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155cm鄺潔楹踩入時裝界做生招牌 為哈比人設計靚衫

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撰文：東方新地

鄺潔楹得155cm身高，嬌小玲瓏的她胸懷大志，近年除了上位做花旦，仲開拓自己的事業版圖，投資曲奇店及健康中心，最近仲踩過界做埋時裝，同台灣時裝品牌合作，親自設計一系列專為細細粒女仔而設的靚衫，一於造福哈比族人！

撰文：東方新地 圖片：[email protected][email protected] Kwong 鄺潔楹、[email protected]_official、無綫娛樂新聞台影片截圖

鄺潔楹 化身時裝設計師

鄺潔楹出身富裕，除了藝人的身份，近年頻頻創業做老闆，賣自家製曲奇以及與友人合資開健身室，早前更搞搞新意思，與台灣某時裝品牌合作，踩過界撈埋時裝。由於是合作形式，加上設計的時裝只在網上售賣，鄺潔楹表示不用投資太多錢。

鄺潔楹被指是哈比人族長。(圖片來源：IG@judy.kwong)
鄺潔楹被指是哈比人族長。(圖片來源：[email protected])
鄺潔楹去年投資自家製曲奇。(圖片來源：IG@judy.kwong)
鄺潔楹去年投資自家製曲奇。(圖片來源：[email protected])

每次買衫都要改

身高只有155cm的鄺潔楹，多年來深同感受，知道身材嬌小較難買衫，即使買到心頭好，也要作出修改才能完全合身，所以她今次設計了一系列適合細粒女仔的靚衫。鄺潔楹表示自己設計的時裝適合160cm以下的女仔，主要針對亞洲女仔的身形，推出一共20款的時裝，她發現One piece裙同外套款最受歡迎。

鄺潔楹示範155cm的身高，也可以透過她設計的時裝拉長身形。（圖片來源：IG@judy.kwong)
鄺潔楹示範155cm的身高，也可以透過她設計的時裝拉長身形。（圖片來源：[email protected])
鄺潔楹在社交網留言，表示自己幾乎每一件衣服都要改過才能合身。（圖片來源：IG@judy.kwong)
鄺潔楹在社交網留言，表示自己幾乎每一件衣服都要改過才能合身。（圖片來源：[email protected])

並非設計出身有難處

對於會否打算開實體時裝店，鄺潔楹笑言有了今次的經驗，發現做時裝生意成本很大，而且很花時間，雖然自己對設計時裝很有興趣，不時留意各地的時裝潮流，不過始於並非讀時裝設計出身，亦不懂畫草圖及紙樣，只能靠口述去設計，長此下去不是辦法。

鄺潔楹表示今次的新嘗試圓了她一個小心願。（圖片來源：IG@judy.kwong）
鄺潔楹表示今次的新嘗試圓了她一個小心願。（圖片來源：[email protected]
鄺潔楹因為不是讀時裝設計出身，所以增加了設計時裝的難度，不過她很想繼續做，知道自己的設計的衫受歡迎，已經諗緊2022年的春夏季新衫。（圖片來源：IG@judy.kwong）
鄺潔楹因為不是讀時裝設計出身，所以增加了設計時裝的難度，不過她很想繼續做，知道自己的設計的衫受歡迎，已經諗緊2022年的春夏季新衫。（圖片來源：[email protected]

鄺潔楹超豪家居有得睇

鄺潔楹出道後已有媒體爆她是富家千金，跟家人居於大埔淺月灣2,000呎獨立屋，不過獨立屋內貌從未正面曝光，在節目《我要做業主2》中，鄺潔楹的超豪華家居終於有得參觀。原來鄺潔楹一畢業就孖住哥哥做業主，她曾揚言31歲前要靠自己再投資入市，現年29歲的鄺潔楹細細粒卻胸懷大志。

鄺潔楹與家人住在大埔獨立屋。（圖片來源：IG@bigbigchannel_official）
鄺潔楹與家人住在大埔獨立屋。（圖片來源：[email protected]_official）
我要做業主2｜31歲鄺潔楹大學畢業已有樓揸手 大埔2千呎獨立屋意外曝光
鄺潔楹表示自細就被父母灌輸進取的投資概念。（圖片來源：[email protected]_official）

大學畢業即做業主

鄺潔楹在節目中透露自小就被父母灌輸投資買樓的概念，家人對她說錢放在自己那裡是不會升值的，所以大學畢業就叫她與哥哥一起購入跑馬地一個舊樓單位，兄妹共同持有至今市值過千萬。

鄺潔楹廿歲出頭剛大學畢業已榮升業主，不過她一直與家人坐在大埔淺月灣獨立屋。（圖片來源：IG@judy.kwong）
鄺潔楹廿歲出頭剛大學畢業已榮升業主，不過她一直與家人住在大埔淺月灣獨立屋。（圖片來源：[email protected]
鄺潔楹家中的天台景色怡人，可看到周圍全是獨立屋。（圖片來源：IG@judy.kwong）
鄺潔楹家中的天台景色怡人，可看到周圍全是獨立屋。（圖片來源：[email protected]

