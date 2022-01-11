155cm鄺潔楹踩入時裝界做生招牌 為哈比人設計靚衫

鄺潔楹得155cm身高，嬌小玲瓏的她胸懷大志，近年除了上位做花旦，仲開拓自己的事業版圖，投資曲奇店及健康中心，最近仲踩過界做埋時裝，同台灣時裝品牌合作，親自設計一系列專為細細粒女仔而設的靚衫，一於造福哈比族人！