一堆專業名詞的對白，更因同時是一名劍擊好手，所以由零開始去跟教練去學做一名劍擊手，更要狂操體能，由於疫情關係，不能到場館練習，只能在家不停練習進攻、退守、出劍等動作。
鄺潔楹入行四年首拍黃金檔劇集 豪宅私家場勤加訓練
鄺潔楹入行後首次拍黃金檔劇集，不敢怠慢，家住2,000呎大埔淺月灣獨立屋嘅佢，就喺超大私人嘅室內停車場練習，並搵來工人姐姐協助拎起枕頭畀佢用桔劍，鄺潔楹在IG貼出近兩個月的苦練過程並留言：「麻煩工人姐姐拎住個枕頭畀我桔，話說教練要我每日桔500下，過程唔容易，但我同方楚瑜（角色名）一樣喜歡挑戰」。
深蹲趷籮有睇頭
練習時鄺潔楹壓低身趷籮，真係有姿勢又有睇頭﹗網民都留言話好期待，同時又笑身高只有155cm嘅佢「隻手會唔會唔夠長擊倒對方」，亦有不少網民替其工人姐姐擔心「工人姐姐驚到手震」、「有生命威脅叫工人姐姐戴番個劍擊面罩啦啦」。