鄺潔楹的家居生活

客廳布置以米色為主調，非常舒服。（圖片來源：IG@judy.kwong）
客廳布置以米色為主調，非常舒服。（圖片來源：[email protected]
鄺潔楹曾在睡房中拍Vlog，令其閨房曝光。（圖片來源：YouTube@Judy Kwong 鄺潔楹）
鄺潔楹曾在睡房中拍Vlog，令其閨房曝光。（圖片來源：[email protected] Kwong 鄺潔楹）
鄺潔楹曾拍下起身後的家居生活，第一時間入廚房榨果汁及煮早餐。（圖片來源：YouTube@Judy Kwong 鄺潔楹）
鄺潔楹曾拍下起身後的家居生活，第一時間入廚房榨果汁及煮早餐。（圖片來源：[email protected] Kwong 鄺潔楹）
鄺潔楹家中廚房有雙門雪櫃，大到可以容納一張餐枱，煮完早餐即坐低食，身後仲有電視機。（圖片來源：YouTube@Judy Kwong 鄺潔楹）
鄺潔楹家中廚房有雙門雪櫃，大到可以容納一張餐枱，煮完早餐即坐低食，身後仲有電視機。（圖片來源：[email protected] Kwong 鄺潔楹）

目標不靠父幹再置業

鄺潔楹父母從事傢俬生意，她更跟家人開設投資公司，絕對是隱形富家千金。不過鄺潔楹強調自己一向腳踏實地工作，更有計劃在31歲靠自己再次入市，拒絕靠父幹置業。近年鄺潔楹除了備受無綫力捧，更發展自己的事業，建立自己的曲奇品牌，近日更孖住另一男藝人伍富橋投資健身中心。

鄺潔楹早前推出自家曲奇，仲設有門市。（圖片來源：IG@judy.kwong）
鄺潔楹早前推出自家曲奇，仲設有門市。（圖片來源：[email protected]
無論整曲奇抑或宣傳，鄺潔楹都親力親為。（圖片來源：IG@judy.kwong）
無論整曲奇抑或宣傳，鄺潔楹都親力親為。（圖片來源：[email protected]
日前鄺潔楹又與多位好友合資搞健身中心，再次做老闆娘。（圖片來源：無綫娛樂新聞台影片截圖）
日前鄺潔楹又與多位好友合資搞健身中心，再次做老闆娘。（圖片來源：無綫娛樂新聞台影片截圖）
鄺潔楹與伍富橋一齊接受訪問，她表示花了6位數字投資健身中心，伍富橋就出錢出力，在健身中心做埋教練。（圖片來源：無綫娛樂新聞台影片截圖）
鄺潔楹與伍富橋一齊接受訪問，她表示花了6位數字投資健身中心，伍富橋就出錢出力，在健身中心做埋教練。（圖片來源：無綫娛樂新聞台影片截圖）

趷籮苦練兩個月拍《七公主》做劍擊好手

鄺潔楹入行七年，早前跳出綜藝主持、首次拍攝非處境劇的正劇，劇中跟演戲經驗都比佢多的黃翠如、林夏薇、高海寧、劉佩玥、陳瀅、江嘉敏拍攝劇集《七公主》，鄺潔楹在劇中飾演一名事務律師，除了要背一堆專業名詞的對白，更因同時是一名劍擊好手，所以由零開始去跟教練去學做一名劍擊手，更要狂操體能，由於疫情關係，不能到場館練習，只能在家不停練習進攻、退守、出劍等動作。

騷下苦練兩個月的成果，連人魚線同腹肌都出埋嚟﹗
騷下苦練兩個月的成果，連人魚線同腹肌都出埋嚟﹗（圖片來源：[email protected]

鄺潔楹入行四年首拍黃金檔劇集 豪宅私家場勤加訓練

鄺潔楹入行後首次拍黃金檔劇集，不敢怠慢，家住2,000呎大埔淺月灣獨立屋嘅佢，就喺超大私人嘅室內停車場練習，並搵來工人姐姐協助拎起枕頭畀佢用桔劍，鄺潔楹在IG貼出近兩個月的苦練過程並留言：「麻煩工人姐姐拎住個枕頭畀我桔，話說教練要我每日桔500下，過程唔容易，但我同方楚瑜（角色名）一樣喜歡挑戰」。

有個咁大嘅私人停車場，想練乜都得啦﹗
有個咁大嘅私人停車場，想練乜都得啦﹗（圖片來源：[email protected]
鄺潔楹激凸趷籮連桔五百下枕頭，不過網民大讚佢有仙氣又有劍氣之餘，就好擔心幫佢拎住枕頭練習的工人姐姐安全。
鄺潔楹激凸趷籮連桔五百下枕頭，不過網民大讚佢有仙氣又有劍氣之餘，亦好擔心幫佢拎住枕頭練習的工人姐姐安全。（圖片來源：[email protected]

深蹲趷籮有睇頭

練習時鄺潔楹壓低身趷籮，真係有姿勢又有睇頭﹗網民都留言話好期待，同時又笑身高只有155cm嘅佢「隻手會唔會唔夠長擊倒對方」，亦有不少網民替其工人姐姐擔心「工人姐姐驚到手震」、「有生命威脅叫工人姐姐戴番個劍擊面罩啦啦」。

每次練劍加體能訓練，花上三小時。
每次練劍加體能訓練，花上三小時。（圖片來源：[email protected]
更練出蜜桃臀。
更練出蜜桃臀。（圖片來源[email protected]
咪睇鄺潔楹天生哈比身高，佢都好鍾意運動架。
咪睇鄺潔楹天生哈比身高，佢都好鍾意運動。（圖片來源：[email protected]
特別鍾情水上活動
特別鍾情水上活動。（圖片來源：[email protected]
無論拍嘢定自己去旅行，鄺潔楹都會玩浮潛。
無論拍嘢定自己去旅行，鄺潔楹都會玩浮潛。（圖片來源：[email protected]
潛水都好like
潛水都好like﹗（圖片來源：[email protected]

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